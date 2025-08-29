Triển lãm lớn nhất dịp A80: Trọn bộ bí kíp để "không sót" bất cứ điều hay ho nào!

Vừa mới đây, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) đã chính thức khai mạc triển lãm chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2025). Với quy mô "khủng" chưa từng có, triển lãm nhanh chóng thu hút đông đảo người dân và du khách khắp mọi miền đổ về chiêm ngưỡng, tham quan. Tại đây, khách tham quan sẽ được theo dõi hành trình 80 năm vẻ vang của dân tộc thông qua hình ảnh, hiện vật, mô hình và ứng dụng công nghệ hiện đại, tái hiện chặng đường đấu tranh giành độc lập, xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tuy nhiên, vì không gian trưng bày rất rộng và nhiều hoạt động diễn ra cùng lúc nên rất có thể bạn sẽ bỏ lỡ những trải nghiệm hay ho, hoặc bối rối vì không biết nên đi đường nào. Bởi vậy, hãy "bỏ túi" ngay các thông tin, đặc biệt là kinh nghiệm di chuyển, ăn uống, lịch sự kiện để trải nghiệm trọn vẹn và không bị "lạc lối" giữa biển người.

Đi lại - gửi xe - ăn uống: Điều quan trọng cần nắm ngay trước khi khởi hành

Triển lãm chuyên đề "80 năm Hành trình Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc Gia (nằm tại Đông Anh, Hà Nội). Để di chuyển tới đây, du khách có thể lựa chọn nhiều hình thức khác nhau.

Rất nhiều khách tham quan lựa chọn di chuyển bằng taxi, xe công nghệ để thuận tiện, nhanh chóng. Trong trường hợp di chuyển bằng phương tiện cá nhân, xung quanh trung tâm có bãi đỗ xe rộng rãi, lực lượng an ninh trực tiếp hướng dẫn tại các cổng. Vì vậy, nếu chưa tìm được chỗ đỗ xe, hãy nhờ ngay đến sự hỗ trợ của lực lượng an ninh tại đây.

Đáng chú ý, để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân và du khách, từ 5h sáng 28/8, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội đã vận hành 11 tuyến xe buýt kết nối nội thành với Trung tâm Triển lãm Quốc gia (xã Đông Anh). Được biết, các tuyến sẽ hoạt động từ ngày 28/8 đến hết ngày 5/9, giờ mở bến đón khách từ 5h và giờ đóng bến lúc 22h15. Các xe sẽ chạy với tần suất từ 40 - 45 - 60 - 65 phút/chuyến.

11 tuyến xe buýt kết nối nội thành với Trung tâm Triển lãm Quốc gia: Tuyến 02TC: BX Yên Nghĩa - Trung tâm Triển lãm Việt Nam Tuyến 15TC: Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Phố Nỉ Tuyến 23TC: Ga Hà Nội - Trung tâm Triển lãm Việt Nam Tuyến 24TC: Khu đô thị Gamuda - Trung tâm Triển lãm Việt Nam Tuyến 31TC1: Bách Khoa - Trung tâm Triển lãm Việt Nam Tuyến 31TC2: Trung tâm Triển lãm Việt Nam - ĐH Mỏ địa chất Tuyến 32TC1: BX Giáp Bát - Trung tâm Triển lãm Việt Nam Tuyến 32TC2: Nhổn - Trung tâm Triển lãm Việt Nam Tuyến 90TC: Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Nội Bài Tuyến 93TC: Trung tâm Triển lãm Việt Nam - Bắc Sơn Tuyến 96TC: Cầu Giấy - Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Vấn đề ăn uống trong quá trình tham quan triển lãm cũng được nhiều người quan tâm do hiện tại chưa có nhiều hàng quán xung quanh khu vực này. Để đáp ứng vấn đề ăn uống, du khách và người dân có thể tới tầng 2 tòa nhà chính, tại đây có khu vực bán cà phê, nước giải khát và bánh ngọt để lót dạ. Phía ngoài tòa nhà cũng bố trí nhiều booth bán đồ ăn, nước uống cho khách chọn lựa.

Nhiều người thường chọn ở lại "xuyên trưa", nên bạn có thể chuẩn bị thêm đồ ăn nhẹ hoặc nước cá nhân để giữ sức.

Sơ đồ triển lãm: nắm rõ để không bỏ sót điểm nào

Triển lãm được chia thành khu vực trong nhà và ngoài trời.

Khu vực triển lãm trong nhà tập trung ở tòa nhà triển lãm Kim Quy. Sảnh chính là vị trí có hình đầu rùa hướng ra hồ nước lớn. Xung quanh có 8 mái sảnh phụ (mô phỏng chân Rùa) và được đánh số từ H1 - H8 để tiện định vị.

Còn khu vực ngoài trời nằm ở các không gian mở và sân bao quanh tòa nhà gồm 4 sân: Sân Bắc, Sân Nam, Sân Đông, Sân Tây.

Dưới đây là sơ đồ tổng thể các khu vực chuyên đề bên trong tòa nhà triển lãm Kim Quy, du khách có thể tham khảo trước để nắm rõ và lựa chọn, sắp xếp lộ trình các khu vực muốn ghé:

(Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

Triển lãm đã chính thức mở cửa từ ngày 28/8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Đặc biệt, tất cả hoàn toàn miễn phí, mở cửa liên tục từ 9h đến 22h mỗi ngày (từ 29/8 đến hết 5/9/2025, riêng ngày 28/8 mở cửa từ 13h).

Khu vực triển lãm trong nhà cùng với nhiều hoạt động biểu diễn, trải nghiệm...

Khu vực triển lãm ngoài trời

Bên cạnh chiêm ngưỡng hàng loạt tác phẩm, hình ảnh và hiện vật quý giá được trưng bày, tại các khu vực chuyên đề còn có thêm rất nhiều trải nghiệm cho du khách trực tiếp trải nghiệm vô cùng hấp dẫn như: đeo kính thực tế ảo để "bước vào" dòng chảy lịch sử, tận mắt xem những màn trình diễn robot và tương tác với robot, thậm chí tự mình thử tài bắn súng trong khu vực mô phỏng...



Du khách xem trình diễn robot và trải nghiệm tượng tác với robot

Chương trình nghệ thuật và hội thảo theo lịch

Không dừng lại ở đó, suốt thời gian diễn ra sự kiện, hàng loạt chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức ngay tại các sân khấu ngoài trời, mang đến cho du khách bầu không khí lễ hội sôi động, gắn kết niềm tự hào dân tộc với những trải nghiệm hiện đại, mới lạ.

- 29/8 (Thứ Sáu): Diễn đàn "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong kỷ nguyên số"; hội thảo "Vai trò của dữ liệu trong kỷ nguyên số" (Bộ KH&CN); chương trình nghệ thuật (UBND TP.HCM).

- 30/8 (Thứ Bảy, 20h): Chương trình nghệ thuật (Bộ Công an).

- 31/8 (Chủ Nhật, 20h): "Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam" (UBND TP Hà Nội).

- 1/9: Giao lưu nghệ thuật các tỉnh, thành phố.

- 2/9 (20h): Chương trình nghệ thuật (UBND TP Huế).

- 3/9: Hoạt động biểu diễn, giao lưu các địa phương.

- 4/9 (9h): Diễn đàn doanh nghiệp Hà Nội - TP.HCM.

- 5/9 (20h): Lễ bế mạc với chương trình nghệ thuật "80 năm - Con đường vinh quang".

Rất nhiều hoạt động đa dạng, đặc sắc đang và sắp diễn ra

Hoạt động trình chiếu miễn phí 50 tác phẩm điện ảnh của Việt Nam và giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên

Song song với các hoạt động, khán giả còn có thể thưởng thức 50 tác phẩm điện ảnh Việt Nam miễn phí tại Rạp chiếu phim - Nhà A. Cùng với đó là hoạt động giao lưu với các nghệ sĩ, diễn viên vô cùng thú vị:

- 28/8: Đoàn phim Đào phở và piano, Lật mặt 7: Một điều ước (12:00 - 13:00; 16:00 - 17:00).

- 29/8: Đoàn phim Anh thầy ngôi sao (16:00 - 17:00).

- 30/8: Đoàn phim Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lội; Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông (16:00 - 17:00; 20:00 - 21:00).

- 31/8: Đoàn phim Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu; Maika - Cô bé tới từ hành tinh khác (11:00 - 12:00; 16:00 - 17:00).

- 1/9: Đoàn phim Nhà gia tiên; Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối (11:00 - 12:00; 16:00 - 17:00).

- 3/9: Đoàn phim Mắt biếc (16:00 - 17:00).

- 5/9: Đoàn phim Mùi cỏ cháy (11:00 - 12:00).

Người dân, du khách tới triển lãm ngày một đông đúc hơn

Với hàng trăm gian trưng bày, hàng loạt chương trình nghệ thuật, điện ảnh, công nghệ trải nghiệm, triển lãm lần này thực sự là một "bữa tiệc tinh thần" chưa từng có. Chỉ cần chuẩn bị trước những thông tin trên, bạn sẽ có một hành trình tham quan trọn vẹn, tiện lợi, không bị lạc giữa không gian rộng lớn của sự kiện.

Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường do báo Nhân Dân thực hiện, diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 5/9/2025 sẽ mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua ngôn ngữ của thực cảnh, công nghệ và trải nghiệm đa giác quan. Lấy cảm hứng từ kết cấu của thành Cổ Loa xa xưa, không gian triển lãm được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 8 phân khu trưng bày, chia theo từng giai đoạn lịch sử, tái hiện sống động các dấu mốc trong hành trình đầy vẻ vang của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, sự góp sức của các đơn vị: VCcorp,Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio... đã mang đến triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp cả không gian thực và không gian số, áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến: sách tương tác mapping; tường "Triệu cánh tay – Một niềm tin; công nghệ thực tế tăng cường AR và công nghệ thực tế ảo VR. Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet, hệ thống triển lãm trực tuyến 3D kết hợp không gian thực giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài có thể "dạo bước" qua từng phân khu, tương tác với hình ảnh chân thực, sống động chẳng khác nào đứng ngay tại triển lãm. Bên cạnh đó, hệ thống Chat AI và robot hỗ trợ chỉ dẫn, giải đáp thắc mắcvà gợi mở thêm những lát cắt lịch sử một cách gần gũi, thân thiện.



