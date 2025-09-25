Người dân Đà Nẵng sắp đón tin vui

Đà Nẵng đang lấy ý kiến về việc áp dụng chính sách không thu phí, lệ phí đối với 13 thủ tục hành chính khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến, bao gồm cả các thủ tục quan trọng như đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng...

Ngày 25-9, Sở Tài chính TP Đà Nẵng công bố dự thảo Nghị quyết liên quan đến chính sách này.

Theo dự thảo, có 6 loại phí được miễn, gồm:

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao;

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Thẩm định điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất;

Thẩm định đề án khai thác, sử dụng mặt nước hoặc nước dưới đất;

Thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

Bên cạnh đó, 5 loại lệ phí cũng được áp dụng mức thu 0 đồng, bao gồm:

Đăng ký kinh doanh;

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam;

Cấp giấy phép xây dựng;

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

Lệ phí hộ tịch.

Tại cấp xã, chính sách còn mở rộng cho phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và phí đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất.

Trước đó, Quảng Nam đã triển khai chính sách miễn phí, lệ phí đối với một số thủ tục trực tuyến từ năm 2024. TP Đà Nẵng cũng từng có kế hoạch tương tự. Sau khi hai địa phương sáp nhập, việc ban hành nghị quyết mới là cần thiết để thống nhất áp dụng trên toàn thành phố.

Dự thảo đồng thời thừa nhận, chính sách này có thể khiến nguồn thu của một số cơ quan, đơn vị giảm sút, thậm chí thiếu hụt kinh phí. Tuy nhiên, UBND TP Đà Nẵng khẳng định ngân sách thành phố sẽ bố trí bù đắp, đảm bảo hoạt động của cơ quan hành chính, không làm phát sinh thêm biên chế và không ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, Nghị quyết sẽ được trình Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng xem xét tại kỳ họp thứ 3, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ảnh minh họa: Internet

Hồi tháng 6, Hải Phòng cũng áp dụng thu phí, lệ phí 0 đồng đối với 14 thủ tục hành chính trực tuyến. Cụ thể, ngày 16/6, tại Kỳ họp thứ 26 (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hải Phòng khóa XVI đã thông qua nghị quyết quy định mức thu phí, lệ phí bằng 0 đồng đối với 14 thủ tục hành chính thực hiện trực tuyến trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, bắt đầu từ ngày 17/6, khi chính sách có hiệu lực, người dân thực hiện 14 thủ tục hành chính trực tuyến (gồm 5 thủ tục thuộc diện lệ phí, 9 thủ tục thuộc diện phí) sẽ được miễn hoàn toàn phí, lệ phí.

Nhóm thủ tục hành chính trực tuyến được miễn lệ phí:

Lệ phí hộ tịch;

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Cấp giấy phép xây dựng;

Đăng ký kinh doanh.

Nhóm thủ tục hành chính trực tuyến được miễn phí:

Thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp;

Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường;

Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép trong lĩnh vực tài nguyên nước;

Khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;

Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Thẩm định, cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường.

Tuy nhiên, nghị quyết cũng nêu rõ: với 14 thủ tục này, nếu người dân lựa chọn nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu chính thì vẫn phải nộp phí, lệ phí theo mức hiện hành đã được HĐND thành phố quy định.

Trước đó, HĐND TP Hải Phòng từng ban hành nghị quyết về 12 loại phí và 7 loại lệ phí thuộc thẩm quyền. Riêng năm 2023, HĐND thông qua Nghị quyết số 13/NQ-HĐND (ngày 8/12/2023), miễn hoàn toàn 5 loại phí, giảm 50% cho 4 loại phí và giảm 15% đối với 3 loại phí khi người dân thực hiện trực tuyến. Chính sách này đã mang lại hiệu quả rõ rệt, được người dân và doanh nghiệp đồng tình. Theo thống kê, năm 2024, Hải Phòng đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 90%, tỷ lệ số hóa hồ sơ 92% và 60% hồ sơ có phát sinh thanh toán trực tuyến.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số, TP Hải Phòng đã ban hành kế hoạch triển khai Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030. Trong đó, Sở Tài chính được giao phối hợp các đơn vị tham mưu UBND trình HĐND chính sách miễn phí, lệ phí trực tuyến.

Theo UBND TP Hải Phòng, nghị quyết này là bước đi cần thiết, vừa khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, vừa góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội.

Chính sách miễn phí, lệ phí 0 đồng đối với 14 thủ tục hành chính trực tuyến tại Hải Phòng sẽ có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2026.

(Tổng hợp)