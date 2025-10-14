Không phải mê tín: Ban công to mấy cũng đừng đặt 4 thứ này nếu không muốn sức khỏe sa sút, rước họa vào thân

Ban công là nơi đón ánh sáng và gió tốt nhất trong ngôi nhà, cũng là không gian kết nối trực tiếp với thế giới bên ngoài. Theo quan niệm truyền thống của người xưa, đây còn là “vùng tụ phúc” của cả gia đình, nơi giữ sinh khí, thu nạp ánh sáng và năng lượng tích cực. Vì thế, việc bố trí, sử dụng và giữ gìn không gian này luôn được nhiều chủ nhà xem trọng.

Dù ban công có rộng đến đâu, cũng tuyệt đối không nên đặt 5 loại đồ vật sau đây. Những lời khuyên này không phải mê tín, mà là đúc kết từ trải nghiệm sống, vừa hợp lý vừa khoa học của những người sở hữu căn hộ.

1. Gương soi

Gương là vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình. Nó giúp chúng ta chỉnh trang quần áo, trang điểm, nhưng đồng thời cũng là vật mang tính phản chiếu mạnh, nên không thể tùy tiện đặt ở bất kỳ đâu.

Người xưa cho rằng, gương không nên đặt đối diện giường ngủ, vì sẽ phản chiếu hình ảnh con người khi ngủ, tạo cảm giác bất an. Trong tâm lý học gọi đây là “cảm giác bị giám sát”. Trạng thái này kéo dài sẽ khiến con người dễ mất tập trung, tinh thần căng thẳng, khó thư giãn. Tương tự, ở cửa ra vào hoặc ban công, việc đặt gương đối diện hướng cửa hoặc hướng ra ngoài cũng không nên.

Về mặt thực tế, gương đặt ở ban công sẽ phản chiếu ánh sáng mặt trời trực tiếp vào nhà, gây chói mắt và ảnh hưởng đến nhiệt độ trong phòng. Với những khu chung cư có khoảng cách giữa các tòa nhà hẹp, gương còn có thể vô tình phản chiếu hình ảnh sinh hoạt trong nhà ra bên ngoài, làm lộ thông tin cá nhân.

Nếu ban công được cải tạo thành khu vực rửa mặt hay giặt giũ, bạn nên chọn loại gương gấp, gương ẩn hoặc có thể dùng rèm hoặc tấm chắn để che lại khi không sử dụng, vừa tiện lợi, vừa kín đáo.

2. Cây cảnh cao lớn

Việc trồng cây, chăm hoa mang lại cảm giác gần gũi với thiên nhiên, giúp không gian thêm tươi mát. Tuy nhiên, nếu bạn chọn những loại cây quá to, tán rộng để đặt ở ban công, thì lại phản tác dụng.

Ban công vốn là nơi có ánh sáng và gió lưu thông mạnh nhất trong nhà. Cây cao lớn sẽ che khuất ánh sáng, làm phòng trong tối đi, đồng thời cản trở luồng gió lưu thông, khiến không khí trong nhà bị bí.

Ngoài ra, những chậu cây héo úa, lá rụng nhiều không chỉ làm mất mỹ quan mà còn tạo cảm giác u ám, thiếu sức sống. Vì vậy, nếu thích trồng cây, hãy chọn loại nhỏ gọn, dễ chăm, phù hợp với môi trường nắng gió của ban công. Và đừng quên cắt tỉa, thay chậu, dọn sạch lá rụng thường xuyên.

3. Tủ lạnh hoặc thiết bị điện

Không ít gia đình hiện nay, do diện tích bếp nhỏ, nên chọn cách đặt tủ lạnh hoặc máy giặt ra ban công để tiết kiệm không gian. Tuy nhiên, điều này thực sự không hề có lợi cho tuổi thọ thiết bị cũng như mức tiêu thụ điện.

Ban công là nơi thường xuyên chịu ánh nắng trực tiếp, nhiệt độ thay đổi lớn giữa ngày và đêm. Khi đặt tủ lạnh ở đây, vỏ ngoài dễ bị lão hóa, phai màu, nứt nẻ. Quan trọng hơn, nhiệt độ môi trường cao khiến máy nén của tủ lạnh phải hoạt động liên tục, dẫn đến tiêu tốn điện năng và giảm hiệu quả làm lạnh.

Ngoài ra, môi trường ẩm hoặc có mưa gió tạt vào còn gây rỉ sét, chập điện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Vì vậy, tốt nhất hãy bố trí tủ lạnh hay các thiết bị điện lớn trong nhà bếp hoặc hành lang khô ráo, nơi có nhiệt độ ổn định.

4. Đồ đạc, vật dụng linh tinh

Một sai lầm phổ biến của nhiều gia đình, đặc biệt là những người sống ở chung cư diện tích nhỏ là coi ban công như “kho mini”. Quần áo cũ, thùng giấy, chai lọ, thậm chí cả giày dép không dùng nữa… đều bị đem ra đây chất đống.

Thói quen này không chỉ khiến không gian bừa bộn, mà còn tạo môi trường thu hút côn trùng, nấm mốc, vi khuẩn. Đặc biệt, trong mùa nắng nóng, những vật liệu dễ cháy như giấy, bìa carton, vải vóc… rất dễ bắt lửa.

Trên thực tế, đã có nhiều vụ cháy xuất phát từ ban công chứa đầy vật liệu dễ cháy. Vì vậy, dù nhà rộng hay hẹp, hãy giữ ban công thông thoáng, gọn gàng, chỉ nên dùng cho những mục đích phù hợp như phơi đồ, trồng cây nhỏ, hoặc làm góc thư giãn.

