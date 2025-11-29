"Trưởng chuồng" mèo Mika nổi tiếng ở Thảo Cầm Viên cầm 80 triệu đi từ thiện: Sĩ nhất cái sở thú!

Một trong những vườn thú hot nhất nhì tại Việt Nam gọi tên Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Những câu chuyện thú vị về các loài thú ở đây cũng hết sức thú vị, đăng lên mạng xã hội liền thu hút sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Một trong số "idol" vườn thú này phải gọi tên Mika - chú mèo màu cam - có chức vụ "trưởng chuồng"... gấu. Sở dĩ gọi như vậy vì Mika đang chung sống rất hoà thuận với nhóm gấu, dù bản thân khác loài. Thậm chí, Mika còn "quản" luôn khu vực vốn là của gấu nên được phong cho chức này.

Mới đây, chú mèo này còn gây bất ngờ hơn khi cùng với ban lãnh đảo Thảo Cầm Viên Sài Gòn đi ủng hộ bà con vùng bão lũ.

Cụ thể, fanpage Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens chia sẻ: "Sáng nay BLĐ (Ban lãnh đạo) Thảo Cầm Viên Sài Gòn cùng với MiKa đã đến HTV trao 80 triệu ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt, trong đó 30 triệu của cán bộ công nhân viên đóng góp và 50 triệu là toàn bộ lợi nhuận từ phát hành 5000 bộ lịch Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Yêu thương đong đầy.

Những ngày Sài Gòn se lạnh nhưng chúng ta cảm thấy ấm áp vì những tình cảm của mọi người đồng lòng vì đồng bào thương yêu..."

Mika cùng tập thể ban lãnh đạo Thảo Cầm Viên Sài Gòn đến HTV trao 80 triệu ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng lũ lụt.

Mika cực "oách" khi được cùng với ban lãnh đạo Thảo Cầm Viên lên sóng truyền hình sau khi có hành động ý nghĩa.

Những hình ảnh đáng yêu của Mika tại sự kiện.

Trưa 28/11, chú mèo cam này cũng đã xuất hiện trên sóng "Chương trình 60 giây". Chương trình giới thiệu chú mèo Mika là nhân vật đặc biệt góp mặt và "đã giúp Thảo Cầm Viên bán sản phẩm (cụ thể là bộ lịch Thảo Cầm Viên Sài Gòn - Yêu thương đong đầy - có sự xuất hiện của Mika và các bạn thú khác), thu về lợi nhuận để góp vào cho quỹ".

Mika còn lên hẳn sóng HTV9 đây này.

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác cao từ cộng đồng mạng, nhiều người gọi vui Mika nay đã ở một "cương vị mới", xứng đáng lên làm nhân viên truyền thông hay khen ngợi độ đáng yêu, xứng danh "hoa hậu thân thiện của Mika.

"Nay ảnh cầm 80 triệu đi ủng hộ luôn đó", "Mèo cam mạnh nhất TP.HCM", "Sống đủ lâu để thấy mèo cam cùng với ban lãnh đạo đi từ thiện", "Ả ta đại diện các bạn khác luôn, sĩ quá Mika ơi", "Này mới đúng là đi lên bằng năng lực này, từ một chú mèo hoang mà nay 'có chức có quyền' đồ ha", "Mika quá giỏi, ẻm cũng có đồng phục may riêng luôn kìa", "Công ty vừa làm ăn phát đạt, cuối năm còn được thăng chức, 1 năm sự nghiệp rực rỡ luôn",... là những bình luận hài hước của cư dân mạng.

Nói thêm về Mika, chú mèo này từng mèo hoang, lang thang trong khuôn viên Thảo Cầm Viên.

Mika trở thành hiện tượng mạng khi sống chung với vợ chồng gấu Misa - Misi, hai cha con gấu La - Đô và gấu Rê ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Sau đó những hình ảnh của Mika được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, những người ghé Thảo Cầm Viên đều rất yêu thích Mika.

Mika nổi tiếng từ khi ở trong chuồng gấu.

Chú mèo hoang này giờ đã là một thành viên trong "gia đình" Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

Năm ngoài, Mika đã sinh con, được bác sĩ triệt sản và hiện đang sinh sống ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn và có chức vụ đàng hoàng.

Trên fanpage của Thảo Cầm Viên chia sẻ: "Những ai thường xuyên đi Thảo Cầm Viên Sài Gòn sẽ biết ở Thảo Cầm Viên Sài Gòn có rất nhiều mèo hoang, số lượng hiện nay lên đến gần cả 100 bé. Các bé trở thành một thành viên gần như chính thức của Thảo Cầm Viên. Các bé được nhân viên, du khách cho ăn và bác sĩ thú y theo dõi để tránh nguồn lây nhiễm bệnh cho các bạn thú viên.

Mọi người sẽ thấy các bé hiện diện khắp nơi ở các chuồng thú, kể cả các chuồng thú dữ và chung sống hòa bình với các bạn thú viên, thậm chí leo lên tới chức Trưởng chuồng như Mika ở chuồng Gấu, trở thành "idol" của Thảo Cầm Viên khiến du khách thích thú khi vào tham quan".

Người ta có danh phận rõ ràng.

Nhiều người gọi vui Mika sở hữu căn biệt thự ngay trung tâm TP.HCM.

Thậm chí, Thảo Cầm Viên còn làm hẳn một tấm bảng ghi rõ chức danh "trưởng chuồng" của Mika, và chú mèo này còn có nhà riêng.

Hiện tại, mèo cam Mika đã và đang trở thành một phần quan trọng của Thảo Cầm Viên và cũng được rất nhiều người quan tâm.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn được xây dựng từ năm 1864, đến nay đã tròn 160 năm tuổi và được xếp vào nhóm 1 trong 8 vườn thú cổ nhất thế giới còn hoạt động. Không chỉ là điểm tham quan quen thuộc của người dân thành phố, nơi đây còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn hệ sinh thái đô thị. Theo thống kê đến năm 2024, Thảo Cầm Viên đang chăm sóc hơn 2.000 cá thể động vật thuộc 135 loài, trong đó có nhiều loài quý hiếm nằm trong sách đỏ như trĩ sao, chà vá, vượn má vàng, hươu vàng, báo lửa hay báo gấm. Bên cạnh đó, hệ thực vật tại đây cũng rất phong phú với hơn 2.500 cây xanh và hơn 900 loài thực vật khác nhau được bảo tồn, tạo nên một lá phổi xanh giữa lòng đô thị đông đúc.



