Cuối năm, Thảo Cầm Viên tung "sít rịt" khiến dân tình rủ nhau đi chơi tối

Những ngày cuối năm, Thảo Cầm Viên Sài Gòn lại một lần nữa "gây chú ý" khi công bố chuỗi hoạt động mừng năm mới 2026 với nhiều trải nghiệm văn hóa - ẩm thực quốc tế dành cho du khách. Theo thông tin từ Thanh Niên, từ ngày 30/12/2025 đến 4/1/2026, Thảo Cầm Viên sẽ tổ chức Tuần lễ Văn hóa Quốc tế mừng năm mới 2026, đồng thời miễn vé cổng từ 17h đến 21h trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Đây được xem là "động thái quen mà lạ" của Thảo Cầm Viên mỗi dịp lễ, khi vừa tạo thêm không gian vui chơi buổi tối cho người dân TP.HCM, vừa mang đến những trải nghiệm mới mẻ, khác với hình ảnh ban ngày vốn đã quá quen thuộc.

Tuần lễ Văn hóa Quốc tế được tổ chức với mục tiêu xây dựng một không gian giao lưu văn hóa đa quốc gia, lành mạnh và gần gũi. Chương trình hướng đến nhiều nhóm đối tượng khác nhau, từ gia đình có trẻ nhỏ, các bạn trẻ yêu thích khám phá văn hóa cho đến du khách quốc tế đang sinh sống, làm việc tại TP.HCM. Qua đó, hình ảnh một Việt Nam thân thiện, năng động và cởi mở tiếp tục được lan tỏa một cách tự nhiên.

Điểm nhấn lớn nhất của sự kiện là hơn 80 gian hàng ẩm thực và văn hóa - nghệ thuật, quy tụ nhiều nền văn hóa khác nhau. Du khách có thể vừa dạo chơi trong không gian xanh mát của Thảo Cầm Viên, vừa thưởng thức các món ăn đặc trưng đến từ nhiều quốc gia, nhiều vùng miền khác nhau, từ quen thuộc đến mới lạ.

Không chỉ dừng lại ở ẩm thực, lễ hội còn mang đến chuỗi workshop văn hóa - thủ công - nghệ thuật, kết hợp giữa nghệ thuật dân gian và nghệ thuật đương đại quốc tế. Bên cạnh đó là các hoạt động giao lưu cộng đồng như cosplay, trình diễn văn hóa, viết điều ước đầu năm, không gian check-in sáng tạo với màu sắc rực rỡ, phù hợp với không khí chào đón năm mới.

Trong khuôn viên Thảo Cầm Viên, du khách còn có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống như nặn tò he, xem ông đồ viết chữ, làm đầu lân, làm lọng bướm, thưởng trà cung đình Huế hay vẽ henna. Tất cả được bố trí xen kẽ trong không gian xanh, tạo cảm giác vừa thư giãn vừa giàu trải nghiệm.

Với riêng mảng ẩm thực quốc tế, Ban Tổ chức cho biết mong muốn mang đến cho du khách cảm giác "đi du lịch năm châu thu nhỏ", nơi việc thưởng thức món ăn không chỉ đơn thuần là ăn uống mà còn là cách tiếp cận văn hóa trong một không gian gần gũi với thiên nhiên.

Để đảm bảo trải nghiệm cho khách tham quan, công tác an ninh, vệ sinh an toàn thực phẩm và cách bố trí gian hàng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Giá cả các sản phẩm, dịch vụ đều được niêm yết công khai, tạo sự minh bạch và thuận tiện cho du khách.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn vốn là một trong những địa điểm vui chơi - tham quan lâu đời nhất của TP.HCM, gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người dân thành phố. Những năm gần đây, bên cạnh vai trò bảo tồn động - thực vật, nơi đây ngày càng được "làm mới" bằng các sự kiện văn hóa, lễ hội theo mùa, các chương trình mở cửa buổi tối.

Với Tuần lễ Văn hóa Quốc tế mừng năm mới 2026 cùng ưu đãi miễn vé cổng sau 17h, Thảo Cầm Viên tiếp tục cho thấy nỗ lực biến không gian quen thuộc này thành điểm hẹn văn hóa - giải trí hấp dẫn, nhất là trong những ngày cuối năm khi nhu cầu vui chơi, thư giãn của người dân tăng cao.