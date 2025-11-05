Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thảo Cầm Viên Sài Gòn bỏ túi 450 triệu đồng/ngày

05-11-2025 - 22:13 PM | Lifestyle

Thảo Cầm Viên Sài Gòn hay còn gọi là sở thú Sài Gòn có doanh thu bình quân mỗi ngày đạt 450 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2025. Theo đó, nguồn thu của Thảo Cầm Viên chủ yếu đến từ việc bán vé vào cổng. Trong quý 3, đơn vị này đã bán hơn 513.000 vé vào cổng, ghi nhận doanh thu gần 26,6 tỷ đồng.

Ngoài bán vé vào cổng, Thảo Cầm Viên còn có nguồn thu lớn từ bán nước giải khát, ẩm thực, trò chơi, bán hàng lưu niệm… với doanh thu hơn 14 tỷ đồng.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn bỏ túi 450 triệu đồng/ngày- Ảnh 1.

Bán vé cho khách tham quan mang lại doanh thu lớn cho Thảo Cầm Viên. (Ảnh: B.L)

Lũy kế 9 tháng, Thảo Cầm Viên ghi nhận doanh thu gần 122 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, doanh thu bình quân của Thảo Cầm Viên đạt hơn 450 triệu đồng/ngày.

Doanh thu bán vé vào cổng Thảo Cầm Viên trong 9 tháng đạt gần 78 tỷ đồng. Doanh thu bán nước giải khát, ẩm thực đóng góp hơn 20,5 tỷ đồng. Doanh thu còn lại đến từ các khoản thu khác.

Sau 3 quý, lợi nhuận gộp của Thảo Cầm Viên đạt gần 35 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 4,8 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Sở thú này cũng có hơn 3,3 tỷ đồng từ doanh thu tài chính.

Về phần chi phí, chủ yếu chi phí nằm ở khâu quản lý doanh nghiệp, với khoản chi 28,8 tỷ đồng, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến hết quý 3, tổng tài sản của Thảo Cầm Viên đạt hơn 900 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng có hơn 82 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng.

Thảo Cầm Viên Sài Gòn bỏ túi 450 triệu đồng/ngày- Ảnh 2.

Thảo Cầm Viên đang nuôi dưỡng nhiều loài động vật quý hiếm. (Ảnh: B.L)

Trước đó, vào cuối năm 2024, Thảo Cầm Viên từng đối mặt với nguy cơ vị cưỡng chế thuế hơn 846 tỷ đồng, trong đó có đến 787 tỷ đồng là tiền quá hạn liên quan đến thuê đất. Lý do, Thảo Cầm Viên hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận nhưng phải trả tiền thuê đất hơn 163 tỷ đồng/năm. Chính vì vậy, sở thú này rơi vào thế khó suốt nhiều năm.

Đến tháng 4/2025, UBND TP.HCM đã điều chỉnh từ thuê sang giao đất đối với hơn 96% diện tích sở thú. Việc này giúp Thảo Cầm Viên thoát gánh nặng nợ thuế gần 800 tỷ đồng và dần hồi phục tài chính.

Thảo cầm viên Sài Gòn được xây dựng vào năm 1864. Đây là một trong 8 vườn thú cổ nhất trên thế giới. Thảo Cầm Viên hiện đang nuôi dưỡng hơn 2.000 cá thể động vật thuộc 135 loài, trong đó có nhiều loài thuộc loại quý hiếm như hổ Đông Dương, hổ Bengal, chà vá, vượn má vàng, trĩ sao, bò tót, tê giác trắng, hươu vàng, báo lửa, báo gấm...

Tại đây cũng có hơn 2.500 cây xanh với hơn 900 loài thực vật được bảo tồn.

Theo ĐẠI VIỆT/VTC NEWS

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Khu nghỉ vừa được Michelin vinh danh, nằm bên rìa “vịnh biển đẹp nhất Việt Nam”, giá phòng gây bất ngờ

Khu nghỉ vừa được Michelin vinh danh, nằm bên rìa “vịnh biển đẹp nhất Việt Nam”, giá phòng gây bất ngờ Nổi bật

Tài sản lớn nhất của Mỹ Tâm

Tài sản lớn nhất của Mỹ Tâm Nổi bật

Buồn vì Mỹ Tâm

Buồn vì Mỹ Tâm

21:48 , 05/11/2025
Cuộc sống xáo trộn của nữ diễn viên phim giờ vàng có chồng đại gia bị bắt: “Tôi nặng đến 80kg...”

Cuộc sống xáo trộn của nữ diễn viên phim giờ vàng có chồng đại gia bị bắt: “Tôi nặng đến 80kg...”

21:39 , 05/11/2025
Lo cho giọng hát của Cẩm Ly

Lo cho giọng hát của Cẩm Ly

21:09 , 05/11/2025
Phong thủy cảnh báo: 5 loại cây tuyệt đối không nên đặt ở phòng khách, kẻo “rước xui xẻo” và mất lộc trong nhà

Phong thủy cảnh báo: 5 loại cây tuyệt đối không nên đặt ở phòng khách, kẻo “rước xui xẻo” và mất lộc trong nhà

20:53 , 05/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên