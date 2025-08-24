Phỏng vấn: Vợ Duy Mạnh - Văn Quyết dựng ô lớn cho người dân trú mưa khi xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành A80
Nhà Duy Mạnh, Văn Quyết trên phố Nguyễn Thái Học dựng ô lớn cho người dân trú mưa khi đi xem diễu binh diễu hành chiều 24/8.
- 24-08-20255 thứ người giàu mạnh tay mua, càng giữ càng sinh lời, trong khi nhiều người nghèo vẫn ngần ngại
- 24-08-2025Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe body nóng bỏng mắt hút hơn 2 triệu lượt yêu thích, "flex" kim cương lấp lánh mới choáng
- 24-08-2025Doanh nhân 9x bán kim cương bị bắt tạm giam vì tội rửa tiền từng có cuộc sống hào nhoáng như thế này: Sở hữu hàng loạt xe sang 'thú dữ', đồng hồ tiền tỷ
Quỳnh Anh - Huyền Mi chia sẻ về hoạt động phát kem, bánh mì, nước uống miễn phí cho người dân đi xem tổng hợp luyện A80
Chiều 24/8, trước cửa nhà cầu thủ Đỗ Duy Mạnh và Nguyễn Văn Quyết trên phố Nguyễn Thái Học có rất đông người dân tập trung xếp hàng, vừa để giữ chỗ xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, vừa để check-in và nhận kem, nước uống, bánh mì miễn phí từ gia đình cầu thủ. Khoảng 14h, mưa bắt đầu đổ xuống khiến người dân đang giữ chỗ trên vỉa hè không khỏi bị ướt. Huyền Mi - vợ của cầu thủ Nguyễn Văn Quyết đã ngay lập tức điều phối người chuẩn bị một chiếc ô lớn dựng ngay trước nhà để bà con có thể trú mưa. Dưới tán ô, người dân kiên trì bám trụ địa điểm để xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành, ai cũng nở nụ cười tươi tắn, hạnh phúc.
Ngoài ra, gia đình Văn Quyết - Duy Mạnh còn có hoạt động phát 700 que kem, bánh mì và nước uống cho bà con. Tấm lòng nhân ái, sẻ chia của gia đình cầu thủ nhận về nhiều lời khen của người dân và cộng đồng mạng.
Chia sẻ về ý tưởng thực hiện hoạt động phát kem, đồ uống miễn phí dịp A80, Quỳnh Anh - bà xã Duy Mạnh nói: "Nhà em có chuẩn bị những chiếc kem có logo biểu tượng cho dịp kỉ niệm A80 là hình cờ Việt Nam cờ đỏ sao vàng, em mong muốn mình có chút kỉ niệm với mọi người khi xem diễu binh diễu hành".
Huyền Mi - vợ cầu thủ Văn Quyết tiếp lời: "Khi đi xem diễu binh, diễu hành, các gia đình có nhiều bạn nhỏ mà bạn nhỏ nào cũng thích kem, em cũng muốn mang lại chút niềm vui và tự hào dành cho các bạn nhỏ. Khi các bạn nhận những que kem, bạn nào cũng vui. Không thể diễn tả được niềm vui sướng ấy, trong bầu không khí này, cảm thấy mình rất là may mắn khi ở trong môi trường hoà bình, mọi người vui vẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Hoạt động của bọn em rất nhỏ thôi. Cảm thấy khi mọi người nhận que kem, chai nước mà cười tươi vui vẻ, thực sự không thấy mệt mà rất là vui ạ".
Phụ nữ số