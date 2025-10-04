Ban công kính lớn từng được ưa chuộng, nay người dùng ngao ngán than phiền

Trong vài năm trở lại đây, xu hướng sử dụng kính lớn để bao quanh ban công, phòng khách hay logia từng được xem là "đỉnh cao thẩm mỹ" của không gian sống hiện đại. Chỉ cần một tấm kính khổ lớn, chủ nhà đã có thể tận hưởng tầm nhìn rộng mở, ánh sáng tự nhiên ngập tràn và cảm giác căn hộ trở nên cao cấp, sang trọng hơn hẳn.

Tuy nhiên, sau khi trải nghiệm, không ít gia chủ phải thừa nhận rằng ban công kính lớn tuy đẹp nhưng lại đem đến quá nhiều phiền toái, từ bất tiện trong sinh hoạt, khó khăn khi bảo dưỡng cho đến những lo ngại về an toàn.

Khi "vẻ đẹp" phải đánh đổi bằng sự bất tiện

Thứ nhất là do không khí ngột ngạt. Nguyên nhân là thiết kế ưu tiên mặt kính liền mạch, phần cửa mở thường rất nhỏ, dẫn đến tình trạng nhà không thoáng gió. Trừ khi ngoài trời có gió lớn, không khí trong nhà gần như tù túng, gây cảm giác bí bách, ẩm thấp và dễ sinh nấm mốc.

Thứ hai là khả năng cách nhiệt hạn chế. Dù là kính cường lực hay kính Low-E, hiệu quả giữ nhiệt vẫn không thể sánh với tường gạch hoặc tường bê tông. Vào mùa hè, căn hộ dễ bị bí hơi nóng, điều hòa phải hoạt động với công suất cao kéo theo hóa đơn điện tăng 30 - 50%. Mùa đông thì ngược lại, hơi lạnh xuyên qua mặt kính khiến nhiệt độ trong phòng giảm nhanh, làm giảm hiệu quả sưởi ấm.

Thứ ba là nỗi lo an toàn. Với những căn hộ ở tầng cao, gió mạnh hay mưa bão có thể khiến mặt kính rung lắc. Trường hợp dùng kính thường hoặc lắp đặt kém chất lượng, nguy cơ nứt, vỡ, thậm chí tự nổ là hoàn toàn có thể xảy ra. Nhiều chủ nhà từng chia sẻ cảm giác bất an khi chỉ cần dùng tay đẩy nhẹ, tấm kính đã rung bần bật.

Thứ tư là khó vệ sinh và tốn kém chi phí. Cửa kính lớn càng dễ bám bụi, mưa dột để lại vết loang lổ. Phần kính bên ngoài cuxg rất khó lau chùi, nhiều nhà buộc phải thuê dịch vụ vệ sinh định kỳ với chi phí cao. Hơn nữa, kính càng lớn thì càng dễ lộ vết bẩn. Một vết bẩn nhỏ sẽ rất dễ thấy và ảnh hưởng đến thẩm mỹ tổng thể.

Vì sao kính lớn từng "hot" rồi nhanh chóng mất điểm?

Thực tế, sự lên ngôi của ban công kính lớn gắn liền với xu hướng mang thiên nhiên vào nhà và tạo ra không gian sống hiện đại, sang trọng. Hình ảnh phòng khách nhìn ra toàn cảnh thành phố hay ban công trong suốt từng khiến nhiều người mê mẩn trên mạng xã hội.

Nhưng chính yếu tố chạy theo thẩm mỹ lại trở thành cái bẫy. Khi đưa vào sử dụng, nhu cầu cơ bản của gia đình như an toàn, thoáng khí, tiện lợi, tiết kiệm năng lượng lại bị bỏ quên. Điều này khiến kính lớn nhanh chóng bị nhiều gia chủ quay lưng, chỉ sau một thời gian ngắn trải nghiệm.

Giải pháp thay thế được chuyên gia khuyên dùng

Để dung hòa giữa ánh sáng tự nhiên, tầm nhìn thoáng đãng và sự an toàn, nhiều chuyên gia thiết kế nội thất gợi ý những phương án thay thế:

- Thiết kế kết hợp: Dùng kính cố định ở vị trí trung tâm để giữ được tầm nhìn, đồng thời bố trí các khung cửa mở ở hai bên nhằm đảm bảo thông gió.

- Cửa nhôm kính hệ cách nhiệt: Dùng các dòng cửa nhôm kính cao cấp (như hệ nhôm cầu cách nhiệt, kính hộp Low-E) giúp tăng khả năng cách âm, giữ nhiệt, phù hợp với khí hậu nóng ẩm.

- Chia ô kính vừa phải: Thay vì một mảng kính liền khối, chia thành các ô kính lớn nhỏ hợp lý, vừa giảm áp lực gió vừa thuận tiện trong bảo trì, vệ sinh.

