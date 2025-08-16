Nhẫn đính hôn 130 tỷ của Ronaldo cũng sốc, nhưng BST đồng hồ của vợ tương lai mới là "next level"





Khi cả thế giới vẫn chưa hết choáng váng bởi chiếc nhẫn đính hôn kim cương trị giá 130 tỷ đồng trên tay Georgina Rodríguez - nàng WAG quyền lực bậc nhất làng túc cầu thì cô đã tiếp tục gây chú ý với BST đồng hồ xa hoa không kém . Hôn thê của Ronaldo từ lâu đã khẳng định vị thế "tay chơi" sành sỏi trong làng đồng hồ xa xỉ khi sở hữu đủ các mẫu từ nạm kim cương full-face lấp lánh đến các phiên bản giới hạn hiếm có khó tìm. Ước tính, "kho" đồng hồ của Georgina Rodriguez có trị giá tới 10 triệu USD (hơn 262 tỷ đồng).

Georgina Rodríguez từng gây chú ý khi đeo siêu phẩm Rolex GMT-Master II trị giá lên đến 550.000 USD (khoảng 14,5 tỷ đồng), được phủ kín 30 carat kim cương. Đây là một trong những mẫu đồng hồ giá trị cao nhất trong bộ sưu tập của vợ sắp cưới Ronaldo.



Bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ của Georgina Rodriguez còn có sự xuất hiện của Richard Mille 07-01 phiên bản dát kim cương trị giá 370.000 USD (khoảng 9,7 tỷ đồng) với gam màu đen chủ đạo sang trọng, quyền lực.



Từng xuất hiện trong nhiều dịp đặc biệt với Georgina Rodríguez không thể không nhắc tới chiếc Hublot Spirit of Big Bang King Gold Rainbow có kích thước 39 mm được gắn hàng trăm viên đá quý sặc sỡ có mức giá từ 102.000 USD (2,6 tỷ đồng).

Rolex Day-Date 36 Turquoise vỏ vàng kim 18K, có kích thước 36 mm với mức giá 65.000 USD (1,7 tỷ đồng).

Một chiếc Rolex khác trong BST đồng hồ của Rodríguez là Cosmograph Daytona mặt số màu xanh lá cây, ớp vỏ được làm bằng vàng kim 18K có mức giá khoảng 520.000 USD (khoảng 13,6 tỷ đồng).

Một lần khác, cô đeo chiếc Audemars Piguet Royal Oak với mặt số đính 1,23 carat kim cương cắt sáng chói, mốc chỉ giờ được làm từ 0,25 carat kim cương baguette sở hữu mức giá 144.000 USD (khoảng 3,78 tỷ đồng).

Chiếc Rolex Day-Date 36 được làm từ vàng 18k, đính kim cương cắt brilliant và đá sapphire cầu vồng có giá 147.200 USD (khoảng 3,8 tỷ đồng).

Chiếc đồng hồ Patek Philippe 'Ladies Diamond' 35mm bằng vàng hồng 18k, đính 56 viên kim cương có giá bán là 92.000 USD (khoảng 2,41 tỷ đồng).

Jacob & Co. Northern Lights Red là mẫu đồng hồ nổi bật trong tủ đồ của Georgina Rodríguez. Đây là phiên bản giới hạn 101 chiếc, bezel nạm 321 viên kim cương trắng, trị giá 72.000 USD (khoảng 1,89 tỷ đồng).

Vợ sắp cưới của C.Ronaldo diện chiếc Patek Philippe Twenty-4, với mặt số màu nâu nổi bật trên lớp vỏ vàng hồng. Chiếc đồng hồ sở hữu mức giá khoảng 45.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng).

Georgina cũng thường xuyên đeo Chopard L’Heure du Diamant Medium Oval – vỏ và dây vàng trắng 18K, nạm kim cương sang chảnh. Giá của chiếc đồng hồ này không tiết lộ để giữ trọn tính độc quyền.

Chiếc đồng hồ có giá "khiêm tốn" nhất trong bộ sưu tập xa xỉ của Georgina cũng đến từ thương hiệu Hublot Big Bang 38mm có vỏ thép không gỉ và vành đồng hồ lấp lánh 126 viên kim cương với giá 11.800 USD (khoảng 310 triệu đồng).