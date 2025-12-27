Hà Nội nghìn năm "hiện lên" bằng ánh sáng, công nghệ tại triển lãm "Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản"

Tối 26/12/2025, tại địa chỉ 93 Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm), Không gian triển lãm số "Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản" chính thức mở cửa đón công chúng. Đây là một trong những hoạt động văn hóa - nghệ thuật nổi bật của TP. Hà Nội trong chuỗi chương trình chào đón Tết Dương lịch 2026, phục vụ người dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế.

Theo An ninh Thủ đô, triển lãm được tổ chức với mục tiêu đổi mới phương thức bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thăng Long - Hà Nội thông qua ứng dụng công nghệ số và nghệ thuật đương đại. Mô hình này cũng góp phần cụ thể hóa định hướng đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, phù hợp với tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

(Ảnh: BTC)

Khi di sản được kể bằng ánh sáng và công nghệ

Khác với cách trưng bày truyền thống, "Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản" được xây dựng theo tinh thần "di sản sống", nơi công chúng không chỉ đứng xem mà còn trực tiếp tương tác, tham gia và trải nghiệm. Toàn bộ không gian ứng dụng đồng bộ nhiều công nghệ số hiện đại như 3D Mapping Immersive, LED Kinetic, tường tương tác (Interactive Wall), thực tế ảo VR, trình chiếu đa lớp và công nghệ cảm biến chuyển động.

Trong triển lãm, ánh sáng không đơn thuần là yếu tố chiếu sáng mà trở thành ngôn ngữ nghệ thuật chủ đạo, dẫn dắt cảm xúc và kết nối các lớp không gian – thời gian từ quá khứ, hiện tại đến tương lai. Việc ứng dụng công nghệ được tiết chế, chọn lọc nhằm đảm bảo sự hài hòa về thẩm mỹ, chiều sâu văn hóa và phù hợp với không gian di sản tại khu vực trung tâm Thủ đô.

(Ảnh: BTC)

Hành trình trải nghiệm số xuyên suốt lịch sử Hà Nội

Không gian triển lãm được tổ chức thành nhiều khu vực trải nghiệm liên hoàn, tạo nên một hành trình khám phá Hà Nội từ cội nguồn đến tương lai.

Nổi bật là khu vực LED Kinetic "Trái tim rạng rỡ", nơi các khối ánh sáng chuyển động nhịp nhàng, biểu trưng cho nhịp đập của Thủ đô - sự giao thoa giữa lịch sử nghìn năm và nhịp sống sáng tạo hôm nay.

Tại khu vực Immersive Mapping trên lụa "Ngàn năm Thăng Long", công nghệ 3D Mapping được trình chiếu trực tiếp trên chất liệu lụa truyền thống, tái hiện các biểu tượng văn hóa như Trống đồng - Chim Lạc, Sen - Sông Hồng, Rồng thời Lý - Trần, tạo nên không gian vừa thực vừa ảo, giàu cảm xúc.

Bên cạnh đó, khu vực "Thành phố sáng tạo – Hà Nội 2050" với Interactive Wall cho phép người xem chạm tay tương tác, cùng kiến tạo hình ảnh Thủ đô tương lai với giao thông xanh, đô thị thông minh và hạ tầng số. Khu vực này nhấn mạnh vai trò trung tâm của con người trong đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra còn có không gian trải nghiệm VR 360 độ đưa công chúng "du hành" qua các di sản tiêu biểu của Hà Nội; khu vực "Ô cửa thời gian" cho phép quan sát sự chuyển đổi xưa – nay của các địa danh; và không gian tranh dân gian Hàng Trống "Hồn cũ Tết xưa", nơi các nhân vật trong tranh được "đánh thức" bằng công nghệ nhận diện chuyển động.

(Ảnh: BTC)

(Ảnh: BTC)

Theo đại diện Ban Tổ chức, triển lãm không chỉ là điểm tham quan dịp cuối năm mà còn là một bước thử nghiệm quan trọng trong việc đổi mới phương thức bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản văn hóa Hà Nội bằng ngôn ngữ công nghệ. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội là thành phố giàu truyền thống nhưng năng động, sáng tạo và hội nhập.

Không gian triển lãm số "Hà Nội Rạng Rỡ - Ánh sáng và Di sản" mở cửa miễn phí, phục vụ Nhân dân và du khách trong dịp chào đón năm mới 2026.