Chị em sao nhí Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế "trổ mã" mỹ nhân: Người xinh như Haerin (NewJeans), người như bản sao Suri Cruise

Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế là show truyền hình ăn khách của đài MBC. Trong các mùa của chương trình, 3 nhóc tì nhà nam diễn viên Jung Woong In chiếm được nhiều cảm tình của khán giả toàn quốc. Sau hơn 11 năm, 2 con gái Jung Se Yoon và Jung So Yoon của "ác nam màn ảnh Hàn" đã trổ mã dậy thì thành mỹ nhân. Hai "em bé quốc dân" dễ thương năm nào giờ đều đã lần lượt lột xác với nét đẹp thanh thoát, khả ái gây bão MXH.

Jung Woong In cùng con gái lớn Jung Se Yoon (bên trái) và con gái thứ hai Jung So Yoon (bên phải) trong chương trình Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế. Ảnh: KoreaBoo.

Tài tử xứ Hàn vẫn còn 1 cô con gái út. Ảnh: KoreaBoo.

Mới nhất, cô con gái thứ 2 của Jung Woong In - Jung So Yoon đã có lần hiếm hoi lộ diện trước công chúng, thông qua vlog của nhiếp ảnh gia Jaggada. Theo đó, trong lúc Jung So Yoon đang đi trên đường, cô đã lọt vào mắt xanh của nhiếp ảnh gia Jaggada. Nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh đường phố này không hề biết Jung So Yoon là con gái của tài tử Jung Woong In và mời cô làm mẫu ảnh. Anh không ngừng khen ngợi Jung So Yoon có vẻ ngoài xinh đẹp, có tiềm năng vào showbiz làm diễn viên.

Phải đến khi chụp hình xong, Jung So Yoon mới hé lộ danh tính thật của mình với nhiếp ảnh gia Jaggada. Jung So Yoon đang học lớp 10, tạitrường Nghệ thuật Biểu diễn Seoul. Trên MXH, người hâm mộ khen ngợi Jung So Yoon càng lớn càng xinh, sở hữu nét đẹp giống hệt Haerin (NewJeans).

Jung So Yoon giờ đã lột xác thành thiếu nữ xinh đẹp đến mức khán giả khó tin nổi. Nhiếp ảnh gia Jaggada nhận xét Jung So Yoon mang gương mặt của 1 diễn viên. Ảnh: KoreaBoo.



Con gái thứ 2 của Jung Woong In (ảnh trái_ có đường nét gương mặt hao hao Haerin (NewJeans). Ảnh: KoreaBoo.



Không chỉ Jung So Yoon, con gái đầu của tài tử Jung Woong In - Jung Se Yoon (2007) cũng có màn dậy thì vô cùng thành công. Không chỉ sở hữu gương mặt khả ái, Jung Se Yoon còn có chiều cao nổi bật 1,7 m. Sau khi tham gia Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế, Jung Se Yoon được truyền thông săn đón, tham gia đóng nhiều quảng cáo cùng với cha diễn viên. Jung Se Yoon được ví như “Suri Cruise xứ Hàn”.

Con gái đầu của tài tử Jung Woong In - Jung Se Yoon cũng vô cùng xinh xắn, có chiều cao hơn 1,70 m. Ảnh: KoreaBoo.

Jung Woong In là nam diễn viên chuyên trị vai phản diện trên màn ảnh Hàn. Công chúng nhớ đến anh qua các phim như Pinocchio, Hoàng Hậu Ki, Đôi Tai Ngoại Cảm… Tuy luôn đảm nhận các vai phản diện, nhưng Jung Woong In lại là người vui tính, rất yêu thương vợ con.

Nguồn: KoreaBoo