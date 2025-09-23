Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 loại rau củ cực quen, bán la liệt ngoài chợ Việt nhưng ít ai biết là "cứu tinh" khi bị đau dạ dày

23-09-2025 - 09:50 AM | Sống

Sức khỏe dạ dày phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn uống. Ăn uống sai cách có thể khiến dạ dày mắc bệnh, nhưng ngược lại cũng có nhiều thực phẩm giúp bồi bổ, giảm đau dạ dày.

Đau dạ dày là căn bệnh rất phổ biến, gây ra nhiều phiền toái trong cuộc sống. Người bệnh thường gặp các triệu chứng như đau tức vùng thượng vị, nóng rát, đầy bụng, ợ hơi, buồn nôn, chán ăn. Nguyên nhân thường xuất phát từ thói quen ăn uống thất thường, sử dụng nhiều rượu bia, cà phê, hút thuốc lá, căng thẳng kéo dài hoặc nhiễm khuẩn HP. Nếu không điều chỉnh sớm, tình trạng này có thể tiến triển thành viêm loét, thậm chí gây xuất huyết tiêu hóa nguy hiểm.

4 loại rau củ cực quen, bán la liệt ngoài chợ Việt nhưng ít ai biết là "cứu tinh" khi bị đau dạ dày- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ngoài việc dùng thuốc theo chỉ định, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng bổ sung đúng loại rau củ có thể giúp giảm viêm, trung hòa axit và hỗ trợ niêm mạc dạ dày phục hồi. Dưới đây là 4 loại rau củ rất quen thuộc, giá rẻ ngoài chợ Việt nhưng lại mang tác dụng bất ngờ với người đau dạ dày:

Bắp cải

Bắp cải được coi như "thần dược" tự nhiên cho dạ dày. Trong bắp cải có chứa vitamin U (S-methylmethionine), hoạt chất có khả năng bảo vệ và làm lành vết loét niêm mạc. Thí nghiệm từ lâu đã chứng minh uống nước ép bắp cải tươi giúp rút ngắn thời gian hồi phục loét dạ dày nhờ kích thích tái tạo tế bào. 

Ngoài ra, bắp cải còn chứa nhiều chất xơ dễ hòa tan, giúp tiêu hóa tốt, hạn chế táo bón - là một yếu tố khiến tình trạng đau dạ dày thêm nặng. Người bệnh nên dùng bắp cải luộc, hấp hoặc nấu canh để giữ trọn hoạt chất có lợi.

Khoai lang

4 loại rau củ cực quen, bán la liệt ngoài chợ Việt nhưng ít ai biết là "cứu tinh" khi bị đau dạ dày- Ảnh 2.

Khoai lang là loại củ rẻ tiền nhưng lại giàu giá trị y học. Chất xơ hòa tan trong khoai lang tạo lớp gel mềm trong ruột, giúp bảo vệ niêm mạc khỏi sự kích ứng của dịch vị. Đặc biệt, khoai lang chứa lượng lớn beta-carotene, là một chất chống oxy hóa mạnh, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A, góp phần chống viêm, làm dịu cơn đau và thúc đẩy làm lành các tổn thương viêm loét. 

Đồng thời, tinh bột trong khoai lang còn có tác dụng trung hòa axit nhẹ, giảm cảm giác nóng rát và cồn cào. Ăn khoai lang luộc hoặc hấp vào bữa sáng, bữa phụ vừa nhẹ bụng vừa tốt cho dạ dày.

Rau ngót

Rau ngót vốn quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt, đặc biệt được dùng nhiều để nấu canh giải nhiệt. Ít ai biết rằng loại rau này cũng có tác dụng hỗ trợ dạ dày rất tốt. Rau ngót chứa nhiều chất xơ hòa tan, giúp nhuận tràng, giảm tình trạng đầy bụng, khó tiêu thường gặp ở người viêm loét dạ dày. Hàm lượng vitamin C cao trong rau ngót còn có khả năng chống viêm, thúc đẩy quá trình làm lành niêm mạc bị tổn thương. 

Ngoài ra, chất epigallocatechin trong rau ngót đã được ghi nhận có tác dụng kháng khuẩn, góp phần hạn chế sự phát triển của vi khuẩn HP - nguyên nhân chính gây đau dạ dày.

4 loại rau củ cực quen, bán la liệt ngoài chợ Việt nhưng ít ai biết là "cứu tinh" khi bị đau dạ dày- Ảnh 3.

Cà rốt

Cà rốt không chỉ tốt cho mắt mà còn là "lá chắn" tự nhiên bảo vệ dạ dày. Thành phần pectin trong cà rốt hoạt động như một chất xơ hòa tan, có khả năng hút và trung hòa axit dư thừa, đồng thời bao bọc niêm mạc để giảm kích ứng. 

Đặc biệt, cà rốt giàu carotenoid và vitamin C, giúp chống oxy hóa mạnh mẽ, ngăn ngừa viêm và hỗ trợ tái tạo mô. Khi được chế biến thành cháo, súp hoặc ép loãng, cà rốt không chỉ dễ tiêu hóa mà còn giúp làm dịu cơn đau dạ dày rõ rệt.

Lời khuyên khi dùng rau củ cho người đau dạ dày

- Ưu tiên ăn rau củ nấu chín mềm để dễ tiêu hóa và giảm kích thích dạ dày.

- Nên chia nhỏ bữa ăn, tránh ăn quá nhiều trong một lần.

- Hạn chế các món muối chua như dưa muối, cà muối vì có thể làm tăng acid dịch vị.

- Tránh rau sống vì dễ gây viêm, đầy hơi và khó tiêu.

- Hạn chế đồ chiên rán, nhiều dầu mỡ, khó tiêu hóa.

- Không nên dùng quá nhiều gia vị cay, chua khi chế biến.

- Kết hợp nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ để hỗ trợ phục hồi dạ dày.

Nguồn và ảnh: Eating Well, Sohu

12 loại rau củ sạch tự nhiên, ít thuốc trừ sâu, cầm từ 5.000 đồng ra chợ là mua được

Theo Ngọc Ái

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
loại rau củ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tiến sĩ kể “sướng” chuyện học nội trú, tiết lộ: “Ít bác sĩ sống với nghề mà không xoay sở, nhưng bệnh nhân không có tiền tôi vẫn chữa với phí 200.000 đồng/tháng”

Tiến sĩ kể “sướng” chuyện học nội trú, tiết lộ: “Ít bác sĩ sống với nghề mà không xoay sở, nhưng bệnh nhân không có tiền tôi vẫn chữa với phí 200.000 đồng/tháng” Nổi bật

Chu cấp cho mẹ 11 triệu đồng/tháng, đến khi xem sổ tiết kiệm của mẹ, tôi òa khóc, nhận ra mình đã làm việc “vô nghĩa” trong nhiều năm

Chu cấp cho mẹ 11 triệu đồng/tháng, đến khi xem sổ tiết kiệm của mẹ, tôi òa khóc, nhận ra mình đã làm việc “vô nghĩa” trong nhiều năm Nổi bật

Quán quân Olympia đầu tiên trong lịch sử đến từ trường chuyên miền Tây đình đám, cuộc sống hiện tại ở "trời Tây" đầy ấn tượng

Quán quân Olympia đầu tiên trong lịch sử đến từ trường chuyên miền Tây đình đám, cuộc sống hiện tại ở "trời Tây" đầy ấn tượng

09:16 , 23/09/2025
Trúng số, người đàn ông mù chữ đưa hết tiền cho vợ, chỉ giữ lại đúng 5 triệu đồng: 20 năm sau, giàu gấp 16 lần!

Trúng số, người đàn ông mù chữ đưa hết tiền cho vợ, chỉ giữ lại đúng 5 triệu đồng: 20 năm sau, giàu gấp 16 lần!

08:57 , 23/09/2025
4 loại rau giàu đạm chẳng kém gì thịt, đặc biệt hữu ích với chị em rất dễ tăng cân nhưng khó giảm

4 loại rau giàu đạm chẳng kém gì thịt, đặc biệt hữu ích với chị em rất dễ tăng cân nhưng khó giảm

08:18 , 23/09/2025
1 loại đồ uống "vạn người mê", dùng nhiều khiến xương nhanh mục ruỗng

1 loại đồ uống "vạn người mê", dùng nhiều khiến xương nhanh mục ruỗng

07:55 , 23/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên