Nhật Bản phát sốt với "sinh tố củ cải": Uống mỗi ngày, người phụ nữ giảm 6kg sau 4 tháng, cơ thể trẻ ra 15 tuổi

Giảm cân không cần nhịn ăn khắc nghiệt, không tập luyện quá sức – đó là lý do khiến một loại đồ uống tưởng chừng rất đỗi bình thường ở Nhật Bản bất ngờ gây "bão" trong cộng đồng chăm sóc sức khỏe. Nhân vật chính là sinh tố củ cải trắng với một công thức đơn giản nhưng được cho là mang lại hiệu quả vượt ngoài mong đợi: Giảm mỡ, cải thiện tiêu hóa, trẻ hóa cơ thể từ bên trong.

Người khởi xướng trào lưu này là Aoki Kumiko, chuyên gia dinh dưỡng kiêm cố vấn giảm cân tại Nhật. Trong một thử nghiệm cá nhân kéo dài 4 tháng, bà không chỉ giảm 6kg, vòng eo nhỏ đi 4cm, mà các chỉ số sức khỏe cho thấy "tuổi sinh học" của cơ thể trẻ hơn tới 15 năm. Đáng chú ý, cân nặng sau đó không tăng trở lại suốt gần 10 năm.

Vì sao củ cải - loại rau quen thuộc - lại được xem là "vũ khí giảm mỡ"?

Trong văn hóa ẩm thực có câu: "Mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, chẳng cần đến đơn thuốc của bác sĩ".

Không phải ngẫu nhiên mà củ cải trắng xuất hiện dày đặc trong các bữa ăn truyền thống. Loại củ này chứa nhiều chất xơ, enzyme tự nhiên và hợp chất sinh học glucosinolate, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành isothiocyanate - nhóm chất được nghiên cứu là có khả năng: Thúc đẩy trao đổi chất; Hỗ trợ phân giải mỡ; Kích hoạt enzyme giải độc gan; Chống oxy hóa, giảm viêm ở mức tế bào...

Điểm mấu chốt nằm ở cách chế biến. Các hợp chất có lợi trong củ cải rất nhạy cảm với nhiệt; nếu nấu chín quá lâu, giá trị sinh học gần như bị phá hủy. Vì vậy, ăn sống hoặc xay sinh tố được xem là cách tối ưu để tận dụng trọn vẹn lợi ích của loại củ này.

Từ "ăn sống khó nuốt" đến công thức sinh tố dễ uống

Thừa nhận rằng không phải ai cũng có thể ăn củ cải sống mỗi ngày, Aoki Kumiko đã thử xay củ cải cùng trái cây để tạo thành sinh tố. Sự kết hợp này không chỉ giúp dễ uống hơn, mà còn tăng lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa.

Sau 4 tháng duy trì thói quen uống sinh tố củ cải mỗi ngày, bà ghi nhận:

- Cân nặng giảm từ 51kg xuống 45kg

- Vòng eo nhỏ hơn 4cm

- Tình trạng viêm mũi dị ứng theo mùa biến mất

- Da sáng hơn, tiêu hóa ổn định

- Chỉ số đánh giá tuổi sinh học cho thấy cơ thể trẻ hơn 15 tuổi

Không chỉ là trải nghiệm cá nhân, nhiều người Nhật làm theo cũng chia sẻ kết quả tương tự. Một bà nội trợ người Nhật Bản ngoài 30 tuổi đã giảm cân từ 62kg xuống còn 54kg trong 4 tháng nhờ uống sinh tố củ cải, đồng thời cải thiện tình trạng táo bón và làn da. Một nữ y tá khác ngoài 40 tuổi uống nước ép củ cải mỗi sáng, và trong vòng sáu tháng, tỷ lệ mỡ cơ thể của cô đã giảm từ 31% xuống còn 27%, và cô không còn cảm thấy dễ mệt mỏi ngay cả khi làm ca đêm. Những lời chứng thực thực tế này đã nhanh chóng biến sinh tố củ cải trở thành một sản phẩm được ưa chuộng trong giới sức khỏe và chăm sóc sức khỏe tại Nhật Bản.

Những công thức sinh tố củ cải phổ biến

Từ nền tảng ban đầu, người Nhật đã biến tấu sinh tố củ cải thành nhiều phiên bản dễ uống hơn:

Củ cải - táo: Vị thanh mát, phù hợp người mới bắt đầu

Củ cải - chuối - sữa đậu nành: Béo nhẹ, dễ uống, no lâu

Củ cải - kiwi - cam: Giàu vitamin C, vị chua ngọt dễ chịu

Điểm chung của các công thức là không đun nấu, giữ nguyên enzyme và chất xơ tự nhiên.

Không phải "thần dược", nhưng là thói quen đáng thử

Các chuyên gia nhấn mạnh, sinh tố củ cải không phải phép màu giúp giảm cân cấp tốc, mà là một thói quen ăn uống lành mạnh hỗ trợ cơ thể hoạt động hiệu quả hơn: tiêu hóa tốt, chuyển hóa mỡ ổn định và giảm tích tụ độc tố.

Trong bối cảnh ngày càng nhiều người tìm kiếm giải pháp giảm cân bền vững, ít áp lực, trào lưu sinh tố củ cải của Nhật Bản cho thấy: đôi khi, câu trả lời lại nằm ở những nguyên liệu giản dị nhất trong gian bếp.