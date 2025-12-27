Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hotgirl xinh như búp bê bên Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2025 là ai?

27-12-2025 - 17:20 PM | Lifestyle

Hotgirl xinh như búp bê bên Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2025 là ai?

Nhan sắc khiến tất cả phải chú ý của hotgirl xuất hiện tại Gala Quả bóng Vàng Việt Nam 2025.

Ngay sau đêm Gala trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2025 diễn ra tối 26/12 tại TP.HCM, hậu vệ Trần Thị Duyên đã khiến mạng xã hội "dậy sóng" khi đăng tải những khoảnh khắc thân thiết bên tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy - chủ nhân Quả bóng Vàng nữ 2025.

Trên trang cá nhân có hàng trăm nghìn lượt theo dõi, "hot girl" của CLB Phong Phú Hà Nam chia sẻ hình ảnh ôm chặt Bích Thùy cùng chiếc cúp vàng với dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Còn gì tuyệt vời hơn. Chúc mừng bạn yêu". Không chỉ dừng lại ở đó, Trần Thị Duyên còn hài hước đăng ảnh riêng cùng danh hiệu này kèm chú thích "Xin vía", thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho thành tích của người bạn đặc biệt.

Hotgirl xinh như búp bê cực tình bên Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2025 là ai?- Ảnh 1.

Trần Thị Duyên gây chú ý trên thảm đỏ (Ảnh chụp màn hình)

Hotgirl xinh như búp bê cực tình bên Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2025 là ai?- Ảnh 2.

Trần Thị Duyên gây sốt bên QBV nữ Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Hotgirl xinh như búp bê cực tình bên Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2025 là ai?- Ảnh 3.

Nhan sắc của búp bê bóng đá Trần Thị Duyên (Ảnh: FBNV)

Trần Thị Duyên và Bích Thùy từ lâu đã được biết đến là cặp bài trùng của làng bóng đá nữ Việt Nam. Không chỉ ăn ý trên sân cỏ, cả hai còn thường xuyên đồng hành trong các chuyến du lịch và sự kiện đời thường. Việc Trần Thị Duyên trực tiếp có mặt tại khán phòng để cổ vũ và chia sẻ niềm vui với Bích Thùy một lần nữa minh chứng cho tình bạn đẹp trong giới cầu thủ, đồng thời tiếp thêm động lực cho các nữ tuyển thủ trước những thử thách mới trong năm 2026.

Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Nguyễn Thị Bích Thùy được xướng tên ở danh hiệu Quả bóng Vàng nữ. Sau nhiều năm cống hiến bền bỉ cho đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ, tiền vệ sinh năm 1994 đã chính thức bước lên đỉnh cao danh vọng, vượt qua những ứng viên nặng ký khác.

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Trần Thị Duyên

16:00 , 27/12/2025
