Cực phẩm hội tụ: Khối trưởng điển trai A80 nắm tay người yêu đến chụp ảnh cùng Duy Mạnh - Quỳnh Anh

Ngày 29/8, netizen rần rần với khung hình cực phẩm hội tụ khi vợ chồng trung vệ Đỗ Duy Mạnh - Nguyễn Quỳnh Anh đến thăm các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ diễu binh, diễu hành mừng đại lễ kỉ niệm 80 Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2/9. Đặc biệt là khoảnh khắc chàng khối trưởng điển trai Vũ Chí Hưng đã hot rần rần từ A50 đến A80, bẽn lẽn nắm tay bạn gái không rời đến xin chụp ảnh cùng Duy Mạnh - Quỳnh Anh gây sốt MXH.

Trong video, Duy Mạnh được các chiến sĩ vây quanh xinh chụp ảnh, phía sau anh, đồng chí Vũ Chí Hưng nắm tay bạn gái 3 năm nở nụ cười, kiên nhẫn chờ đợi đến lượt được "check-in" cùng cầu thủ nổi tiếng ĐT Việt Nam. Không khí tại hiện trường lúc ấy vô cùng rộn ràng, tràn đầy tình cảm, ai ai cũng nụ cười rạng rỡ.

Duy Mạnh và cặp đôi cực hot từ A50 đến A80

Đồng chí Vũ Chí Hưng - khối trưởng khối Sỹ quan Phòng không - Không quân xuất hiện trong bộ đồng phục xanh da trời quen thuộc và lịch lãm, đầy tự tin và rạng rỡ. Ở đợt diễu binh, diễu hành A50 mừng kỉ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Vũ Chí Hưng từng gây sốt với visual sáng bừng, nụ cười toả nắng. Nay trở lại với nhiệm vụ A80, chàng khối trưởng điển trai nắm chặt tay bạn gái, ánh mắt dịu dàng và nụ cười hiền hòa khiến netizen thả tim rần rần.

Khối trưởng Vũ Chí Hưng gây sốt ở A50 với visual sáng bừng

Hồi đầu tháng 8, khối trưởng Vũ Chí Hưng còn khiến netizen ngưỡng mộ khi trả lời phỏng vấn trước hàng nghìn khán giả, về câu chuyện tình yêu kéo dài 3 năm: "Không giấu gì mọi người, tôi có một mối tình bắt đầu từ thời học viên, đến nay cũng được gần 3 năm rồi ạ". Đồng thời, đồng chí cũng gửi lời nhắn nhủ đến hậu phương: "Em hãy cứ yên tâm và tin tưởng vào anh. Anh ở đơn vị sẽ luôn cố gắng công tác, không phụ lòng em".

Đồng chí Vũ Chí Hưng khoe tình cảm với bạn gái khiến bao người ngưỡng mộ

Khoảnh khắc cực tình khi đồng chí Vũ Chí Hưng chăm sóc người yêu

Bên kia, cặp đôi đình đám làng bóng đá - Duy Mạnh và Quỳnh Anh - lại là tâm điểm với phong cách đời thường nhưng đầy tinh tế. Duy Mạnh mặc áo phông đen đơn giản, năng động, vẫn là thần thái đĩnh đạc, bản lĩnh của đội trưởng ĐT Việt Nam. Gương mặt anh toát lên sự hiền lành, nụ cười ấm áp khi đứng cạnh vợ và hạnh phúc khi hoà mình cùng các chiến sĩ. Trong khi đó, Quỳnh Anh chọn chiếc váy dài hoa nhí mềm mại, đáng yêu. Sắc mặt Quỳnh Anh rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh niềm vui, nụ cười tươi tắn khi tặng quà và trò chuyện cùng mọi người.

Theo chia sẻ từ Quỳnh Anh, Duy Mạnh đã rất chiều vợ, anh dậy sớm từ 5h30 sáng để cùng chuẩn bị quà tặng, mang đến thăm các chiến sĩ. Bà xã Duy Mạnh hào hứng chia sẻ việc đã "tặng hết" mọi thứ có thể, từ quà cáp đến cả chiếc mũ yêu thích trên đầu, hứa hẹn lần sau sẽ mang thêm thật nhiều quà hơn nữa. Đặc biệt, sau khi có được niềm vui vì gặp gỡ các chiến sĩ, Quỳnh Anh còn không quên trêu chồng bằng câu nói đùa dí dỏm: "Sau này anh sẽ hiểu em làm tất cả cũng chỉ vì... em".



