4 loại rau này không chần nước sôi coi chừng cả nhà trúng độc, loại thứ 2 rất nhiều người mê

23-09-2025 - 21:45 PM | Sống

Trong bếp, chần rau qua nước sôi là thao tác nhiều người biết nhưng không phải ai cũng làm đúng.

Thực tế, có những loại rau nếu bỏ qua bước này thì cả gia đình có thể đối mặt với nguy cơ ngộ độc.

1. Rau chứa nhiều axit oxalic

Các loại như rau bina (cải bó xôi), rau muống, cần tây, rau dền, rau sam, măng tươi, củ nứa, mướp đắng… đều giàu axit oxalic. Chất này có thể kết hợp với canxi tạo thành tinh thể khó tan, cản trở cơ thể hấp thu canxi.

4 loại rau này không chần nước sôi coi chừng cả nhà trúng độc, loại thứ 2 rất nhiều người mê- Ảnh 1.

Ăn lâu dài dễ gây chuột rút, mệt mỏi, loãng xương và còn làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Vì axit oxalic tan trong nước nên chỉ có cách chần rau mới giúp loại bỏ. Đặc biệt rau sam chứa hàm lượng axit oxalic gấp đôi rau bina, chần 4 phút vẫn còn rất cao, vì vậy cần hạn chế ăn.

2. Rau chứa độc tố, điển hình là họ đậu

Đậu đũa, đậu cô ve, đậu ván… đều có chứa lectin và saponin - những chất cực hại nếu chưa nấu chín kỹ. Ăn phải đậu chưa chín có thể gây buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy, thậm chí xuất huyết ruột. Để đảm bảo, nên chần đậu qua nước sôi trước khi chế biến.

4 loại rau này không chần nước sôi coi chừng cả nhà trúng độc, loại thứ 2 rất nhiều người mê- Ảnh 2.

Ngoài ra, hoa hiên (hoa kim châm) tươi cũng có độc, tốt nhất chỉ ăn loại đã phơi khô hoặc phải chần kỹ 3-5 phút để giảm độc tính.

3. Rau dễ sinh nitrit

Ví dụ như ngọn rau sấu (tương tự rau chua), rau muối chua, rau dưa… chứa nitrit. Ăn nhiều nitrit không chỉ gây thiếu oxy trong máu mà còn kết hợp với amin tạo ra nitrosamine - chất có khả năng gây ung thư dạ dày, thực quản.

4 loại rau này không chần nước sôi coi chừng cả nhà trúng độc, loại thứ 2 rất nhiều người mê- Ảnh 3.

Vì vậy, loại rau này phải được chần trước khi chế biến, còn đồ muối chua thì cần rửa kỹ nhiều lần.

4. Rau dễ nhiễm thuốc trừ sâu và ký sinh trùng

Súp lơ, bông cải xanh có bề mặt nhiều khe rãnh, dễ bám thuốc bảo vệ thực vật và trứng côn trùng. Còn củ năng, củ sen, củ ấu sống trong ao hồ, ruộng nước nên rất dễ nhiễm vi khuẩn và ký sinh trùng. Ăn sống có thể mắc sán lá ruột, gây rối loạn tiêu hóa. Chần qua nước sôi vừa giúp loại bỏ thuốc trừ sâu, vừa tiêu diệt ký sinh trùng và vi khuẩn.

4 loại rau này không chần nước sôi coi chừng cả nhà trúng độc, loại thứ 2 rất nhiều người mê- Ảnh 4.

Chần rau thế nào cho đúng?

- Phần lớn rau nên cho vào nước đang sôi để giữ trọn dinh dưỡng. Riêng củ to như khoai, cà rốt có thể cho vào nước lạnh để nấu chín từ từ.

- Rau lá chỉ cần 1 phút, đậu đũa nên trên 5 phút, hải sản thì 1-2 phút là đủ.

- Chần xong nên trụng qua nước nguội (nước đun sôi để nguội) để rau giữ được màu xanh và hạn chế mất chất dinh dưỡng.

- Tuyệt đối không tái sử dụng nước đã chần rau, đặc biệt là nước chần rau bina, vì trong đó còn tồn đọng nhiều chất độc.

Chần rau tưởng đơn giản nhưng thực chất lại liên quan trực tiếp đến sức khỏe cả gia đình. Vì thế, chị em nội trợ cần nhớ rõ loại nào bắt buộc phải chần và cách chần bao lâu để món ăn vừa ngon vừa an toàn.

Nguồn và ảnh: gmw.com

