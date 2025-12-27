7 xu hướng làm đẹp nổi bật nhất năm 2025 do Vogue bình chọn

Năm 2025, việc điểm mặt những xu hướng làm đẹp nổi bật không hề đơn giản như nhiều người nghĩ. Khi gần như mỗi tuần lại xuất hiện một trào lưu "viral" mới, còn sự chú ý của giới mộ điệu ngày càng ngắn ngủi, câu hỏi đặt ra là: giữa vô vàn lựa chọn, đâu mới thực sự là một xu hướng làm đẹp xứng đáng được ghi nhớ?



Từ góc nhìn đó, tạp chí Vogue đã chọn lọc những xu hướng làm đẹp tiêu biểu nhất năm 2025 dựa trên ba tiêu chí rõ ràng: có sức sống lâu dài và khả năng tiếp tục lan tỏa sang năm 2026; được đông đảo công chúng yêu thích và quan trọng hơn cả, là những xu hướng đủ hấp dẫn để chính đội ngũ biên tập sẵn sàng trải nghiệm. Dưới đây là 7 xu hướng làm đẹp được các biên tập viên của tạp chí Vogue xem là nổi bật nhất của năm 2025.

Cuộc "đổ bộ" của tóc bob và bixie

Tóc ngắn thống trị năm 2025, trong đó nổi bật nhất là hai kiểu cắt xuất hiện dày đặc trên mọi mặt trận: bob cổ điển và bixie. Bob là kiểu tóc "quốc dân", phù hợp với hầu hết mọi người, vì thế không có gì xa lạ khi nó liên tục "viral".

"Tóc Bob có thể biến hóa với rất nhiều kiểu: từ mềm mại, tự nhiên đến sắc sảo", nhà tạo mẫu tóc cho người nổi tiếng Mara Roszak - đồng sáng lập thương hiệu Rōz - chia sẻ với Vogue.

Tóc Bob là kiểu tóc được nhiều chị em yêu thích năm 2025. (Nguồn: Instagram)

Bixie - kiểu tóc lai giữa bob và pixie cũng là một thiết kế đậm chất thập niên 1990 đang được hồi sinh, đặc biệt phù hợp với những ai tìm kiếm sự linh hoạt.

Nhà tạo mẫu Charley McEwen từng nhận định với Vogue: "Bixie đủ ngắn để tạo cảm giác mới mẻ, giải phóng, nhưng không đến mức cắt phăng mái tóc. Nó là kiểu pha trộn cấu trúc của pixie với sự mềm mại, nhiều lớp của bob, vì thế rất dễ ứng dụng."

Bixie - kiểu tóc lai giữa bob và pixie. (Nguồn: Instagram)

Theo dự đoán, 2026 vẫn chưa phải dấu chấm hết cho thời kỳ hoàng kim của tóc ngắn. Nhà tạo mẫu tóc Roszak cho rằng bob sắp bước vào giai đoạn "lived-in" – ít sắc cạnh hơn, nhiều độ tròn, nếp uốn tự nhiên và đặc biệt là dễ nuôi dài.

Sự hồi sinh của phấn má

Năm 2025 đánh dấu sự lên ngôi của những đôi má ửng hồng – chi tiết nhỏ nhưng đủ sức "thắp sáng" toàn bộ gương mặt. Phấn má không chỉ mang lại vẻ tươi tắn, có chiều sâu mà còn giúp hoàn thiện lớp trang điểm một cách nhẹ nhàng, tối giản. Tuy nhiên, vượt ra khỏi công dụng làm đẹp quen thuộc, má hồng trong năm nay còn được xem là tuyên ngôn cá tính, phản ánh cảm xúc và bản sắc riêng của mỗi người.

Phấn má là thứ "must-have" của hội chị em năm 2025. (Nguồn: Instagram)

"Phấn má chưa bao giờ chỉ là một món mỹ phẩm đơn thuần", chuyên gia trang điểm Lisa Eldridge - người sáng lập thương hiệu mỹ phẩm mang tên mình từng chia sẻ với Vogue. Theo Lisa Eldridge, trong bối cảnh hiện nay, phấn má đã trở thành công cụ để thể hiện tâm trạng, cá tính và cả niềm vui trong từng khoảnh khắc trang điểm, nơi cái đẹp không còn khuôn mẫu, mà mang đậm dấu ấn cá nhân.

Phẫu thuật căng da mặt

Năm 2025 chứng kiến sự "phủ sóng" của phẫu thuật căng da mặt, từ những gương mặt nổi tiếng như Kris Jenner cho đến làn sóng ngày càng đông người tìm đến bác sĩ thẩm mỹ thông qua các kênh môi giới quốc tế. Tuy nhiên, điều đáng nói không chỉ nằm ở mức độ phổ biến của can thiệp thẩm mỹ, mà còn ở sự thay đổi trong thái độ xã hội: công chúng ngày càng cởi mở, thẳng thắn hơn khi nói về việc mình đã "động chạm dao kéo". Dù vẫn còn nhiều ý kiến trái chiều, tuy sự minh bạch này được xem là một làn gió mới, phản ánh cách con người hiện đại nhìn nhận cái đẹp một cách thực tế và chủ động hơn.

Kris Jenner thực hiện phẫu thuật căng da mặt. (Nguồn: Instagram)

Theo bác sĩ Yannis Alexandrides, chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ đồng thời là nhà sáng lập thương hiệu 111Skin - chính những tiến bộ trong kỹ thuật căng da mặt, mang lại hiệu quả tự nhiên và cảm giác "trẻ hóa nhưng không lộ", đã khiến phương pháp này ngày càng được ưa chuộng.

Ông cho biết: "Những hình ảnh xuất hiện trên truyền thông thực chất thường là kết quả của sự kết hợp giữa phẫu thuật và các liệu trình thẩm mỹ không xâm lấn, tạo nên quá trình trẻ hóa toàn diện cho khuôn mặt."

Phẫu thuật căng da mặt đang ngày càng được ưa chuộng. (Nguồn: Vouge)

Protein

Nếu trong năm qua, bạn từng giật mình tự hỏi liệu mình có đang "thiếu protein" hay không, thì bạn không phải là trường hợp cá biệt. Từ mạng xã hội đến siêu thị, protein xuất hiện ở khắp mọi nơi: vô số "mẹo nạp protein" được thuật toán ưu ái, bỏng ngô protein, đồ uống protein lần lượt chiếm sóng kệ hàng. Chỉ trong thời gian ngắn, dưỡng chất quen thuộc này đã trở thành tâm điểm của làn sóng wellness toàn cầu.

Protein - dưỡng chất thiết yếu này đang trở thành tâm điểm. (Nguồn: Vouge)

Chia sẻ với Vogue, chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker cho rằng chính các influencer và cộng đồng chăm sóc sức khỏe đã góp phần thổi bùng trào lưu này khi liên tục nhấn mạnh vai trò của protein đối với hormone, mức năng lượng và khả năng phục hồi của cơ thể. "Đây là một trong những nhóm dưỡng chất đang được quan tâm nhiều nhất hiện nay,"chuyên gia dinh dưỡng này nhận định.

Dẫu mang màu sắc xu hướng, protein vẫn là thành phần thiết yếu giúp cơ thể vận hành khỏe mạnh. Quan tâm đến việc bổ sung protein chưa bao giờ là điều sai, điều quan trọng là tỉnh táo trước các trào lưu ngắn hạn và ưu tiên nguồn thực phẩm tự nhiên, cân bằng để nuôi dưỡng cơ thể một cách bền vững.

Japanese Walking - đi bộ kiểu Nhật

Với những ai thấy mục tiêu 10.000 bước mỗi ngày quá áp lực, Japanese Walking là lựa chọn lý tưởng. Được nghiên cứu từ năm 2004, phương pháp này là một dạng đi bộ ngắt quãng: xen kẽ 3 phút đi nhanh và 3 phút đi chậm trong tổng thời gian 30 phút.

Đi bộ kiểu Nhật đang là phương pháp tập luyện được nhiều người ưa chuộng. (Nguồn: Instagram)

Theo bác sĩ Heather Viola (ĐH Mount Sinai) chia sẻ với Vogue, hình thức này giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, hạ huyết áp, tăng khả năng vận động, thúc đẩy trao đổi chất, cải thiện độ nhạy insulin, tăng sức mạnh cơ chân - cơ lõi, cải thiện thăng bằng, hỗ trợ mật độ xương, đồng thời giúp ngủ ngon và tràn đầy năng lượng hơn.

Sự trỗi dậy của lip stain

Trong số các sản phẩm ra mắt năm nay, lip stain chiếm trọn "spotlight". Lip stain là loại son có kết cấu lỏng hoặc gel, khi thoa sẽ thấm nhanh vào môi, để lại lớp màu nhẹ, tự nhiên nhưng bám rất lâu. Khác với son lì hay son bóng tạo lớp phủ trên bề mặt môi, lip stain "nhuộm" màu trực tiếp lên môi nên ít trôi, ít lem khi ăn uống.

Theo báo cáo 2025 Year in Review & Brands That Won Beauty của Spate, lip stain đứng đầu về lượt tìm kiếm, với mức tăng trưởng 1.171% so với cùng kỳ năm trước. "Công chúng luôn bị cuốn hút bởi đôi môi đầy đặn, gợi cảm. Lip stain giúp đạt hiệu ứng đó dễ dàng, bền màu cả ngày mà không cần dặm lại", chuyên gia trang điểm Vincent Oquendo chia sẻ.

Lip stain giúp đôi môi nhìn đầy đặn, gợi cảm.. (Nguồn: Instagram)

Daniel Martin – Giám đốc nghệ thuật toàn cầu của Tatcha cũng đồng tình: "Đây là cách tạo màu rất sáng tạo, khuyến khích người dùng khám phá khả năng của mình thông qua kỹ thuật thoa son chính xác."

Toasted makeup - lớp trang điểm rám nắng

Khao khát níu giữ làn da rám nắng rực rỡ của mùa hè chưa bao giờ hạ nhiệt, kể cả khi tiết trời chuyển lạnh. Và toasted makeup chính là "chìa khóa" của năm 2025. Bronzer được tận dụng triệt để nhằm tạo hiệu ứng ấm áp, khỏe khoắn cho gương mặt, thậm chí còn được phối cùng nail đồng điệu để hoàn thiện vẻ ngoài đơn sắc đầy chủ ý.



Trang điểm kiểu "rám nắng" là phong cách makeup được ưa chuộng nhất vừa qua. (Nguồn: Instagram)

Nhận xét về xu hướng này, chuyên gia trang điểm Vincent Oquendo cho rằng toasted makeup là sự gợi nhắc tinh tế đến những gam nâu quyến rũ từng làm nên dấu ấn của các siêu mẫu thập niên 1990. "Các tông màu toasted cho phép giữ lại nhiều khoảng trống trên gương mặt, để sắc da tự nhiên có cơ hội tỏa sáng, điều luôn có sức hút đặc biệt với những người yêu makeup," anh chia sẻ.

Ở góc nhìn rộng hơn, Daniel Martin - Giám đốc nghệ thuật toàn cầu của Tatcha gọi toasted makeup là sự kết hợp của nét ấm áp, hài hòa và gợi cảm. Theo anh, mỗi thế hệ đều có một biểu tượng đại diện cho bảng màu đồng - nâu này: thập niên 1980 là Brooke Shields, thập niên 1990 là Cindy Crawford, những năm 2000 là Beyoncé thời kỳ Crazy in Love. Còn với thập niên 2020, nàng thơ của toasted makeup không ai khác chính là Hailey Bieber.

Heiley Beiber chính là "nàng thơ" của toasted makeup. (Nguồn: Instagram)

