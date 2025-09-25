Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư





Mùa thu này, dù không ăn thịt cũng nên ưu tiên 3 loại rau củ dưới đây, vừa sạch, vừa tốt cho sức khỏe, đắt mấy cũng xứng đáng.

Thu sang, sau tiết thu phân, khắp cánh đồng lại rộn ràng cảnh thu hoạch. Ông cha ta có câu: “Đậu đỗ, lạc nuôi trâu già; khoai củ chất đầy rổ rá”. Niềm vui gặt hái rõ ràng hiện trên từng ruộng lúa, luống rau. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng ngày nay lại mang nỗi lo khác là rau quả liệu có nhiễm thuốc trừ sâu, thậm chí vượt ngưỡng an toàn?

Thực tế, không phải loại nào cũng đáng lo ngại. Có những loại rau củ gần như không cần dùng đến hóa chất, an toàn lại giàu dinh dưỡng. Các chuyên gia khuyến cáo mùa thu này, dù không ăn thịt cũng nên ưu tiên 3 loại rau củ dưới đây , vừa sạch, vừa tốt cho sức khỏe, đắt mấy cũng xứng đáng.

1. Củ sen

Người xưa có câu: “Liên ngẫu nhất thân bảo, thu ngẫu tối dưỡng nhân”, nghĩa là củ sen mùa thu quý giá như vị thuốc bổ. Sen mọc trong bùn, tự thân đã có lớp “lá chắn” thiên nhiên chống sâu hại nên hầu như không cần phun thuốc. Chính môi trường đặc biệt này khiến củ sen trở thành một trong những thực phẩm an toàn nhất mùa thu.

3 loại rau mùa thu "không thuốc trừ sâu", bổ ngang thịt cá- Ảnh 1.

Trong sách y dược cổ, củ sen được gọi là “linh căn”, có tác dụng làm vui tâm trí, giảm cáu gắt và cầm tiêu chảy. Khoa học hiện đại cũng chứng minh, củ sen giàu protein, vitamin C và các hoạt chất giúp giảm mệt mỏi, đặc biệt thích hợp trong tiết trời giao mùa.

Khi mua, nên chọn củ sen vỏ nhẵn, không trầy xước, đốt ngắn và mập. Chế biến đơn giản nhất là xào nhanh để giữ trọn dinh dưỡng, thanh mát, dễ ăn.

2. Rau cúc tần ô (còn gọi rau cải cúc)

Rau cúc tần ô có mùi hương đặc trưng, chính là “thuốc trừ sâu tự nhiên” giúp cây hầu như không cần phun thuốc. Mùa thu đông là thời điểm rau vào vụ ngon nhất, an toàn và giàu giá trị dưỡng sinh.

3 loại rau mùa thu "không thuốc trừ sâu", bổ ngang thịt cá- Ảnh 2.

Y học cổ truyền cho rằng, ăn rau cúc tần ô giúp an thần, dưỡng tỳ vị, rất hợp với người bị khô táo, khó tiêu hay mất ngủ vào mùa thu. Ngoài ra, loại rau này chứa nhiều tiền vitamin A và axit folic, hai dưỡng chất giúp tăng cường sức đề kháng.

Kết hợp rau cúc tần ô với đậu phụ non là món ăn vừa thanh đạm, vừa bổ dưỡng, rất thích hợp cho người già, trẻ nhỏ hay người có thể trạng yếu.

3. Khoai sọ

Khoai sọ phát triển dưới lòng đất, được lớp đất dày bao bọc như một “tấm áo giáp” bảo vệ, giúp hạn chế sâu bệnh. Vì vậy, đây cũng là loại thực phẩm có độ an toàn cao, gần như không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật.

3 loại rau mùa thu "không thuốc trừ sâu", bổ ngang thịt cá- Ảnh 3.

Khoai sọ chứa nhiều chất nhầy (mucin), khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành kháng thể, giúp tăng cường miễn dịch, điều mà cơ thể rất cần vào mùa thu đông. Không chỉ vậy, khoai sọ là thực phẩm kiềm, có khả năng trung hòa axit dư thừa, giúp cân bằng môi trường trong cơ thể, giảm tình trạng mệt mỏi, uể oải khi thời tiết chuyển lạnh.

Một món ngon khó bỏ qua là khoai sọ hấp cách thủy cùng sườn non. Vị ngọt từ sườn hòa cùng độ bùi dẻo của khoai, vừa ngon, vừa bổ, lại hạn chế dầu mỡ, rất hợp cho bữa cơm gia đình ngày se lạnh.

Theo số liệu kiểm tra dư lượng thuốc bảo vệ thực vật tại Trung Quốc, 3 loại rau củ này liên tiếp 5 năm liền đều đạt mức an toàn tới 99,5%. Điều này cho thấy chúng hoàn toàn xứng đáng có mặt thường xuyên trong bữa cơm mùa thu của mỗi gia đình.

Vì vậy, đừng bỏ lỡ củ sen, rau cúc tần ô và khoai sọ, những món rau mùa thu không chỉ ngon miệng mà còn là “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cả nhà.

Nguồn và ảnh: QQ

