Mẹ tôi dạy: Chỉ cần 1 nắm muối ở góc bếp - không làm là mùi ám, dầu mỡ bám kín và bếp nhanh xuống cấp

27-12-2025 - 15:40 PM | Lifestyle

Mẹ tôi là người cực kỳ kỹ tính trong chuyện bếp núc, và tôi luôn nghĩ bà hơi “làm quá” cho đến khi thấy mẹ đặt một nắm muối vào đúng góc bếp. Vài ngày sau, tôi hiểu ngay: không làm theo mẹ là cả căn bếp ám mùi, dầu mỡ bám dày và đồ dùng xuống cấp nhanh hơn tưởng tượng.

Nhiều mẹo làm sạch trong nhà tôi biết từ mạng xã hội, nhưng có những thứ hiệu quả đến mức… mạng chẳng dạy nổi. Đó là những mẹo “truyền đời” mà mẹ tôi vẫn làm đều đặn, nhẹ nhàng, đơn giản nhưng cải thiện cả không gian sống.

Một trong những mẹo khiến tôi bất ngờ nhất chính là đặt một nắm muối ở góc bếp . Nghe thì tưởng chẳng có gì to tát, vậy mà nếu bạn từng sống trong căn bếp ám mùi chiên xào, dầu mỡ bám vào tường, vào nồi, vào bếp hút mùi… bạn mới thấy mẹo này “nhỏ mà có võ” thế nào.

Mẹ tôi nói: “Nhà có mùi hay không, bếp sạch hay không, chỉ nhìn vào một nắm muối là biết”.

Và đúng thật, ngày nào tôi quên thay muối, căn bếp nặng mùi, ẩm, và bết dầu thấy rõ.

Mẹ tôi dạy: Chỉ cần 1 nắm muối ở góc bếp - không làm là mùi ám, dầu mỡ bám kín và bếp nhanh xuống cấp- Ảnh 1.

Vì sao chỉ một nắm muối lại “cứu” được cả căn bếp?

1. Muối hút ẩm cực mạnh – giảm hẳn mùi ám

Dầu mỡ + hơi nước = mùi bếp khó chịu. Muối giúp hút bớt ẩm, làm không khí bớt nặng, giảm hẳn mùi bám vào rèm, tường và tủ.

2. Muối “giữ” dầu mỡ lại – không cho lan vào không khí

Khi chiên xào, dầu mỡ li ti bay lên. Muối đặt ở góc bếp sẽ giữ lại một phần hơi dầu, hạn chế chúng bám vào tường và bếp hút mùi.

3. Giảm độ nhớt và độ bết của dầu mỡ trên bề mặt bếp

Các mảng bám lâu ngày khiến bạn phải dùng nhiều chất tẩy → xuống cấp đồ bếp → tốn tiền. Muối giúp giảm hẳn mức độ bám dính.

4. Bếp sạch lâu hơn – giảm tần suất dọn dẹp nặng

Nhà nào chiên xào nhiều sẽ thấy rõ: Có muối → bếp sạch lâu hơn → tiết kiệm công lẫn chất tẩy rửa.

Mẹ tôi dạy: Chỉ cần 1 nắm muối ở góc bếp - không làm là mùi ám, dầu mỡ bám kín và bếp nhanh xuống cấp- Ảnh 2.

Cách mẹ tôi làm – đơn giản nhưng hiệu quả cực cao

Bước 1: Lấy 1 nắm muối hột cho vào chiếc chén nhỏ.

Bước 2: Đặt sát góc bếp – tốt nhất gần khu vực chiên xào.

Bước 3: Thay muối mỗi 3–5 ngày, hoặc nhanh hơn nếu nấu nhiều.

Bước 4: Lau nhẹ quanh khu vực bếp – bạn sẽ thấy lượng dầu mỡ giảm rõ rệt.

Mẹ tôi còn bảo: “Muối sậm màu nhanh tức là bếp dơ nhanh. Muối vẫn trắng tức là bếp sạch”.

Đó là cách bà “đo độ sạch” của căn bếp mỗi tuần.

Tôi đã từng không làm theo và đây là hệ quả tôi nhận lại

- Bếp bốc mùi nhanh chỉ sau 1–2 buổi chiên xào.

- Dầu mỡ bám vào tường và đá bếp nhiều gấp đôi.

- Tủ lạnh gần khu bếp cũng bị ám mùi.

- Máy hút mùi nhanh tắc, nhanh bẩn, phải vệ sinh liên tục (tốn tiền).

- Nồi, chảo, dụng cụ inox xỉn màu nhanh hơn.

- Lau dọn nặng hơn, tốn chất tẩy rửa hơn.

Chỉ vì không dùng một nắm muối , tôi từng phải thay lưới lọc máy hút mùi hai lần trong một năm – mỗi lần mất vài trăm nghìn.

Kết lại

Mỗi nhà có một cách làm sạch riêng, nhưng mẹ tôi luôn nói: “Giữ bếp sạch là giữ túi tiền sạch”.

Một nắm muối bé xíu mà thay đổi cả căn bếp:

- giảm mùi,

- giảm dầu mỡ,

- giảm ẩm,

- giảm chi phí vệ sinh,

- giảm xuống cấp đồ dùng.

Theo PV

Thanh niên Việt

