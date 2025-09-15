Đừng bỏ lỡ: 3 loại rau củ rẻ tiền nhưng là "kho kháng sinh tự nhiên" cho cả nhà

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

3 loại rau củ rẻ tiền dưới đây được ví như "penicillin tự nhiên" của gia đình.

Mùa thu là thời điểm thời tiết thay đổi thất thường, dễ gây cảm lạnh, ho, cúm và nhiều bệnh liên quan đến hô hấp. Ngoài việc giữ ấm, nghỉ ngơi và luyện tập, chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức đề kháng. Thay vì lạm dụng thuốc kháng sinh vốn có thể gây tác dụng phụ và kháng thuốc, nhiều người tìm đến những thực phẩm tự nhiên có khả năng kháng khuẩn. Trong đó, 3 loại rau củ rẻ tiền dưới đây được ví như "penicillin tự nhiên" của gia đình.

1. Mầm tỏi tây - vị ngọt giòn, tăng cường lưu thông khí huyết

Mầm tỏi tây là phần thân mềm mọc ra từ giữa cây tỏi tây, có vị ngọt, giòn và mềm hơn cả phần thân chính. Loại mầm này giàu hợp chất lưu huỳnh và vitamin C - 2 dưỡng chất nổi tiếng với đặc tính kháng khuẩn, chống viêm. Ngoài ra, mầm tỏi tây còn có tác dụng làm ấm bụng, hỗ trợ tiêu hóa và thúc đẩy lưu thông khí huyết.

Đừng bỏ lỡ: 3 loại rau củ rẻ tiền nhưng là

ThS.BS dinh dưỡng Nguyễn Thị Thanh Bình (làm việc tại Hà Nội) chia sẻ: "Tỏi tây và mầm tỏi tây thường bị bỏ qua, nhưng thực tế đây là nguồn thực phẩm quý trong mùa lạnh. Nếu kết hợp trong các món xào, nấu canh hoặc làm salad, chúng giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn và hạn chế vi khuẩn đường ruột phát triển".

2. Mầm tỏi - "chiến binh kháng khuẩn" từ thiên nhiên

Khác với mầm tỏi tây, mầm tỏi chính là những cây tỏi non, có vị cay giòn, mùi hương nồng nàn đặc trưng. Nghiên cứu cho thấy, mầm tỏi chứa nhiều allicin, hoạt chất có khả năng kháng khuẩn mạnh, được cho là chỉ yếu hơn penicillin một phần mười. Nhờ vậy, mầm tỏi có thể phòng ngừa hiệu quả các bệnh thường gặp vào mùa thu như cảm cúm, viêm họng hay viêm ruột.

Đừng bỏ lỡ: 3 loại rau củ rẻ tiền nhưng là

Theo PGS.TS Trần Văn Phúc (Bệnh viện Xanh Pôn, Hà Nội): "Allicin trong tỏi và mầm tỏi là một chất kháng sinh tự nhiên quý. Không chỉ tiêu diệt một số vi khuẩn gây bệnh, allicin còn giúp giảm viêm, cải thiện tuần hoàn máu. Người dân hoàn toàn có thể bổ sung mầm tỏi trong bữa ăn hằng ngày thay cho việc lạm dụng thuốc kháng sinh".

Mầm tỏi có thể dùng để xào với thịt, nấu canh hoặc muối dưa. Lưu ý nên chế biến vừa chín tới để giữ nguyên hoạt chất có lợi.

3. Hành tây - giàu quercetin, bảo vệ tim mạch

Hành tây vốn quen thuộc trong nhiều món ăn, nhưng ít ai biết chúng là "kho kháng sinh tự nhiên". Hành tây chứa lượng lớn allicin và quercetin - 2 hoạt chất có khả năng ức chế sự phát triển của vi khuẩn. Không chỉ tăng cường miễn dịch, hành tây còn giúp điều hòa mỡ máu, cải thiện tuần hoàn và bảo vệ hệ tim mạch.

Đừng bỏ lỡ: 3 loại rau củ rẻ tiền nhưng là

Vào mùa thu, ăn hành tây thường xuyên giúp cơ thể duy trì năng lượng, chống lại cảm giác uể oải. Một số chuyên gia còn khuyến nghị nên dùng hành tây sống (trong salad) để giữ tối đa dưỡng chất, nhưng với người khó ăn sống có thể xào hoặc nướng.

Lời khuyên sử dụng an toàn

3 loại rau củ trên đều rẻ tiền, dễ tìm và phù hợp với bữa cơm gia đình. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng cũng lưu ý: Không nên lạm dụng quá nhiều vì có thể gây khó tiêu, nóng ruột hoặc ảnh hưởng đến người có bệnh dạ dày.

Gợi ý số món ăn:

- Mầm tỏi tây: Xào bò, nấu canh gà, salad dầu giấm.

- Mầm tỏi: Xào tôm, xào thịt heo, muối dưa.

- Hành tây: Xào trứng, xào bò, salad dầu olive, canh hầm xương.

(Ảnh minh họa: Internet)

