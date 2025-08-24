Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe body nóng bỏng mắt hút hơn 2 triệu lượt yêu thích, "flex" kim cương lấp lánh mới choáng

Trong kỳ nghỉ cùng các con tại khu nghỉ dưỡng sang trọng trên đảo Ummahat, Biển Đỏ, Georgina Rodriguez đã khiến dân tình "nổ tung" mạng xã hội khi liên tục chia sẻ loạt khoảnh khắc khoe vóc dáng gợi cảm. Mọi bức ảnh nàng WAG đăng lên đều thu hút, bộ ảnh mới nhất hút luôn gần 2,5 triệu lượt yêu thích.

Loạt ảnh sexy hết nấc của Georgina

Georgina gây chú ý khi đạp xe dạo mát vào buổi tối, diện áo bra thể thao cùng quần short ngắn, khoe vóc dáng săn chắc, tôn trọn đường cong đầy đặn. Vóc dáng nuột nà, thần thái quyến rũ của bạn gái Ronaldo được khen ngợi hết lời.

Dưới phần bình luận, fan không ngớt trầm trồ: "Wow wow wow 😍", "Những bức hình này thật sự quá đẹp!", hay "Ảnh của bạn lúc nào cũng khiến người khác mê mẩn".

Cô nàng tranh thủ khoe đồ hiệu, đeo kim cường khắp người nổi bần bật

Không chỉ nổi tiếng với gu thời trang đẳng cấp, Georgina còn được ngưỡng mộ bởi body chuẩn như người mẫu. Để duy trì hình thể quyến rũ, cô tuân thủ chế độ tập luyện nghiêm ngặt, kết hợp cardio, yoga và đặc biệt là các bài tập tạ cùng HLV cá nhân. Trên trang cá nhân, Georgina thường xuyên đăng tải clip tập luyện tại phòng gym, truyền cảm hứng cho nhiều chị em.

Bên cạnh đó, chế độ ăn uống khoa học cũng là "chìa khóa" giúp bạn gái Ronaldo giữ dáng. Georgina ưu tiên thực phẩm giàu protein, rau xanh và hạn chế tinh bột, đồng thời luôn đảm bảo ngủ đủ giấc để duy trì làn da tươi trẻ.

Xuất thân từ một nhân viên bán hàng tại Madrid, Georgina Rodriguez hiện tại đã vươn mình trở thành một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong làng thời trang. Với gương mặt sắc sảo, cùng phong cách ngày càng sang trọng, cô nhiều lần được các tạp chí quốc tế vinh danh.