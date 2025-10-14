Sơn Tùng M-TP đến Thảo Cầm Viên để gặp "hiện tượng mạng"

Vừa mới đây, Sơn Tùng M-TP bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh trong chuyến tham quan Thảo Cầm Viên (TP.HCM). Những bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, không chỉ bởi địa điểm nam ca sĩ lựa chọn ghé đến, mà còn bởi màn tương tác với những "hiện tượng mạng" vô cùng đặc biệt.

Bài đăng check-in Thảo Cầm Viên của Sơn Tùng đang khiến dân mạng rần rần

Những hình ảnh mà nam ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân

Trên trang Facebook của mình, Sơn Tùng đăng tải hàng loạt khoảnh khắc anh lang thang trong Thảo Cầm Viên, ngắm nhìn cây cối, thăm thú các khu nuôi dưỡng động vật. Nhưng bức ảnh khiến fan "đổ rần rần" chính là khoảnh khắc anh dừng lại bên khu chuồng capybara, nở nụ cười thích thú khi nhìn những chú chuột lang nước thong thả gặm cỏ. Có người đùa rằng: "Không biết ai là fan của ai nữa. Capybara được gặp Sơn Tùng, hay Sơn Tùng được gặp capybara!".

Sơn Tùng thích thú chơi đùa cùng những chú capybara bên trong Thảo Cầm Viên

Thực tế, Sơn Tùng đã bộc lộ niềm yêu thích với loài vật này từ lâu. Anh từng sử dụng ảnh capybara làm ảnh đại diện, thậm chí còn tìm hiểu cách nuôi chúng như thú cưng. Quả thật, có lẽ không chỉ với Sơn Tùng mà với nhiều người chung niềm yêu thích dành cho capybara, loài vật này vừa ngộ nghĩnh vừa mang năng lượng tích cực - bình thản, nhẹ nhàng và khiến người ta thấy dễ chịu.

Một số hình ảnh khách của Sơn Tùng trong chuyến ghé thăm Thảo Cầm Viên

Được biết, kể từ tháng 12/2024, Thảo Cầm Viên đã chính thức chào đón "gia đình" capybara đầu tiên với bốn thành viên: Phú - Quý - Cát - Tường. Đây cũng là khu nuôi đặc biệt khi du khách có thể trực tiếp vào chuồng để chơi cùng, vuốt ve và cho ăn, thay vì chỉ đứng ngắm từ xa như các khu thú khác. Chính vì vậy, khu vực này nhanh chóng trở thành "điểm check-in vàng" của giới trẻ, đặc biệt là những người mê sự đáng yêu "vô tri" của loài thú này.

Thảo Cầm Viên chính thức có sự góp mặt của capybara từ tháng 12/2024

Vài năm trở lại đây, Thảo Cầm Viên đã dần trở thành một "hiện tượng" - nơi kết nối giữa ký ức tuổi thơ và hơi thở hiện đại. Từ những clip viral về các chú voi, hươu cao cổ, khỉ, mèo... cho đến hàng loạt hoạt động ngoài trời..., tất cả đều khiến công viên lâu đời nhất TP.HCM này "sống lại" mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Và giờ đây, với sự xuất hiện của Sơn Tùng M-TP - một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng bậc nhất showbiz Việt - Thảo Cầm Viên như được "thêm sức bật".

Nhiều fan hài hước bình luận: "Thảo Cầm Viên thời tới rồi!". Có lẽ, với sự kết hợp dễ thương này - một ngôi sao hạng A xuất hiện bên cạnh những "ngôi sao động vật" nổi tiếng trên mạng - Thảo Cầm Viên sắp tới sẽ còn đông nghịt khách, không chỉ vì thiên nhiên xanh mát giữa lòng đô thị, mà còn bởi nơi đây đang thực sự trở thành biểu tượng mới của sự trẻ trung, thân thiện và tràn đầy năng lượng tích cực.