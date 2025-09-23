Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 loại rau giàu đạm chẳng kém gì thịt, đặc biệt hữu ích với chị em rất dễ tăng cân nhưng khó giảm

23-09-2025 - 08:18 AM

Ăn ít cũng tăng cân nhưng muốn giảm cân, đặc biệt giảm eo thì cực khó là nỗi khổ chung của chị em sau tuổi 30, nhất là bước vào tiền mãn kinh.

Nhiều phụ nữ sau tuổi 30, đặc biệt giai đoạn tiền mãn kinh, thường rơi vào cảnh dễ tăng cân nhưng lại rất khó giảm. Nguyên nhân chủ yếu do nội tiết tố thay đổi, quá trình trao đổi chất chậm lại khiến mỡ thừa dễ tích tụ. Đáng lo hơn, cân nặng không kiểm soát còn làm tăng nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường và cả ung thư vú.

Vì thế, chế độ ăn uống giàu dinh dưỡng nhưng ít calo, nhiều protein thực vật là lựa chọn khôn ngoan. Không chỉ giúp giữ cân nặng ổn định, protein từ rau củ còn hỗ trợ cơ bắp săn chắc, cân bằng nội tiết và cải thiện sức khỏe toàn diện cho chị em tuổi tiền mãn kinh.

Trong khi nhiều người vẫn nghĩ protein chỉ có ở thịt, thì rau củ cũng cung cấp lượng đạm dồi dào. Bốn loại rau dưới đây chính là "trợ thủ" giảm cân lành mạnh đắc lực, vừa rẻ, dễ mua lại giàu đạm chẳng kém gì thịt:

1. Đậu Hà Lan

4 loại rau giàu đạm chẳng kém gì thịt, đặc biệt hữu ích với chị em rất dễ tăng cân nhưng khó giảm- Ảnh 1.

Trong nhóm họ đậu, đậu Hà Lan được coi là "mỏ đạm" tự nhiên. 100g đậu Hà Lan chứa khoảng 5g protein, cùng với chất xơ, vitamin A, K và C. Đặc biệt, chất xơ trong đậu Hà Lan giúp thúc đẩy tiêu hóa, giảm cholesterol xấu và ổn định huyết áp.

Đối với phụ nữ tiền mãn kinh, ăn đậu Hà Lan vừa giúp duy trì năng lượng, vừa giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, một rủi ro thường tăng mạnh ở giai đoạn này.

2. Nấm sò

Nấm nói chung giàu dinh dưỡng, trong đó nấm sò đặc biệt nổi bật khi chứa 18 loại axit amin cần thiết cho cơ thể. Hàm lượng protein của nấm tươi đạt khoảng 3,6% và tăng vọt lên gần 37% khi được sấy khô.

Với phụ nữ tiền mãn kinh, nấm còn giúp kiểm soát mỡ máu, cải thiện miễn dịch và giảm viêm. Bổ sung nấm sò vào bữa ăn giúp cơ thể no lâu, ít thèm ăn vặt, từ đó kiểm soát cân nặng dễ dàng hơn.

3. Rong biển

Rong biển từ lâu đã quen thuộc trong ẩm thực Á Đông. Cứ 100g rong biển chứa khoảng 6g protein, chưa kể lượng khoáng chất phong phú như iốt, canxi, magie. Điểm đáng chú ý là rong biển còn giúp ổn định đường huyết và tăng cường hoạt động của insulin.

Với phụ nữ tiền mãn kinh vốn hay gặp tình trạng rối loạn đường huyết, ăn rong biển thường xuyên có thể giúp hạn chế tích mỡ và giảm nguy cơ béo phì.

4. Măng tây

4 loại rau giàu đạm chẳng kém gì thịt, đặc biệt hữu ích với chị em rất dễ tăng cân nhưng khó giảm- Ảnh 2.

 Măng tây được mệnh danh là "rau hoàng gia" bởi hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. Cứ 100g măng tây có tới 2,2g protein, chiếm hơn ¼ lượng calo của nó. Ngoài ra, măng tây chứa folate, vitamin B, đồng và mangan, có tác dụng hỗ trợ quá trình chuyển hóa, kích thích lợi khuẩn đường ruột và đẩy nhanh đốt cháy mỡ thừa. Đây là thực phẩm đặc biệt phù hợp cho phụ nữ tiền mãn kinh đang muốn giảm cân nhưng vẫn cần giữ cơ thể săn chắc.

Nhưng nên nhớ, dù các loại thực phẩm chay trên giàu protein nhưng không thể thay thế hoàn toàn thịt cá. Phụ nữ tiền mãn kinh nên kết hợp khéo léo giữa protein động vật ít béo và protein thực vật, vừa giúp cân bằng dinh dưỡng, vừa hạn chế nguy cơ bệnh tật. Đương nhiên, vận động đều đặn và nghỉ ngơi hợp lý, nuôi dưỡng tâm trạng tốt cũng rất quan trọng.

Theo Chiến My

Đời sống & pháp luật

