Bên trong đám cưới đắt đỏ nhất thế giới của Ronaldo: Dàn siêu sao hội tụi, Messi có thái độ gì?

Sau màn cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương khổng lồ trị giá hàng triệu bảng, Cristiano Ronaldo và Georgina Rodríguez dự kiến sẽ tổ chức đám cưới sau khi World Cup 2026 khép lại.

Dù đám cưới chưa diễn ra nhưng đây hứa hẹn sẽ là sự kiện thu hút truyền thông toàn cầu. Với độ nổi tiếng của mình, đám cưới của Ronaldo nhiều khả năng sẽ xa hoa bậc nhất thế giới. Sự kiện này còn tạo "cơn địa chấn" vì dàn khách mời toàn những cái tên hạng A trong làng thể thao và giải trí. Thử tưởng tượng đám cưới của Ronaldo và Georgina sẽ có gì?

Dàn siêu sao hội tụ

Cả thế giới như nổ tung nếu Lionel Messi bước lên lễ đường để gửi lời chúc mừng Ronaldo. Hai "GOAT" đứng cạnh nhau, nở nụ cười thân mật và cùng nâng ly chúc phúc. Sự xuất hiện của Lionel Messi tại đám cưới khiến cả thế giới bùng nổ. Người hâm mộ bóng đá, vốn đã quen với cuộc tranh luận không hồi kết "Ronaldo hay Messi là GOAT", giờ như được chứng kiến một khoảnh khắc hòa giải lịch sử. Chỉ một cái bắt tay, một nụ cười thân mật của hai huyền thoại cũng đủ để mạng xã hội "nổ tung", hashtag #MessiRonaldoWeddingMoment leo top trending toàn cầu. Nhiều fan xúc động cho rằng, đây chính là "cái kết hoàn hảo" cho hơn 15 năm đối đầu, nơi cả hai không còn là đối thủ mà là những biểu tượng sống, cùng nhau bước vào một kỷ nguyên của sự tôn trọng và di sản.

Messi sẽ cùng vợ đến dự đám cưới của Ronaldo? (Ảnh tạo bởi AI)

Nếu Messi mang đến sự xúc động thì Neymar lại khiến cả hội trường bùng nổ. Xuất hiện với bộ vest neon sặc sỡ, tiền đạo người Brazil kéo theo cả "FC tiệc tùng" từ quê nhà, biến tiệc cưới thành một carnival Rio thu nhỏ.

Neymar cũng góp mặt? (Ảnh tạo bởi AI)

David Beckham cùng bà xã Victoria bước lên thảm đỏ trong bộ cánh sang trọng, biến sự kiện thành sàn catwalk đúng nghĩa. Victoria tranh thủ quảng bá bộ sưu tập mới, trong khi Beckham dành lời chúc đầy cảm xúc cho "cầu thủ đã tiếp nối di sản Man United".

Bên cạnh dàn sao bóng đá, đám cưới của Ronaldo còn quy tụ nhiều vận động viên huyền thoại ở các môn thể thao khác. Novak Djokovic – tay vợt số một thế giới, người từng nhiều lần bày tỏ sự ngưỡng mộ Ronaldo, xuất hiện cùng gia đình và dành những lời chúc đặc biệt cho chú rể. Huyền thoại điền kinh Usain Bolt, vốn nổi tiếng là "fan cứng" của CR7 góp mặt khiến bầu không khí thêm sôi động khi thoải mái bắt tay, chụp ảnh cùng người hâm mộ.

Sự hiện diện của họ khiến lễ cưới không chỉ là ngày vui của riêng Ronaldo, mà còn trở thành "ngày hội thể thao thế giới", nơi các biểu tượng lớn nhất của nhiều môn cùng tề tựu, chứng minh sức ảnh hưởng của CR7.

Đám cưới sẽ xa hoa cỡ nào?

Đám cưới diễn ra tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao bên bờ biển, nơi toàn bộ khuôn viên được bao trọn để đảm bảo riêng tư. Hơn 500 khách mời được đưa đón bằng dàn siêu xe xếp hàng dài. Mỗi bàn tiệc được trang trí bằng hoa nhập khẩu và ánh sáng từ hàng nghìn ngọn nến điện tử.

Bàn tiệc trải dài với pha lê Swarovski, bộ dao nĩa dát vàng, còn ly rượu được đặt làm riêng từ các thương hiệu xa xỉ bậc nhất. Ẩm thực cũng khiến khách mời choáng ngợp. Thực đơn được đích thân những đầu bếp Michelin danh tiếng lên kế hoạch, hứa hẹn mang đến một bữa tiệc không chỉ để thưởng thức mà còn để ghi dấu trong lịch sử những sự kiện xa hoa nhất hành tinh.

Thậm chí, bộ váy cưới của Georgina được cho là đính tới hàng trăm viên kim cương nhân tạo, lấp lánh như một bầu trời sao khi cô bước vào lễ đường. Ronaldo xuất hiện trong bộ vest may thủ công, thêu chỉ vàng, càng khiến hình ảnh "đám cưới thế kỷ" thêm phần hoàn hảo.

Đám cưới của Ronaldo sẽ xa hoa bậc nhất thế giới? (Ảnh tạo bởi AI)

Đây không chỉ là đám cưới, mà là bước đệm để xây dựng thương hiệu "Ronaldo – Georgina", sánh ngang với gia đình Beckham - Victoria và thậm chí còn ở tầm cao hơn. "Đây là sự kiện giải trí lớn nhất hành tinh, nơi bóng đá, âm nhạc và thời trang hòa quyện trong một bữa tiệc không tưởng.