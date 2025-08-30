Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80

30-08-2025 - 07:19 AM | Lifestyle

Hàng ngàn cựu chiến binh và người dân kiên nhẫn chờ suốt 12 tiếng để xem tổng duyệt diễu binh A80, được lực lượng CSCĐ và thanh niên tình nguyện ân cần phát sữa, bánh mì tiếp sức, tạo nên hình ảnh xúc động và ấm lòng.

Ngày 29/8, tại khu vực đường Hùng Vương, Trần Phú (Ba Đình, Hà Nội), lực lượng Công an đã triển khai khu vực ưu tiên với khoảng hơn 5.000 chỗ ngồi dành riêng cho các cựu chiến binh và người cao tuổi. Hoạt động ý nghĩa này nhằm phục vụ các đại biểu và nhân dân theo dõi buổi tổng duyệt chương trình A80, dự kiến diễn ra vào sáng ngày 30/8.

Với tinh thần tri ân sâu sắc những đóng góp to lớn của các thế hệ đi trước, đặc biệt là các cựu chiến binh - những người đã không tiếc máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc, Công an phường Ba Đình (Hà Nội) đã chủ động bố trí hàng ngàn ghế ngồi, đảm bảo sự thoải mái và thuận tiện nhất cho những người cao tuổi.

Dù khoảng 12 tiếng nữa mới diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh diễu hành A80 nhưng tối 29/8, đã có rất đông người dân và các cựu chiến binh tập trung về các tuyến phố kiên nhẫn chờ đợi 12 tiếng đồng hồ.

Trong tối cùng ngày, hình ảnh những chiến sĩ Cảnh sát cơ động cùng các bạn thanh niên tình nguyện ân cần trao tận tay những hộp sữa, chiếc bánh mì cho các cựu chiến binh ngồi hai bên đường khiến nhiều người xúc động. Những mái đầu bạc phơ, bộ quân phục cũ bạc màu của các bác cựu như sáng lên bởi nụ cười hạnh phúc, khi được thế hệ trẻ chăm sóc, tri ân ngay trên tuyến phố chờ đợi đến ngày mai để xem đoàn diễu binh diễu hành đi qua.

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xếp sẵn ghế, chuẩn bị riêng một khu vực ưu tiên dành cho các cựu chiến binh để ngồi xem tổng duyệt A80

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 2.

Tối 29/8, đã có rất đông cựu chiến binh cùng tập trung về các tuyến phố để chờ đợi xem diễu binh diễu hành

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 3.

Cựu chiến binh nở nụ cười vui vẻ, tranh thủ hàn huyên cùng đồng đội trong lúc chờ đợi

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 4.

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 5.

Tiếng cười rộn ràng trên hàng ghế cựu binh, xua tan cái mệt của đêm dài chờ tổng duyệt diễu binh diễu hành

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 6.

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 7.

Khoảnh khắc ấm áp của các cựu chiến binh khi ngồi chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ đến giờ bắt đầu buổi lễ tổng duyệt diễu binh diễu hành

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 8.

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 9.

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 10.

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 11.

Những phần cơm nắm chống đói cũng được các cô bác chuẩn bị sẵn để lót dạ trong lúc chờ đợi

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 12.

Từ chiến hào cơm nắm muối vừng đến ghế ngồi phố phường hôm nay, các cựu binh vẫn bên nhau, hàn huyên và chờ đoàn diễu binh diễu hành đi qua

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 13.

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 14.

Những chiếc quạt cầm tay được các chiến sĩ CSCĐ gửi đến tận tay các cựu chiến binh

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 15.

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 16.

Một hộp sữa nhỏ, ấm áp cả đêm dài chờ diễu binh

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 17.

Biển báo khu vực ưu tiên để nhắc nhở người dân chú ý nhường chỗ ngồi ở khu vực này cho các cựu chiến binh

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 18.

Tuyệt vời: 5.000 chỗ ngồi riêng, cơm nắm muối vừng tiếp sức cựu chiến binh trong đêm chờ tổng duyệt A80- Ảnh 19.

Triển lãm lớn nhất dịp A80: Trọn bộ bí kíp để "không sót" bất cứ điều hay ho nào!
 

Theo Nam Anh, Ảnh: Như Hoàn

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
A80

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
5h sáng mai mời 200 bát bún miễn phí: Quán ăn còn chuẩn bị chỗ nghỉ qua đêm cho bà con chờ xem diễu binh

5h sáng mai mời 200 bát bún miễn phí: Quán ăn còn chuẩn bị chỗ nghỉ qua đêm cho bà con chờ xem diễu binh Nổi bật

Đời tư kín tiếng về con dâu cả nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Khí chất lấn át á hậu, tốt nghiệp ĐH danh giá hàng đầu Việt Nam

Đời tư kín tiếng về con dâu cả nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Khí chất lấn át á hậu, tốt nghiệp ĐH danh giá hàng đầu Việt Nam Nổi bật

Giọng thuyết minh đặc biệt ở triển lãm hot nhất A80: NSND từng làm Giám đốc Nhà hát, nghe tên phải kính nể

Giọng thuyết minh đặc biệt ở triển lãm hot nhất A80: NSND từng làm Giám đốc Nhà hát, nghe tên phải kính nể

07:16 , 30/08/2025
NTK Cao Thu Vân mang áo dài thêu tay đến Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

NTK Cao Thu Vân mang áo dài thêu tay đến Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước

07:16 , 30/08/2025
Selena Gomez sắp thành vợ người ta: Xinh đẹp dịu dàng phát sốt, diện bikini sexy muốn "ná thở" trong tiệc độc thân

Selena Gomez sắp thành vợ người ta: Xinh đẹp dịu dàng phát sốt, diện bikini sexy muốn "ná thở" trong tiệc độc thân

06:20 , 30/08/2025
Khách Việt đến điểm tham quan khi du lịch Trung Quốc, nhận xét: "Thật sự không ngờ tới chuyện này!"

Khách Việt đến điểm tham quan khi du lịch Trung Quốc, nhận xét: "Thật sự không ngờ tới chuyện này!"

00:02 , 30/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên