Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

4 thực phẩm tưởng sạch nhưng là "ổ vi khuẩn", ăn sai dễ phải nhập viện

25-09-2025 - 21:14 PM | Sống

4 thực phẩm tưởng sạch nhưng là "ổ vi khuẩn", ăn sai dễ phải nhập viện

Thực tế, không ít loại thực phẩm lại tiềm ẩn ổ vi khuẩn, đặc biệt khi rơi vào điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi.

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người thường nghĩ chỉ cần đồ ăn nhìn “sạch sẽ” thì có thể yên tâm sử dụng. Thực tế, không ít loại thực phẩm lại tiềm ẩn ổ vi khuẩn, đặc biệt khi rơi vào điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi.

Dưới đây là 4 loại điển hình, nếu bất cẩn có thể khiến bạn phải “dắt díu” nhau vào bệnh viện.

1. Cơm nguội để ngoài

Nhiều gia đình nấu cơm thừa buổi trưa, chỉ úp bát, phủ lồng bàn rồi để ngoài bàn chờ tối ăn tiếp. Nhìn bề ngoài chẳng khác gì, nhưng thực tế vi khuẩn bên trong đang nhân lên chóng mặt. Nguy hiểm nhất là vi khuẩn Bacillus cereus (còn gọi là trực khuẩn sáp), có khả năng sinh độc tố gây nôn ói, tiêu chảy. Đáng nói, độc tố này chịu nhiệt tốt, nấu lại cũng không loại bỏ được. Cách an toàn là cơm thừa phải cất vào tủ lạnh khi còn nóng hoặc giữ ở mức trên 60 độ C để hạn chế vi khuẩn.

4 thực phẩm tưởng sạch nhưng là "ổ vi khuẩn", ăn sai dễ phải nhập viện- Ảnh 1.

2. Nước chấm, gia vị để ngoài bếp

Nhiều người dùng xong nước tương, dầu hào liền đặt lại trên kệ bếp cho tiện. Thực tế, các loại gia vị sau khi mở nắp, đặc biệt là loại ít muối, nếu để ngoài rất dễ sinh vi khuẩn, nấm mốc, thậm chí có thể xuất hiện Salmonella gây đau bụng, tiêu chảy. Khảo sát từng ghi nhận dầu hào để ở 24-30 độ C chỉ sau vài tuần đã có lượng vi khuẩn vượt chuẩn, trong khi bảo quản tủ lạnh thì vẫn nằm trong ngưỡng an toàn.

4 thực phẩm tưởng sạch nhưng là "ổ vi khuẩn", ăn sai dễ phải nhập viện- Ảnh 2.

3. Đá viên mất vệ sinh

Không ít người uống nước lạnh xong thấy đau bụng, tưởng do lạnh bụng, nhưng nguyên nhân lại nằm ở chính đá viên. Nghiên cứu cho thấy, nhiều quán cà phê, tiệm giải khát có đá viên nhiễm khuẩn do máy làm đá không vệ sinh, người lấy đá không đeo găng tay hoặc dụng cụ không khử trùng. Hậu quả là đá chứa đầy vi khuẩn gây rối loạn tiêu hóa. Nếu muốn an toàn, nên dùng đá mua từ cơ sở uy tín hoặc tự làm tại nhà với nước sạch, dụng cụ riêng.

4 thực phẩm tưởng sạch nhưng là "ổ vi khuẩn", ăn sai dễ phải nhập viện- Ảnh 3.

4. Trái cây cắt sẵn

Hoa quả đã cắt sẵn, nhìn tươi ngon nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ lớn. Nếu quả đã dập, hỏng một phần, thì ngay cả phần “lành lặn” còn lại cũng có thể bị vi khuẩn xâm nhập. Chưa kể, khâu sơ chế không đảm bảo vệ sinh, dao thớt không sạch, nhân viên không rửa tay… đều có thể biến hoa quả thành ổ bệnh. Cách an toàn nhất là mua từ siêu thị lớn hoặc tự cắt tại nhà và nên ăn ngay sau khi sơ chế.

Các chuyên gia cảnh báo thói quen “thấy sạch là được” có thể khiến sức khỏe rơi vào rủi ro. Đặc biệt với trẻ nhỏ, người già, hoặc người có hệ tiêu hóa yếu, những thực phẩm tưởng vô hại này lại dễ dàng trở thành mầm bệnh nguy hiểm.

Nguồn và ảnh: QQ

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường ở TP.HCM đã 8 năm KHÔNG THU quỹ phụ huynh mà vẫn hoạt động ổn: Vậy cớ gì các trường vẫn thu tiếp để kéo dài tranh cãi?

1 trường ở TP.HCM đã 8 năm KHÔNG THU quỹ phụ huynh mà vẫn hoạt động ổn: Vậy cớ gì các trường vẫn thu tiếp để kéo dài tranh cãi? Nổi bật

Cặp vợ chồng Hà Tĩnh chuyển khoản 10K thì được trả lại đúng số tiền, đến khi chuẩn bị chuyển 100 triệu đồng: Công an mời lên làm việc, buộc dừng giao dịch

Cặp vợ chồng Hà Tĩnh chuyển khoản 10K thì được trả lại đúng số tiền, đến khi chuẩn bị chuyển 100 triệu đồng: Công an mời lên làm việc, buộc dừng giao dịch Nổi bật

Rã đông tôm mà ngâm vào bát nước là sai lầm: Chủ cửa hàng hải sản dạy một mẹo cực nhanh, chưa đến 5 phút

Rã đông tôm mà ngâm vào bát nước là sai lầm: Chủ cửa hàng hải sản dạy một mẹo cực nhanh, chưa đến 5 phút

21:12 , 25/09/2025
Cụ ông 66 tuổi ở Hải Phòng đi rút 250 triệu tiền tiết kiệm để làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm: Công an xã phải vào cuộc gấp

Cụ ông 66 tuổi ở Hải Phòng đi rút 250 triệu tiền tiết kiệm để làm thủ tục liên quan đến bảo hiểm: Công an xã phải vào cuộc gấp

21:08 , 25/09/2025
Điều gì xảy ra với cơ thể nếu đêm nào cũng bật điều hòa khi ngủ: Nghe xong ai cũng giật mình!

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu đêm nào cũng bật điều hòa khi ngủ: Nghe xong ai cũng giật mình!

21:00 , 25/09/2025
Mua cam, chỉ mất 10 giây học mẹo này là biết cam ngọt hay cam sượng

Mua cam, chỉ mất 10 giây học mẹo này là biết cam ngọt hay cam sượng

20:59 , 25/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên