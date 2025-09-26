Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 loại rau khó ăn nhất thế giới

26-09-2025 - 05:11 AM | Sống

Mới đây, cư dân mạng đã gọi tên 5 loại rau bị đánh giá là “khó ăn nhất”, ai ăn được từ 3 loại trở lên thì đúng là “cao thủ”.

Trong bữa ăn hằng ngày, rau xanh vốn là nguồn cung cấp vitamin và chất xơ dồi dào, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải loại rau nào cũng dễ ăn. Có những loại rau giàu dinh dưỡng nhưng hương vị và mùi đặc trưng lại khiến nhiều người “chào thua”.

Mới đây, cư dân mạng đã gọi tên 5 loại rau bị đánh giá là “khó nuốt nhất”, ai ăn được từ 3 loại trở lên thì đúng là “cao thủ”.

1. Rau diếp cá

Ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam, diếp cá rất phổ biến trên mâm cơm. Người thích thì coi như món khoái khẩu, người ghét thì nghe mùi đã muốn tránh xa. Vị tanh nồng đặc trưng khiến không ít người chỉ thử một lần đã phải nhăn mặt, thậm chí buồn nôn.

5 loại rau khó ăn nhất thế giới- Ảnh 1.

2. Khổ qua (mướp đắng)

Nói đến món đắng, khổ qua chắc chắn góp mặt. Vị đắng gắt, ăn một miếng đã đủ khiến nhiều người nhăn mặt. Thế nhưng loại rau này lại có công dụng thanh nhiệt, giải độc, tốt cho sức khỏe, chỉ là “quá đắng” khiến nhiều thực khách khó lòng nuốt trôi.

5 loại rau khó ăn nhất thế giới- Ảnh 2.

3. Rau xoan hôi (tông dù)

Loại rau mùa xuân này nổi tiếng gây tranh cãi. Có người mê mẩn mùi thơm đặc biệt, nhưng cũng có người ngửi thôi đã thấy khó chịu. Mặc dù khó ăn, rau lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

5 loại rau khó ăn nhất thế giới- Ảnh 3.

4. Đậu bắp

Đậu bắp nhìn thì bình thường, nhưng khi cắt ra lại có lớp nhớt đặc sệt, khiến không ít người liên tưởng đến… dịch nhầy. Vị trơn nhớt này là lý do nhiều người “ghét cay ghét đắng” đậu bắp. Nhưng với người ăn được, món này lại được ưa chuộng vì tốt cho tiêu hóa và hỗ trợ nhuận tràng.

5 loại rau khó ăn nhất thế giới- Ảnh 4.

5. Rau cải cúc (tần ô)

Cải cúc có mùi thơm hăng đặc trưng, rất dễ gây cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, khi nhúng lẩu, mùi này phần nào giảm bớt, giúp món ăn dễ thưởng thức hơn. Ngoài lẩu, nhiều người thẳng thắn thừa nhận không thể nào ăn nổi.

5 loại rau khó ăn nhất thế giới- Ảnh 5.

Kết lại , 5 loại rau trên đều giàu dinh dưỡng nhưng hương vị lại “khó chiều lòng” thực khách. Câu hỏi đặt ra là bạn đã thử qua bao nhiêu trong số này? Nếu ăn được từ 3 loại trở lên, chắc chắn bạn thuộc hàng “đại thần” trong giới ẩm thực rồi!

Nguồn và ảnh: Sohu

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường ở TP.HCM đã 8 năm KHÔNG THU quỹ phụ huynh mà vẫn hoạt động ổn: Vậy cớ gì các trường vẫn thu tiếp để kéo dài tranh cãi?

1 trường ở TP.HCM đã 8 năm KHÔNG THU quỹ phụ huynh mà vẫn hoạt động ổn: Vậy cớ gì các trường vẫn thu tiếp để kéo dài tranh cãi? Nổi bật

Cặp vợ chồng Hà Tĩnh chuyển khoản 10K thì được trả lại đúng số tiền, đến khi chuẩn bị chuyển 100 triệu đồng: Công an mời lên làm việc, buộc dừng giao dịch

Cặp vợ chồng Hà Tĩnh chuyển khoản 10K thì được trả lại đúng số tiền, đến khi chuẩn bị chuyển 100 triệu đồng: Công an mời lên làm việc, buộc dừng giao dịch Nổi bật

Làn sóng F2 “hiếm có, khó tìm” của tỷ phú Việt: Người SN 2001 vào top giàu nhất sàn chứng khoán, người kế thừa ông Phạm Nhật Vượng giữ vị trí quan trọng ở hệ sinh thái tỷ đô

Làn sóng F2 “hiếm có, khó tìm” của tỷ phú Việt: Người SN 2001 vào top giàu nhất sàn chứng khoán, người kế thừa ông Phạm Nhật Vượng giữ vị trí quan trọng ở hệ sinh thái tỷ đô

00:18 , 26/09/2025
Uống cà phê mỗi ngày lợi hay hại? Mỹ có đánh giá khiến nhiều người thay đổi thói quen lâu nay

Uống cà phê mỗi ngày lợi hay hại? Mỹ có đánh giá khiến nhiều người thay đổi thói quen lâu nay

00:09 , 26/09/2025
Liệu trẻ em ăn mặc đẹp có may mắn hơn không? Đừng để "hiệu ứng hào quang" đánh lừa!

Liệu trẻ em ăn mặc đẹp có may mắn hơn không? Đừng để "hiệu ứng hào quang" đánh lừa!

23:02 , 25/09/2025
Nói thật: Dùng thớt sai cách thì cứ chờ… bệnh vào người, dẫn lối ung thư!

Nói thật: Dùng thớt sai cách thì cứ chờ… bệnh vào người, dẫn lối ung thư!

22:15 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên