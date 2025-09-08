Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

12 loại rau củ sạch tự nhiên, ít thuốc trừ sâu, cầm từ 5.000 đồng ra chợ là mua được

08-09-2025

Những loại rau củ này không chỉ tốt cho sức khỏe, giá lại hạt dẻ, giúp bữa cơm gia đình vừa ngon vừa an toàn.

Rau củ vốn là nguồn dinh dưỡng không thể thiếu trong bữa ăn hằng ngày, vừa cung cấp chất xơ, vừa hỗ trợ tiêu hoá và bảo vệ sức khoẻ. Điều đáng mừng là có nhiều loại rau quả gần như "sạch tự nhiên", ít cần đến thuốc bảo vệ thực vật mà giá lại bình dân, ai cũng có thể dễ dàng mua được. Dưới đây là 12 loại rau củ điển hình, vừa ngon bổ vừa an toàn cho cả gia đình.

1. Cà rốt 

Cà rốt giàu beta-carotene, chất xơ và nhiều vitamin, giúp sáng mắt, hỗ trợ tiêu hóa và điều hòa cholesterol. Một củ cà rốt ngoài chợ chỉ khoảng 8.000 - 12.000 đồng, vừa rẻ vừa an toàn vì củ mọc sâu trong đất nên ít tiếp xúc hóa chất.

12 loại rau củ sạch tự nhiên, ít thuốc trừ sâu, cầm từ 5.000 đồng ra chợ là mua được- Ảnh 1.

2. Bông cải xanh 

Loại rau này chứa nhiều vitamin C, sắt và chất chống oxy hóa. Nhờ có hợp chất glucosinolates giúp chống côn trùng, bông cải xanh thường ít cần phun thuốc. Giá dao động 20.000 - 25.000 đồng/kg, thích hợp cho bữa ăn xanh sạch.

3. Khoai tây 

Vỏ khoai tây dày và nằm sâu dưới đất, hạn chế sự tấn công của sâu bệnh. Nhờ vậy củ thường ít tồn dư thuốc trừ sâu. Giá khoảng 15.000 - 18.000 đồng/kg, lại dễ bảo quản trong nhiều ngày.

4. Mướp đắng 

Mướp đắng hay còn gọi là khổ qua, loại quả này có vị đắng đặc trưng và chứa quinine - vốn là chất khiến sâu bệnh khó phát triển. Một cân mướp đắng tươi chỉ khoảng 12.000 - 18.000 đồng, rất phổ biến ở các chợ dân sinh.

12 loại rau củ sạch tự nhiên, ít thuốc trừ sâu, cầm từ 5.000 đồng ra chợ là mua được- Ảnh 2.

5. Cà tím 

Cà tím chứa nhiều chất phytochemical giúp tăng cường sức đề kháng tự nhiên của cây. Tuy nhiên vỏ cà tím khá mỏng nên cần rửa kỹ trước khi nấu. Giá bán khoảng 10.000 - 15.000 đồng/kg, là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều món xào và nướng.

6. Rau dền 

Rau dền mọc nhanh, dễ sống, gần như không cần dùng thuốc bảo vệ thực vật. Hàm lượng chất sắt cao, rất tốt cho người thiếu máu. Một mớ rau dền ngoài chợ chỉ khoảng 5.000 - 7.000 đồng.

7. Cải bó xôi 

Cải bó xôi hay còn gọi là rau bina, chứa nhiều sắt, canxi và chất chống oxy hóa. Đặc điểm lá dày cứng giúp cải bó xôi ít bị sâu bệnh. Giá dao động khoảng 25.000 - 30.000 đồng/kg, thường bán nhiều trong siêu thị.

12 loại rau củ sạch tự nhiên, ít thuốc trừ sâu, cầm từ 5.000 đồng ra chợ là mua được- Ảnh 3.

8. Mồng tơi 

Rau mồng tơi dễ trồng, leo giàn tốt và hầu như không bị sâu hại. Đây là món canh mát ruột mùa hè, lại giàu vitamin A và chất nhầy hỗ trợ tiêu hóa. Giá chỉ khoảng 5.000 - 7.000 đồng/mớ.

9. Bắp cải 

Không chỉ giàu vitamin K và chất xơ, bắp cải còn có khả năng tự tiết hợp chất chống sâu bệnh. Một cây bắp cải nặng hơn 1kg giá chỉ từ 10.000 - 15.000 đồng.

10. Bí đỏ 

Vỏ bí đỏ cứng, dày, lại có lớp sáp tự nhiên giúp quả hầu như không cần dùng thuốc trừ sâu. Giá 15.000 - 20.000 đồng/kg, bảo quản lâu, có thể chế biến cả món mặn lẫn ngọt.

12 loại rau củ sạch tự nhiên, ít thuốc trừ sâu, cầm từ 5.000 đồng ra chợ là mua được- Ảnh 4.

11. Bơ 

Bơ được đánh giá là loại quả "sạch tự nhiên" vì lớp vỏ dày bảo vệ phần thịt bên trong. Giá bơ thay đổi theo mùa, thường 40.000 - 70.000 đồng/kg. Ngoài tác dụng đẹp da, bơ còn giàu chất béo tốt cho tim mạch.

12. Chuối 

Nhờ lớp vỏ dày, chuối ít tiếp xúc hóa chất, gần như không cần phun thuốc trong quá trình trồng. Giá chuối chín dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/nải, là nguồn kali dồi dào, tốt cho tim và huyết áp.

Tổng hợp

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

