Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thảo Cầm Viên lên tiếng về Sơn Tùng M-TP

08-11-2025 - 08:22 AM | Sống

Giữa lúc mạng xã hội rộn ràng bàn tán về mối “liên quan” giữa Sơn Tùng M-TP và Thảo Cầm Viên, fanpage của vườn thú này đã chính thức lên tiếng.

Vừa mới đây, cộng đồng mạng lại được phen xôn xao trước câu chuyện bất ngờ liên quan đến Thảo Cầm Viên Sài Gòn và nam ca sĩ Sơn Tùng M-TP.

Trước đó, Sơn Tùng từng đùa vui rằng: "Flop thì ghi tên anh vào" - câu nói tưởng chừng bông đùa nhưng lại nhanh chóng trở thành trend rầm rộ trên mạng xã hội, được dân tình chế lại trong vô số tình huống khác nhau.

Điều đáng chú ý là hồi giữa tháng 10, Sơn Tùng M-TP cũng đã ghé Thảo Cầm Viên tham quan. Ngay sau đó, nhiều người hóm hỉnh cho rằng nhờ có sự xuất hiện của anh mà Thảo Cầm Viên "hot hẳn lên". Ban đầu, ai cũng nghĩ đây chỉ là một lời đùa vu vơ. Thế nhưng, khi doanh thu của Thảo Cầm Viên trong năm vừa qua được công bố với kết quả tích cực, một số cư dân mạng lại tiếp tục "gọi tên" Sơn Tùng, nửa đùa nửa thật rằng: "Nhờ Tùng đến nên Thảo Cầm Viên hết flop rồi đó!".

Thảo Cầm Viên lên tiếng về Sơn Tùng M-TP- Ảnh 1.
Thảo Cầm Viên lên tiếng về Sơn Tùng M-TP- Ảnh 2.

Sơn Tùng M-TP từng chia sẻ ảnh đến Thảo Cầm Viên

Trước những bình luận vui vẻ này, fanpage Thảo Cầm Viên đã bất ngờ phản hồi rất khéo léo và chuyên nghiệp. Đại diện nơi đây viết: "Thảo Cầm Viên không hề flop mà Sơn Tùng yêu thích Thảo Cầm Viên nha."

Trong một bình luận tương tự từ cư dân mạng, fanpage của Thảo Cầm Viên cũng nhắn nhủ đầy tinh tế: "Nói đùa thì được, nhưng nghiêm túc thì không nên bạn ạ. Kết quả này là nỗ lực của gần 300 cán bộ nhân viên từ đầu năm đến nay nha."

Phản hồi vừa thân thiện vừa rõ ràng này khiến nhiều người thích thú, đồng thời càng thêm cảm phục tinh thần làm việc của đội ngũ cán bộ nhân viên của Thảo Cầm Viên - những người đang ngày ngày âm thầm chăm sóc cho "thế giới động vật" giữa lòng TP.HCM.

Thảo Cầm Viên lên tiếng về Sơn Tùng M-TP- Ảnh 3.

(Ảnh chụp màn hình)

Thật vậy, vài năm trở lại đây, Thảo Cầm Viên như được "hồi sinh" với hình ảnh mới mẻ, gần gũi và đầy sức sống. Không chỉ là nơi tham quan của người dân TP.HCM, địa điểm này còn trở thành điểm đến yêu thích của du khách khắp nơi. Thành công ấy đến từ hàng loạt nỗ lực tưởng chừng nhỏ bé nhưng đầy tâm huyết - từ việc cho ăn, tắm rửa, dọn dẹp, đến chăm sóc y tế cho hàng trăm "cư dân đặc biệt".

Không dừng lại ở đó, Thảo Cầm Viên còn liên tục tạo dấu ấn khi tổ chức sinh nhật, lễ "chia tay" cho các con thú già yếu, hay gần đây nhất là tin vui sau 20 năm - một chú hồng hạc con đầu tiên đã nở thành công và được mẹ nuôi dưỡng tự nhiên. Những hoạt động đầy nhân văn ấy khiến nơi đây trở thành một biểu tượng đặc biệt trong lòng người dân TP.HCM.

Thảo Cầm Viên lên tiếng về Sơn Tùng M-TP- Ảnh 4.
Thảo Cầm Viên lên tiếng về Sơn Tùng M-TP- Ảnh 5.

(Nguồn: Thảo Cầm Viên - Sài gòn Zoo & Botanical Gardens)

Không thể phủ nhận rằng, Thảo Cầm Viên vẫn tự mình tỏa sáng - bằng tình yêu thương, sự tận tâm và niềm đam mê của gần 300 con người đang ngày đêm giữ gìn mảng xanh quý giá giữa lòng thành phố. Cuộc ghé thăm của Sơn Tùng M-TP cũng phần nào thể hiện sự yêu thích của nam ca sĩ với địa điểm này, và càng chứng minh thêm sức hút của Thảo Cầm Viên.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn bỏ túi 450 triệu đồng/ngày

Theo Châu Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
2 đêm nhạc G-Dragon tại Hưng Yên dự báo mưa tầm tã

2 đêm nhạc G-Dragon tại Hưng Yên dự báo mưa tầm tã Nổi bật

Loài cây làm giàu mệnh danh “cây hạnh phúc”, đưa Việt Nam vào nhóm Top 3 toàn cầu

Loài cây làm giàu mệnh danh “cây hạnh phúc”, đưa Việt Nam vào nhóm Top 3 toàn cầu Nổi bật

Cửa hàng bánh mì nổi tiếng ở TP.HCM ra sao sau vụ 51 người bị ngộ độc?

Cửa hàng bánh mì nổi tiếng ở TP.HCM ra sao sau vụ 51 người bị ngộ độc?

08:30 , 08/11/2025
Solaria Rise - lựa chọn của thế hệ "dịch chuyển để sống tốt hơn"

Solaria Rise - lựa chọn của thế hệ "dịch chuyển để sống tốt hơn"

08:00 , 08/11/2025
Mùa này đừng mua tùy tiện, 4 loại rau “sạch tự nhiên”, không thuốc trừ sâu, dù đắt hơn cũng đáng

Mùa này đừng mua tùy tiện, 4 loại rau “sạch tự nhiên”, không thuốc trừ sâu, dù đắt hơn cũng đáng

07:29 , 08/11/2025
Loạt trường ĐH top đầu từ chối thí sinh có “vết đen” bạo lực học đường

Loạt trường ĐH top đầu từ chối thí sinh có “vết đen” bạo lực học đường

07:23 , 08/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên