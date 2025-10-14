Khách Tây phải nhận “trái đắng” khi dám thử thách 1 việc ở làng cổ Đường Lâm

Mới đây, một đoạn video ghi lại cảnh nhóm du khách nước ngoài cùng người dân làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) khuấy nồi chè lam đang “gây sốt” mạng xã hội. Tưởng chỉ là một trải nghiệm nấu ăn đơn giản, nhưng hóa ra lại là “bài kiểm tra thể lực” khiến ai cũng kêu trời vì mỏi tay.

Trong video, một du khách nam ngoại quốc dáng cao to đang nắm chắc cây khuấy gỗ, gân tay nổi rõ khi cố xoay nồi chè lam đặc quánh. Bên cạnh là người phụ nữ Việt hướng dẫn cho du khách tỉ mỉ từng động tác, vừa giữ nồi vừa cười vui vẻ. Ba đứa trẻ đứng quanh quan sát, vừa cười vừa cổ vũ khi thấy bố mình đổ mồ hôi hột giữa sân gạch đỏ.

Khách Tây chật vật khi khuấy thử nồi chè lam ở Đường Lâm

Chè lam là món quà quê quen thuộc ở miền Bắc, được làm từ bột nếp, mật mía, gừng và lạc rang. Tuy nhiên, công đoạn khuấy chè tưởng đơn giản lại là phần khó nhất, đòi hỏi sức bền và sự khéo léo để chè không bị cháy hoặc vón cục.

Theo người dân Đường Lâm, nhiều đoàn khách quốc tế khi ghé thăm đều háo hức muốn thử làm chè lam. Tuy nhiên, chỉ sau vài phút khuấy nồi chè đặc sệt, phần lớn đều phải dừng tay để nghỉ, thở dốc vì quá mỏi. Nhiều người đùa rằng cảm giác “mỏi tay còn hơn tập gym”.

Người phụ nữ Việt Nam khuấy quen tay và có vẻ rất nhẹ nhàng

Dù vậy, chính sự vất vả ấy lại khiến họ thêm hào hứng. Sau khi nghỉ một lát, không ít du khách lại xin thử lại, vừa cười vừa khuấy tiếp cho đến khi chè sánh lại, đủ độ dẻo. Một số chia sẻ rằng đây là trải nghiệm giúp họ hiểu hơn về sự kiên trì, tỉ mỉ của người Việt trong từng món ăn truyền thống.

Không có thiết bị hiện đại hay lớp học nấu ăn cầu kỳ, chỉ là sân gạch, nồi chè và khói nghi ngút, nhưng chính sự mộc mạc đó lại khiến du khách thích thú.

“Ở đây, mọi thứ rất thật. Từ cách người dân chỉ dẫn, tiếng cười rộn rã đến mùi thơm của mật và gừng. Tôi cảm thấy mình thực sự được chạm vào văn hóa Việt Nam,” một du khách đến từ châu Âu chia sẻ sau khi thưởng thức thành quả do chính tay mình khuấy.

Cảnh tượng người bản địa và khách nước ngoài cùng khuấy chè, cùng đổ mồ hôi và cười vang giữa sân nhà cổ trở thành khoảnh khắc đẹp, khiến nhiều người xem cảm thấy ấm lòng.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn video nhanh chóng thu hút hơn 22.000 lượt xem. Nhiều cư dân mạng sau khi xem đoạn clip cũng bày tỏ thích thú:

“Khuấy chè lam bỗng nhiên lại thành bộ môn sức mạnh truyền thống của Việt Nam nhỉ”

“Anh Tây cao lớn thế kia mà còn kêu mệt thì đủ biết các bà, các mẹ ta ngày xưa tần tảo khuấy chè giỏi thế nào.”

“Mình đi Đường Lâm bao lần mà còn chưa thử, lần tới phải trải nghiệm mới được”

“Nhìn bên ngoài tưởng dễ chứ khuấy chè lam cũng mệt ra phết”.

Hầu hết mọi người đều cho rằng, chính những khoảnh khắc giản dị như vậy đã giúp hình ảnh Việt Nam trở nên thân thiện, gần gũi hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Đặc sản chè lam ở Đường Lâm

Làng cổ Đường Lâm từ lâu đã nổi tiếng với những ngôi nhà đá ong trăm năm tuổi và lối sống chậm rãi, mộc mạc. Nhưng vài năm gần đây, mô hình du lịch cộng đồng đã khiến nơi đây trở nên đặc biệt hơn. Thay vì chỉ tham quan, du khách được trực tiếp tham gia vào đời sống của người dân: từ giã gạo, làm tương, gói bánh tẻ cho đến khuấy chè lam.

Theo các chuyên gia du lịch, chính những trải nghiệm thủ công nhỏ như vậy lại tạo nên sức hút bền vững. Du khách không chỉ mang về những bức ảnh đẹp, mà còn mang theo cảm xúc, thứ khiến họ nhớ mãi về Việt Nam.

Nguồn: Thread @@anhnn___