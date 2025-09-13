Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ông bà dặn con cháu: Ban công trồng 3 cây này, đời hanh thông, phúc đức bền như núi!

13-09-2025 - 16:20 PM | Lifestyle

Một vài chậu cây cát tường vừa giúp không gian thêm xanh mát, vừa là cách để "manifest" tài lộc và bình an cho cả gia đình.

Người xưa vẫn nói: "Ban công có hoa, phúc khí tràn vào nhà". Không chỉ mang lại không gian sống xanh mát, một số loài cây còn được coi là bảo bối phong thủy giúp chiêu tài, giữ lộc, xua tan khí xấu. Bởi vậy, nhiều gia đình vẫn ưu tiên dành một góc nhỏ ban công để đặt vài chậu cây mang ý nghĩa cát tường.

Trong đó, có 3 loại cây đặc biệt được nhắc đến nhiều nhất được người xưa tin rằng chỉ cần có trong nhà thì tiền bạc đủ đầy, phúc khí ghé thăm, gia đạo cũng thêm phần hanh thông.

1. Phật thủ

Phật thủ là loài cây thuộc họ cam quýt, nổi bật với dáng quả độc đáo như bàn tay Phật. Không chỉ gây ấn tượng về hình dáng, quả phật thủ còn tỏa hương thơm thanh khiết, giúp thanh lọc không khí và mang lại cảm giác dễ chịu cho không gian sống.

Trong văn hóa Á Đông, phật thủ được xem là biểu tượng cát tường, đại diện cho may mắn, tài lộc và phúc khí. Những chùm quả vàng óng ánh như mặt trời không chỉ tăng giá trị thẩm mỹ mà còn gợi sự sung túc, giàu có. Trồng một chậu phật thủ nơi ban công vừa làm đẹp ngôi nhà, vừa như rước lộc vào cửa.

Ông bà dặn con cháu: Ban công trồng 3 cây này, đời hanh thông, phúc đức bền như núi!- Ảnh 1.

2. Sen đá ống điếu

Không phải ngẫu nhiên sen đá ống điếu còn được gọi là cây hút tiền. Thuộc nhóm cây mọng nước, loại cây này cực kỳ dễ sống, ít tốn công chăm sóc nên rất hợp với nhịp sống bận rộn nơi thành thị.

Điểm cuốn hút của sen đá ống điếu nằm ở những chiếc lá dày mọng, vào mùa đông thường chuyển sang sắc đỏ ở viền, trông vừa lạ mắt vừa rực rỡ. Không chỉ làm đẹp ban công, loài cây này còn được xem là lá bùa chiêu tài, mang lại may mắn về tiền bạc. Bởi thế, nhiều người tin rằng "nhà có cây hút tiền, chẳng lo thiếu tiền tiêu".

Ông bà dặn con cháu: Ban công trồng 3 cây này, đời hanh thông, phúc đức bền như núi!- Ảnh 2.

3. Châu sa 

Châu sa, hay còn gọi là cây kim ngân lượng lại mang một vẻ đẹp rực rỡ khác. Khi vào mùa, cây sai trĩu những quả đỏ mọng, căng bóng, kết thành từng chùm tròn đầy, gợi sự no đủ và sung túc. Chỉ cần đặt một chậu châu sa trên ban công, ngôi nhà sẽ bừng sáng, tạo cảm giác ấm áp và tràn đầy sức sống.

Về phong thủy, châu sa tượng trưng cho tài lộc và phúc khí. Cây càng sai quả, gia chủ càng được cho là vượng vận, nạp phúc đầy nhà. Trồng châu sa ở ban công không chỉ làm đẹp không gian sống mà còn như một lời cầu chúc cho gia đình luôn dư dả, hanh thông.

Ông bà dặn con cháu: Ban công trồng 3 cây này, đời hanh thông, phúc đức bền như núi!- Ảnh 3.

Theo Lam Phương

Phụ nữ số

