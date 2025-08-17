Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ronaldo lộ diện sau màn cầu hôn gây chấn động toàn cầu, tuổi 40 body vẫn cuồn cuộn đẹp như tạc tượng

17-08-2025 - 22:28 PM | Lifestyle

Hình ảnh mới nhất của Ronaldo sau màn cầu hôn bạn gái.

Sau khi gây chú ý với màn cầu hôn lãng mạn dành cho bạn gái Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo tiếp tục khiến người hâm mộ trầm trồ với loạt hình ảnh mới nhất trong quá trình tập luyện. Ở tuổi 40, CR7 vẫn chứng minh đẳng cấp số một của mình không chỉ trên sân cỏ mà còn ở khả năng duy trì thể hình chuẩn mực khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ronaldo lộ diện sau màn cầu hôn gây chấn động toàn cầu, tuổi 40 body vẫn cuồn cuộn đẹp như tạc tượng- Ảnh 1.

Thể hình ở tuổi 40 khiến dân tình kinh ngạc của Ronaldo

Trong những khoảnh khắc vừa được chia sẻ, Ronaldo xuất hiện trong trang phục tập luyện màu xanh dương, nổi bật với cơ bắp rắn chắc và đôi chân săn chắc  vốn là "vũ khí" đã làm nên thương hiệu của anh suốt hơn hai thập kỷ. Dù đã bước sang ngưỡng tứ tuần, thân hình của siêu sao Bồ Đào Nha vẫn giữ được độ săn chắc như thời kỳ đỉnh cao, chứng minh sự khắc nghiệt và kỷ luật trong lối sống của anh.

Trên sân tập, Ronaldo vẫn miệt mài rèn kỹ năng với trái bóng, kết hợp cùng những bài tập thể lực chuyên biệt trong phòng gym. Hình ảnh CR7 nâng tạ cát 10kg với gương mặt đầy tập trung cho thấy tinh thần không khoan nhượng trong từng buổi tập. Nhờ kỷ luật thép và sự kiên trì, Ronaldo không chỉ giữ được vóc dáng hoàn hảo mà còn duy trì hiệu suất thi đấu ở đẳng cấp cao. Kể từ khi gia nhập Al Nassr, anh vẫn đều đặn ghi bàn và là trụ cột trong lối chơi của đội bóng Saudi Arabia. Đồng thời ở đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo vẫn luôn là trụ cột quan trọng trong chiến thuật của HLV.

Ronaldo lộ diện sau màn cầu hôn gây chấn động toàn cầu, tuổi 40 body vẫn cuồn cuộn đẹp như tạc tượng- Ảnh 2.

Ronaldo luôn duy trì sự kỷ luật trong tập luyện

Ronaldo lộ diện sau màn cầu hôn gây chấn động toàn cầu, tuổi 40 body vẫn cuồn cuộn đẹp như tạc tượng- Ảnh 3.

Ronaldo lộ diện sau màn cầu hôn gây chấn động toàn cầu, tuổi 40 body vẫn cuồn cuộn đẹp như tạc tượng- Ảnh 4.

Ronaldo lộ diện sau màn cầu hôn gây chấn động toàn cầu, tuổi 40 body vẫn cuồn cuộn đẹp như tạc tượng- Ảnh 5.

Ở tuổi 40, trong khi nhiều đồng đội cùng thời đã giải nghệ hoặc chọn cuộc sống an nhàn, Ronaldo vẫn duy trì lịch trình tập luyện nghiêm ngặt. Anh dành 5–6 ngày mỗi tuần cho bóng đá và gym, kết hợp chế độ dinh dưỡng khoa học, hạn chế tối đa đường và chất béo. Chính sự chuyên nghiệp ấy đã biến Ronaldo thành hình mẫu lý tưởng về thể hình và phong cách sống lành mạnh cho thế hệ cầu thủ trẻ.

Đặc biệt, việc vừa chính thức cầu hôn Georgina Rodriguez không khiến CR7 "xao nhãng" phong độ. Trái lại, anh đang tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn trong đời sống riêng, đồng thời duy trì tinh thần chiến đấu máu lửa trên sân cỏ. Nhiều người hâm mộ bình luận rằng Ronaldo chính là "chuẩn mực bất biến" của bóng đá thế giới không chỉ vì những kỷ lục, mà còn bởi ý chí phi thường giúp anh duy trì thể trạng đỉnh cao suốt nhiều năm.

Có thể nói, ở tuổi 40, Ronaldo vẫn mang vóc dáng và sức mạnh của một chiến binh trẻ tuổi, sẵn sàng chinh phục thêm những cột mốc mới trong sự nghiệp. Hình ảnh CR7 miệt mài tập luyện sau màn cầu hôn ngọt ngào chính là minh chứng rõ ràng rằng với Ronaldo, bóng đá và sự bền bỉ sẽ mãi song hành cùng tình yêu và hạnh phúc.

