Nhà Duy Mạnh, Văn Quyết trên phố Nguyễn Thái Học dựng ô lớn cho người dân trú mưa khi đi xem diễu binh diễu hành chiều 24/8.

Quỳnh Anh - Huyền Mi chia sẻ về hoạt động phát kem, bánh mì, nước uống miễn phí cho người dân đi xem tổng hợp luyện A80

Chiều 24/8, trước cửa nhà cầu thủ Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Văn Quyết trên phố Nguyễn Thái Học có rất đông người dân tập trung xếp hàng, vừa để giữ chỗ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, vừa để check-in và nhận kem, nước uống, bánh mì miễn phí từ gia đình cầu thủ. Khoảng 14h, mưa bắt đầu đổ xuống khiến người dân đang giữ chỗ trên vỉa hè không khỏi bị ướt. Huyền Mi - vợ của cầu thủ Nguyễn Văn Quyết đã ngay lập tức điều phối người chuẩn bị một chiếc ô lớn dựng ngay trước nhà để bà con có thể trú mưa. Dưới tán ô, người dân kiên trì bám trụ địa điểm để xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, ai cũng nở nụ cười tươi tắn, hạnh phúc. 

Phỏng vấn: Vợ Duy Mạnh - Văn Quyết dựng ô lớn cho người dân trú mưa khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80- Ảnh 1.

Gia đình Duy Mạnh - Văn Quyết dựng ô lớn cho người dân trú tạm

Phỏng vấn: Vợ Duy Mạnh - Văn Quyết dựng ô lớn cho người dân trú mưa khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80- Ảnh 2.

Dưới tán ô, ai cũng nở nụ cười vui vẻ, quyết tâm bám trụ địa điểm để xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành

Ngoài ra, gia đình Văn Quyết - Duy Mạnh còn có hoạt động phát 700 que kem, bánh mì và nước uống cho bà con. Tấm lòng nhân ái, sẻ chia của gia đình cầu thủ nhận về nhiều lời khen của người dân và cộng đồng mạng.

Phỏng vấn: Vợ Duy Mạnh - Văn Quyết dựng ô lớn cho người dân trú mưa khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80- Ảnh 3.

Người dân tụ tập xin chụp ảnh cùng Quỳnh Anh - vợ Duy Mạnh

Phỏng vấn: Vợ Duy Mạnh - Văn Quyết dựng ô lớn cho người dân trú mưa khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80- Ảnh 4.

Quỳnh Anh rạng rỡ nụ cười sẵn sàng cho hoạt động phát kem và đồ uống miễn phí cho người dân

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện hoạt động phát kem, đồ uống miễn phí dịp A80, Quỳnh Anh - bà xã Duy Mạnh nói: "Nhà em có chuẩn bị những chiếc kem có logo biểu tượng cho dịp kỉ niệm A80 là hình cờ Việt Nam cờ đỏ sao vàng, em mong muốn mình có chút kỉ niệm với mọi người khi xem diễu binh diễu hành".

Phỏng vấn: Vợ Duy Mạnh - Văn Quyết dựng ô lớn cho người dân trú mưa khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80- Ảnh 5.

Huyền Mi khoe nhan sắc xinh đẹp, xuất hiện rạng rỡ đưa từng cây kem đến tay các em nhỏ và người dân đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80

Phỏng vấn: Vợ Duy Mạnh - Văn Quyết dựng ô lớn cho người dân trú mưa khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80- Ảnh 6.

Mồ hôi rơi nhưng Huyền Mi vẫn rất tâm huyết với việc chia sẻ những cây kem màu sắc

Phỏng vấn: Vợ Duy Mạnh - Văn Quyết dựng ô lớn cho người dân trú mưa khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80- Ảnh 7.

Trước đó, Huyền Mi có mặt từ sớm để tự tay xếp những que kem vào quầy "Độc Lập" để sẵn sàng gửi tới người dân

Huyền Mi - vợ cầu thủ Văn Quyết tiếp lời: "Khi đi xem diễu binh, diễu hành, các gia đình có nhiều bạn nhỏ mà bạn nhỏ nào cũng thích kem, em cũng muốn mang lại chút niềm vui và tự hào dành cho các bạn nhỏ. Khi các bạn nhận những que kem, bạn nào cũng vui. Không thể diễn tả được niềm vui sướng ấy, trong bầu không khí này, cảm thấy mình rất là may mắn khi ở trong môi trường hoà bình, mọi người vui vẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Hoạt động của bọn em rất nhỏ thôi. Cảm thấy khi mọi người nhận que kem, chai nước mà cười tươi vui vẻ, thực sự không thấy mệt mà rất là vui ạ". 

Phỏng vấn: Vợ Duy Mạnh - Văn Quyết dựng ô lớn cho người dân trú mưa khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80- Ảnh 8.

Vì người dân tập trung quá đông để nhận kem, Quỳnh Anh khá vất vả để di chuyển và trên gương mặt đã lấm tấm mồ hôi khi phát kem cho người dân. Tuy nhiên, đây chắc chắn là kỉ niệm đẹp với nàng WAG cùng gia đình



Theo Phạm Huyền

Phụ nữ số

