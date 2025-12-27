Cứ gầy là đẹp và khỏe? Bác sĩ vạch trần 5 mối nguy sức khỏe khi phụ nữ quá gầy.

Trong xã hội hiện đại, xu hướng "mình hạc xương mai" đang trở thành tiêu chuẩn vàng khiến nhiều chị em bất chấp nhịn ăn để sở hữu vóc dáng gầy gò. Tuy nhiên, bác sĩ Su Yifeng (Đài Loan, Trung Quốc) cảnh báo rằng việc lấy tiêu chuẩn của người nổi tiếng áp dụng cho bản thân là một sai lầm tai hại.

Thực tế, phụ nữ có chỉ số BMI dưới 18,5 được coi là nhẹ cân và nhóm quá gầy (BMI từ 14 - 18) đang phải đối mặt với những nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng. Đặc biệt, khi bước vào giai đoạn tiền mãn kinh, cơ thể thiếu hụt mỡ dự trữ sẽ khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn và các triệu chứng khó chịu trở nên tàn khốc hơn.

Dưới đây là 5 mối nguy sức khỏe mà phụ nữ quá gầy thường xuyên gặp phải:

1. Suy giảm hệ miễn dịch trầm trọng

Ảnh minh họa

Hệ thống miễn dịch cần nhiên liệu để vận hành và ngăn chặn các tác nhân gây bệnh. Ở người quá gầy, "hàng rào" bảo vệ này trở nên lỏng lẻo do thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu. Chị em sẽ thấy mình rất dễ mắc các bệnh do vi khuẩn hoặc virus tấn công, nhất là khi thời tiết giao mùa.

Việc thiếu năng lượng khiến cơ thể không đủ sức chống chọi với viêm nhiễm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính nguy hiểm.

2. Thiếu máu và kiệt sức kéo dài

Phụ nữ quá gầy thường có chế độ ăn uống thiếu cân bằng, dẫn đến việc thiếu hụt sắt, vitamin B12 và axit folic. Đây là những nguyên liệu cốt lõi để sản sinh hồng cầu. Khi cơ thể thiếu máu, oxy không được vận chuyển đầy đủ đến các cơ quan, gây ra tình trạng hụt hơi, chóng mặt, nhịp tim không đều và mệt mỏi kinh niên.

Điều này đặc biệt nguy hiểm với phụ nữ tuổi trung niên vì nó làm suy giảm khả năng chịu đựng của cơ thể trước những biến đổi nội tiết.

3. Hệ lụy đến khả năng sinh sản và nội tiết tố

Ảnh minh họa

Đối với phụ nữ trẻ, cơ thể quá gầy khiến chu kỳ kinh nguyệt rối loạn hoặc dừng hẳn, gây khó khăn lớn cho việc thụ thai và duy trì thai kỳ do lớp màng tử cung không đủ dưỡng chất.

Tuy nhiên, tác hại này không dừng lại ở đó. Khi bước sang tuổi 40, việc thiếu mỡ khiến cơ thể không còn nơi để sản sinh và dự trữ estrogen tự nhiên. Điều này đẩy phụ nữ gầy vào giai đoạn tiền mãn kinh sớm hơn với các triệu chứng bốc hỏa, khô hạn và lão hóa da nhanh gấp nhiều lần người có cân nặng bình thường.

4. Hiểm họa từ các bệnh cơ xương khớp

Chất béo đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất estrogen giúp bảo vệ xương. Khi tỷ lệ mỡ quá thấp, khả năng hấp thụ canxi và vitamin D bị suy giảm mạnh. Chị em quá gầy thường có mật độ xương thấp, rất dễ bị loãng xương và gãy xương dù chỉ va chạm nhẹ.

Ở giai đoạn tiền mãn kinh, sự sụt giảm nội tiết tố kết hợp với cơ thể thiếu hụt cơ bắp sẽ khiến các khớp xương trở nên lỏng lẻo, dễ viêm nhiễm và thoái hóa sớm.

5. Ảnh hưởng xấu tới não bộ và tâm thần

Ảnh minh họa

Mỡ không chỉ là năng lượng mà còn là dưỡng chất cần thiết cho hoạt động của não bộ. Người quá gầy thường gặp khó khăn trong việc tập trung, trí nhớ suy giảm và phản ứng tay chân kém chính xác. Đáng lo ngại hơn, các nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ thiếu cân có nguy cơ mắc chứng rối loạn lo âu và trầm cảm cao hơn. Sự thiếu hụt dinh dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến các chất dẫn truyền thần kinh, làm trầm trọng thêm tình trạng thay đổi tâm trạng thất thường vốn đã rất nhạy cảm ở tuổi trung niên.

Tóm lại, đẹp không đồng nghĩa với gầy gò ốm yếu. Một cơ thể khỏe mạnh với chỉ số BMI ổn định mới là nền tảng để bạn vượt qua những biến động của thời gian một cách rạng rỡ nhất.