Không phải dưa chuột, tháng 9 nên ăn nhiều 7 loại "rau củ vàng" này để bù nước cho cơ thể: Ngon, bổ dưỡng lại không tốn kém

08-09-2025 - 08:55 AM | Sống

Dưa chuột khá lạnh, ăn quá nhiều vào mùa thu có thể dễ gây khó chịu cho dạ dày, ví dụ như khó tiêu và đầy hơi.

Tháng Chín đến, buổi sáng và buổi tối se lạnh, nhưng giữa trưa vẫn còn thoang thoảng chút hơi nóng mùa hè. Sự thay đổi nhiệt độ đột ngột này đặc biệt dễ gây khô miệng và khô da, thường được gọi là "khô da mùa thu". Ăn các loại thực phẩm lạnh như mướp đắng và dưa chuột hàng ngày trong thời điểm này là không khôn ngoan.

Có câu nói "mùa thu nên ăn ấm, không nên ăn lạnh". Nhiều người vẫn thường xuyên ăn dưa chuột và cà tím mỗi ngày. Thực ra, những loại rau này khá lạnh, ăn quá nhiều vào mùa thu có thể dễ gây khó chịu cho dạ dày, ví dụ như khó tiêu và đầy hơi.

Thay vào đó, hãy xem qua 7 loại "rau củ vàng" mà tôi gợi ý sau đây. Chúng đang vào mùa, giá cả phải chăng lại có thể giúp giảm khô da mùa thu, tăng cường sức khỏe, làm dịu cổ họng, giảm mệt mỏi, bổ tỳ và dạ dày, là một lựa chọn thay thế vô cùng bổ dưỡng!

1. Su su

Không phải dưa chuột, tháng 9 nên ăn nhiều 7 loại "rau củ vàng" này để bù nước cho cơ thể: Ngon, bổ dưỡng lại không tốn kém- Ảnh 1.

Su su là một loại trái cây thơm ngon với vị ngọt, giòn và mềm. Với hàm lượng nước lên đến 95%, su su còn được gọi là "nước khoáng thiên nhiên", là một món ăn hoàn hảo cho tháng Chín. Giàu vitamin và khoáng chất, su su có tác dụng giải khát, giảm khô hạn mùa thu và tăng cường miễn dịch rất tốt.

2. Đậu lăng

Không phải dưa chuột, tháng 9 nên ăn nhiều 7 loại "rau củ vàng" này để bù nước cho cơ thể: Ngon, bổ dưỡng lại không tốn kém- Ảnh 2.

Đậu lăng là một loại cây họ đậu theo mùa vào mùa thu. Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng đậu lăng có tác dụng bổ tỳ, ích vị, giải nhiệt mùa hè, trừ thấp, đặc biệt thích hợp để ăn vào tháng 9, thời điểm giao mùa giữa hạ và thu.

Giàu protein, chất xơ và vitamin nhóm B, đậu lăng có thể tăng cường miễn dịch và giảm các vấn đề tiêu hóa thường gặp vào mùa thu.

3. Khoai môn

Không phải dưa chuột, tháng 9 nên ăn nhiều 7 loại "rau củ vàng" này để bù nước cho cơ thể: Ngon, bổ dưỡng lại không tốn kém- Ảnh 3.

Khoai môn là một loại rau củ phổ biến vào mùa thu, giàu tinh bột, chất xơ và nhiều nguyên tố vi lượng. Khoai môn có tác dụng bổ tỳ, bổ vị, tăng cường miễn dịch. Ăn khoai môn vào tháng 9 có thể làm giảm táo bón do thời tiết hanh khô mùa thu và giúp tích trữ năng lượng cho mùa đông sắp tới.

4. Đậu bắp

Không phải dưa chuột, tháng 9 nên ăn nhiều 7 loại "rau củ vàng" này để bù nước cho cơ thể: Ngon, bổ dưỡng lại không tốn kém- Ảnh 4.

Đậu bắp, được mệnh danh là "Vua của các loại rau củ", nổi tiếng với kết cấu nhớt. Giàu pectin và polysaccharide, đậu bắp đặc biệt tốt cho tiêu hóa. Tháng 9 là thời điểm đậu bắp tươi ngon nhất và đậm đà hương vị nhất.

Trông có vẻ không đáng chú ý, nhưng khi cắn vào lại có cảm giác dính. Nó có thể giúp làm ẩm cổ họng. Ăn đậu bắp còn dễ hơn nhai lê khi bị khô miệng vào mùa thu. Ăn đậu bắp cũng rất dễ dàng khi xào. Nên chọn đậu bắp có độ đàn hồi và không có đốm trên vỏ (đậu bắp cũ thường cứng và dễ mắc vào răng).

5. Rau diếp

Không phải dưa chuột, tháng 9 nên ăn nhiều 7 loại "rau củ vàng" này để bù nước cho cơ thể: Ngon, bổ dưỡng lại không tốn kém- Ảnh 5.

Rau diếp có kết cấu giòn, mềm và hương vị thanh nhẹ, hơi ngọt. Giàu vitamin và canxi, nhưng lại ít calo, đây là lựa chọn tuyệt vời để thanh lọc và giảm cảm giác nhờn rít. Rau diếp dễ chế biến, nhanh chóng và thơm ngon.

6. Củ cải trắng

Không phải dưa chuột, tháng 9 nên ăn nhiều 7 loại "rau củ vàng" này để bù nước cho cơ thể: Ngon, bổ dưỡng lại không tốn kém- Ảnh 6.

Như câu nói "Mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng". Tháng 9 là thời điểm lý tưởng để thưởng thức món củ cải thơm ngon này. Vừa giòn vừa mọng nước, củ cải trắng có tác dụng thanh nhiệt, giải đờm, hỗ trợ tiêu hóa, lại có giá cả phải chăng, nên trở thành lựa chọn phổ biến cho mọi người.

7. Củ năng

Không phải dưa chuột, tháng 9 nên ăn nhiều 7 loại "rau củ vàng" này để bù nước cho cơ thể: Ngon, bổ dưỡng lại không tốn kém- Ảnh 7.

Mùa thu là mùa ăn củ năng. Củ năng không chỉ ngon mà còn vô cùng bổ dưỡng, khiến chúng trở thành món ăn không thể thiếu trong mùa thu. Giàu chất xơ, tinh bột, vitamin và khoáng chất như kali và canxi, củ năng hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung năng lượng, thúc đẩy nhu động ruột, làm ẩm phổi, giảm ho và tăng cường miễn dịch.

Ăn củ năng thường xuyên vào mùa thu có thể làm giảm các triệu chứng như khô miệng và ho do thời tiết hanh khô của mùa thu. Chúng có thể được coi là món quà dịu dàng mà thiên nhiên ban tặng cho mùa thu.

Theo Minh Anh

Thanh niên Việt

