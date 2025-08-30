Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"

30-08-2025 - 11:53 AM | Lifestyle

Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"

Người hướng nội, người có điều kiện cứ nhẹ nhàng chill ở 1 góc trời.

Trước khi buổi tổng duyệt cấp Nhà nước lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 chính thức diễn ra trên Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), không khí ở Thủ đô nhộn nhịp chưa từng có. Từ rất sớm, đông đảo mọi người đã có mặt tại những góc phố để tìm cho mình một vị trí đẹp nhất, có thể quan sát được các khối diễu binh, diễu hành. 

Tuy nhiên, ngoài “khối yêu nước” với rất nhiều “còn-ten” vui vẻ từ đêm đến sáng, một vị trí khác cũng nhanh chóng thu hút được sự chú ý. Đó chính là “khối sân thượng”, “khối ban công” - những người “thắng đời” khi may mắn sở hữu một vị trí đắc địa với góc nhìn từ trên cao. 

Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"- Ảnh 1.

"Khối ban công" chill cỡ này ai làm lại!

Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"- Ảnh 2.

"Từ trên cao ta nhìn xuống" - cảm giác này mấy ai hiểu được

Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"- Ảnh 3.

Lan can có phần cản trở nhưng không sao, vẫn theo dõi trọn vẹn khung cảnh phía dưới

Có một số người sở hữu nhà ở view đắt giá, thuộc những tuyến đường mà các khối diễu binh, diễu hành đi qua. Cũng bởi vậy mà họ không cần phải xếp hàng từ sớm, chỉ cần đợi đến gần giờ diễn ra buổi lễ, đem theo một chiếc ghế nhựa ra ban công là có thể ngắm trọn vẹn khung cảnh. 

Ngoài ra không ít người còn có sân thượng với tầm nhìn thoáng, nơi “đắc địa” để săn máy bay, trực thăng,... Thế nên chỉ vài bước chân là có nguyên bộ ảnh “xịn đét” mà khó ai bắt chước được. 

Song, vì ngồi ở vị trí không ai ngồi được nên cũng sẽ có những hạn chế. Chẳng hạn như lan can nhà có thể cản trở một chút về sự thoải mái, chỗ chỉ ngồi được 1 - 2 người nên không thể tận hưởng không khí rộn ràng như ở dưới các góc phố hay dù ra sức cổ vũ, gọi tên các chiến sĩ thì cũng… không ai nghe thấy. 

Nhiều người bày tỏ “khối sân thượng”, “khối ban công” là nơi tuyệt nhất dành cho những ai hướng nội, ngại đám đông. Cứ chill chill vậy thôi mà cũng có kỷ niệm riêng.

Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"- Ảnh 4.

"Khối sân thượng" cũng xịn không kém khi sở hữu tầm nhìn thoáng, view đắt giá

Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"- Ảnh 5.

Sự bình thản của những người "thắng đời", sở hữu nhà ngay mặt phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua

Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"- Ảnh 6.

Mở mắt đúng cách khi chỉ cần kéo rèm, mang ghế ra ban công ngồi cũng xem được diễu binh, diễu hành

Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"- Ảnh 7.

Vẫn có thể tụ tập bạn bè, họ hàng

Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"- Ảnh 8.

Nhnưg đôi khi cũng "cô đơn" khi ngồi ở vị trí không ai ngồi được

Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"- Ảnh 9.

Hoặc làm bạn với... ma-nơ-canh cũng oke!

Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"- Ảnh 10.

Chị em mình cứ thế thôi.. Hẹ hẹ

Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"- Ảnh 11.

Sự bình thản của "khối ban công" từ những chiếc view 0 đồng, tầm nhìn "triệu đô"- Ảnh 12.

Chiếc view ai nhìn cũng ao ước! (Ảnh: MXH)

Hưởng ứng tinh thần tự hào dân tộc, Kenh14.vn ra mắt Fandom Yêu Nước – dự án sáng tạo mang đậm hơi thở của thế hệ trẻ, hòa nhịp cùng không khí thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dự án tiếp cận hàng triệu độc giả qua website tương tác fandomyeunuoc.kenh14.vn, ra mắt bộ sưu tập Yêu Nước, xuất hiện tại hơn 20 điểm Trạm Yêu Nước là điểm trưng bày nghệ thuật kết hợp cùng các nghệ sĩ trẻ, hoạt động tương tác, quà tặng, phát nước uống cùng nhiều hoạt động lớn khác trong thành phố.

Đây không chỉ là một chuỗi sự kiện - mà là lời tuyên ngôn sống động về tình yêu đất nước theo cách của người trẻ hôm nay: đầy màu sắc, sáng tạo và không ngừng lan tỏa cảm hứng tích cực.

Dàn nghệ sĩ tươi rói trước thềm Tổng duyệt diễu hành 2/9: MONO và Hoà Minzy được người dân vây kín, nữ diễn viên là Thượng uý công an gây sốt!

Theo Hải My/ Ảnh: Như Hoàn

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dàn nghệ sĩ tươi rói trước thềm Tổng duyệt diễu hành 2/9: MONO và Hoà Minzy được người dân vây kín, nữ diễn viên là Thượng uý công an gây sốt!

Dàn nghệ sĩ tươi rói trước thềm Tổng duyệt diễu hành 2/9: MONO và Hoà Minzy được người dân vây kín, nữ diễn viên là Thượng uý công an gây sốt! Nổi bật

Bắt cận visual Hoàng Thuỳ Linh khi đi tập luyện diễu hành, có 1 hành động ghi điểm mạnh

Bắt cận visual Hoàng Thuỳ Linh khi đi tập luyện diễu hành, có 1 hành động ghi điểm mạnh Nổi bật

Đẹp tuyệt vời phiên bản ly mừng Quốc khánh 2/9 của loạt thương hiệu lớn, KATINAT và Cheese Coffee được khen ngợi vì siêu tinh tế

Đẹp tuyệt vời phiên bản ly mừng Quốc khánh 2/9 của loạt thương hiệu lớn, KATINAT và Cheese Coffee được khen ngợi vì siêu tinh tế

11:52 , 30/08/2025
Lần thứ 5, 1 thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu của Nhật Bản làm được điều này: Sự thanh lịch kiểu Pháp hòa cùng tinh tế của đất nước mặt trời mọc

Lần thứ 5, 1 thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu của Nhật Bản làm được điều này: Sự thanh lịch kiểu Pháp hòa cùng tinh tế của đất nước mặt trời mọc

11:38 , 30/08/2025
Dàn sao Mưa Đỏ "mơ cũng không dám nghĩ đến" khi thông báo "phá lệ" làm một điều đặc biệt ngay dịp lễ 2/9

Dàn sao Mưa Đỏ "mơ cũng không dám nghĩ đến" khi thông báo "phá lệ" làm một điều đặc biệt ngay dịp lễ 2/9

11:05 , 30/08/2025
Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!

Doãn Hải My, Mai Hà Trang cùng hội hot WAGs diện đẹp, phủ đỏ trang cá nhân mừng A80: Yêu nước vô cùng!

10:51 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên