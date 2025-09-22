7 loại rau ăn vào giúp "cắt bỏ" tới 20% nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng: Ai biết sớm thì lợi sớm!

Ung thư đại trực tràng là một trong những "sát thủ thầm lặng" gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Căn bệnh này thường bắt đầu từ những polyp nhỏ trong ruột già, dần dần phát triển thành khối u ác tính. Điều đáng lo ngại là ung thư đại trực tràng không chỉ còn là bệnh của người lớn tuổi, mà đang ngày càng xuất hiện nhiều ở người dưới 50.

Điểm tích cực là thói quen ăn uống hàng ngày có thể tạo ra sự khác biệt. Một nghiên cứu đăng trên BMC Gastroenterology cho thấy, chỉ cần ăn 20 – 40g rau họ cải (tương đương nửa chén bông cải xanh hoặc vài lá cải xoăn) mỗi ngày, nguy cơ mắc ung thư đại tràng có thể giảm tới 20 - 26%. Lý do là vì nhóm rau này chứa glucosinolate, khi phân giải sẽ tạo thành isothiocyanate - hợp chất giúp giải độc chất gây ung thư, giảm viêm và ngăn cản tế bào ung thư phát triển.

Dưới đây là 7 loại rau họ cải giàu chất chống ung thư, dễ dàng thêm vào thực đơn hàng ngày:

1. Súp lơ xanh (broccoli)

Súp lơ xanh được xem là "ngôi sao" trong họ cải nhờ hàm lượng sulforaphane cao – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng ức chế sự phát triển của khối u. Chỉ 20 - 40g súp lơ xanh mỗi ngày đã đủ phát huy tác dụng phòng bệnh. Loại rau này có thể luộc, hấp, hoặc chế biến thành món salad, súp hay xào đều ngon và giữ được nhiều dưỡng chất.

2. Bắp cải

Dù là bắp cải trắng hay tím, loại rau quen thuộc này đều chứa nhiều chất xơ, flavonoid và anthocyanin giúp chống viêm, cải thiện hệ tiêu hóa và giảm nguy cơ ung thư ruột kết. Bắp cải cũng rất "đa năng": ăn sống trong salad, muối chua hay nấu canh đều phù hợp.

3. Cải xoăn (kale)

Được mệnh danh là "nữ hoàng rau xanh", cải xoăn cực giàu vitamin A, C, K cùng chất chống oxy hóa carotenoid. Các nghiên cứu cho thấy cải xoăn không chỉ giúp điều hòa miễn dịch mà còn bảo vệ niêm mạc ruột khỏi tác động của gốc tự do. Sinh tố xanh với cải xoăn, hoặc đơn giản là xào cùng tỏi, là cách bổ sung lý tưởng.

4. Súp lơ trắng (cauliflower)

Tuy không có màu xanh mướt mắt nhưng súp lơ trắng cũng giàu glucosinolate và vitamin C, ít carbohydrate nên rất hợp với người muốn ăn uống lành mạnh. Loại rau này khi nướng cùng nghệ, ớt bột hay dùng làm "cơm súp lơ" thay cơm trắng đều giúp đa dạng hóa bữa ăn, đồng thời bảo vệ sức khỏe đại tràng.

5. Cải Brussels

Loại cải mini hình dáng như bắp cải tí hon này chứa nhiều vitamin K, C, chất xơ và hợp chất thực vật chống oxy hóa. Nghiên cứu chỉ ra rằng cải Brussels giúp kiểm soát viêm và tăng cường sức khỏe đường ruột - yếu tố quan trọng để ngăn ngừa polyp tiến triển thành ung thư. Món cải Brussels nướng với dầu ô liu, chanh và tỏi là lựa chọn vừa ngon vừa tốt cho ruột.

6. Cải thìa (bok choy)

Cải thìa là loại rau thảo mộc phổ biến trong ẩm thực châu Á, nhẹ vị, dễ ăn và giàu dưỡng chất. Ngoài chất xơ, nó còn chứa selenium – một khoáng chất tham gia vào quá trình bảo vệ DNA, giảm nguy cơ đột biến tế bào. Xào cải thìa cùng nấm hoặc cho vào súp là cách tuyệt vời để tận dụng lợi ích sức khỏe.

7. Cải xanh (collard greens/mustard greens)

Cải xanh giàu chất xơ, vitamin K và glucosinolate – hợp chất đã được chứng minh có khả năng chống lại nhiều loại ung thư, trong đó có ung thư đại trực tràng. Ăn cải xanh luộc chấm mắm, hoặc xào cùng tỏi, không chỉ dân dã mà còn là "lá chắn" tự nhiên bảo vệ cơ thể.

Các chuyên gia khuyến cáo, để đạt hiệu quả phòng bệnh tốt nhất, bạn nên luân phiên sử dụng nhiều loại rau họ cải thay vì chỉ ăn một loại. Kết hợp cùng chế độ tập luyện, ngủ nghỉ hợp lý và tầm soát sức khỏe định kỳ, nguy cơ mắc ung thư trực tràng có thể giảm đi đáng kể.

Nguồn và ảnh: Times of India, webMD