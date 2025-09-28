3 loại rau củ là "cứu tinh" cho chị em người gầy nhưng béo bụng, chợ Việt bán đầy còn rất rẻ

Không ít phụ nữ rơi vào tình cảnh trớ trêu: nhìn tổng thể thì gầy gò, tay chân nhỏ nhắn nhưng bụng dưới lại tích nhiều mỡ, vòng 2 lộ rõ. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng thẩm mỹ mà còn tiềm ẩn rủi ro sức khỏe. Đặc biệt ở giai đoạn tiền mãn kinh , khi nội tiết tố estrogen suy giảm khiến mỡ bụng tích tụ dễ hơn, cơ bắp yếu đi và nguy cơ rối loạn chuyển hóa tăng cao.

Ở phụ nữ tiền mãn kinh, cơ thể có xu hướng “dồn mỡ” vào vùng bụng thay vì phân bố đều, gây ra hội chứng gầy nhưng béo bụng (skinny fat). Ngoài yếu tố tuổi tác và hormone, thói quen ăn ít đạm nhưng nhiều tinh bột, ngồi nhiều, stress kéo dài cũng khiến mỡ nội tạng tích tụ, làm tăng nguy cơ tim mạch, tiểu đường và thậm chí cả ung thư vú. Vì thế, điều chỉnh dinh dưỡng đúng cách, nhất là bổ sung những loại rau củ vừa đốt mỡ vừa cân bằng dưỡng chất, là chìa khóa giúp chị em giữ dáng và bảo vệ sức khỏe.

Dưới đây là 3 loại rau củ quen thuộc ở chợ Việt, giá rẻ nhưng lại là “cứu tinh” cho những ai gầy gò mà bụng vẫn to, đặc biệt hữu ích với phụ nữ tiền mãn kinh:

1. Bắp ngô

Ngô giàu chất xơ hòa tan, giúp thúc đẩy nhu động ruột, ngăn táo bón và loại bỏ mỡ nội tạng. Với phụ nữ tiền mãn kinh thường dễ rối loạn tiêu hóa, ăn ngô luộc hay uống nước râu ngô còn hỗ trợ đào thải độc tố, làm nhẹ bụng và giảm tình trạng đầy hơi.

Không chỉ đốt mỡ, ngô còn giàu vitamin E, C và nhóm B, giúp bảo vệ tế bào, ngăn ngừa lão hóa sớm - vấn đề mà chị em giai đoạn này đặc biệt quan tâm. Ăn ngô thường xuyên cũng bổ sung glutamate, là dưỡng chất quan trọng giúp cải thiện trí nhớ và giảm căng thẳng thần kinh.

2. Đậu Hà Lan

Đậu Hà Lan được mệnh danh là “kho protein xanh”, rất giàu đạm thực vật nhưng lại ít calo. Chính sự kết hợp này giúp chị em vừa duy trì khối cơ chắc khỏe, vừa hạn chế mỡ bụng. Đây là điểm đặc biệt quan trọng với phụ nữ tiền mãn kinh, bởi khi cơ bắp yếu đi, cơ thể càng dễ rơi vào trạng thái tích mỡ.

Ngoài ra, chất xơ hòa tan trong đậu Hà Lan có khả năng giảm cholesterol xấu, cải thiện mỡ máu và tăng cảm giác no lâu, giúp tránh thói quen ăn vặt thiếu kiểm soát – nguyên nhân khiến vòng bụng ngày càng phình to.

3. Ngải cứu

Ngải cứu vốn quen thuộc trong các bài thuốc dân gian, nhưng ít ai biết loại rau này còn có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ bụng. Uống nước ép ngải cứu hoặc thêm vào món ăn hằng ngày giúp kích thích tiêu hóa, phân giải chất béo tồn đọng. Với phụ nữ tiền mãn kinh, ngải cứu còn góp phần điều hòa kinh nguyệt, giảm đau đầu và cải thiện tuần hoàn máu.

Ngoài ăn và uống, nhiều chị em còn dùng ngải cứu rang muối hoặc kết hợp với gừng, nghệ để chườm bụng. Cách này giúp làm ấm vùng bụng, tăng lưu thông khí huyết và hỗ trợ đốt mỡ cục bộ - rất thích hợp cho những ai gầy nhưng vòng 2 vẫn “lì lợm”.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health GVM