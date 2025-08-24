Doanh nhân 9x bán kim cương bị bắt tạm giam vì tội rửa tiền từng có cuộc sống hào nhoáng như thế này: Sở hữu hàng loạt xe sang 'thú dữ', đồng hồ tiền tỷ

Một nhân vật mới bị bắt gần đây đang gây chú ý dư luận bởi đây là cái tên được nhiều người biết đến nhờ câu chuyện "buôn kim cương mua siêu xe" khi còn ở độ tuổi khá trẻ.

Theo báo Công an Nhân dân, tháng 6/2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền có quy mô lớn hoạt động trên không gian mạng.

Các đối tượng bị bắt tạm giam trong đường dây lừa đảo nghìn tỷ có trụ sở đặt tại Campuchia: Ngô Văn Thắng, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Quang Trường; (hàng dưới) Nguyễn Văn Hòa, Huỳnh Tấn Trọng và Lê Tấn Sang. Ảnh: CAND

Quá trình điều tra cho thấy, nhóm này lập hàng loạt fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOL trên mạng xã hội, đăng quảng cáo tuyển “cộng tác viên xem video online để kiếm tiền tại nhà”. Nạn nhân hướng tới chủ yếu là phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành, đánh vào tâm lý “việc nhẹ lương cao” để dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản. Từ năm 2023 đến nay, đường dây đã lừa hàng nghìn người, thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Để rửa tiền và che giấu hành vi phạm tội, đường dây này đã mua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân và công ty “ma” trên khắp cả nước.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, tạm giam 7 nghi phạm chủ chốt. Trong số này, đáng chú ý xuất hiện cái tên Nguyễn Quang Trường (SN 1993, Hà Nội).

Trước khi bị bắt, Quang Trường Diamond thường khoe hình ảnh bên cạnh những mẫu siêu xe, xe sang. Chẳng hạn, trong ảnh này là một chiếc Lamborghini Urus. Giá bán tùy phiên bản, song bản thấp cũng đã rơi vào tầm hơn 14 tỷ đồng. Ảnh: FBNV

Nguyễn Quang Trường, hay còn được gọi là Quang Trường Diamond, Quang Trường Jewelry, là một nhân vật gây chú ý trên mạng xã hội khi khoe khoang sở hữu nhiều tài sản có giá trị khi tuổi đời còn khá trẻ.

Trên mạng xã hội, người này thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống xa hoa, xuất hiện bên chiếc Lamborghini Urus trị giá hơn 20 tỷ đồng, cùng bộ sưu tập xe sang gồm Lamborghini Urus, Mercedes S450 Luxury, Porsche Panamera Executive… và nhiều đồng hồ đắt tiền từ các thương hiệu như Patek Philippe, Richard Mille, Rolex…

Quang Trường từng rao bán xe hồi tháng 7 với lý do "lấy tiền nộp thuế". Qua đó cũng "vô tình flex" mức độ giàu có của bản thân. Ảnh chụp màn hình FBNV

Vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng và hàng nghìn bình luận. "Tuổi trẻ tài cao, hóa ra lừa đảo", "Bao gia đình khổ vì những kẻ như thế này", "Giờ ai mua xe từ Quang Trường Diamond là khóc"... là những bình luận tiêu biểu.

Trường hợp của Quang Trường Diamond cũng khiến nhiều người nhớ đến những tên tuổi khác cũng thường phông bạt cuộc sống giàu sang trên mạng xã hội, nhờ đó hấp dẫn được những người "ngưỡng mộ", đạt sự tự tin tưởng cao và từ đó thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản cùng một số tội danh khác.

Nổi tiếng nhất có lẽ là "trùm" buôn siêu xe Phan Công Khanh. Trước khi bị bắt với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Phan Công Khanh cũng nổi tiếng với lối sống xa hoa, thường xuyên đăng tải hình ảnh bên cạnh những siêu xe hiếm, có giá trị lên đến hàng trăm tỉ đồng từ McLaren, Brabus cho đến BMW phiên bản giới hạn.

Phan Công Khanh, hay còn gọi là "Khanh Super", thường xuyên đăng tải hình ảnh khoe siêu xe lên mạng xã hội trước khi bị bắt. Ảnh: FBNV

Cún Bông, sinh năm 1986 tại Hà Nội, gây dựng hình tượng “hot mom 7 con” trên mạng xã hội với gần 500.000 người theo dõi TikTok trước khi vướng vào vòng lao lý. "Thời hoàng kim", Cún Bông và chồng thường xuyên khoe hình ảnh bên những mẫu xe hạng sang.

Cún Bông tạo dáng bên hàng loạt xe sang như Porsche Panamera, Porsche 911 Carrera S, Ferrari California T... Ảnh: Facebook

Không kém cạnh, Lê Văn Hải (SN 1995) - chủ loạt kênh Gia đình Hải Sen - cũng gây chú ý khi phấn đấu liên tục "đổi đời xe". Từ Honda SH năm 2021, qua mỗi năm, "Hải Sen" lại đổi chiếc xe mới, Mazda, Mercedes GLC 300 rồi Lexus 350. Nhắc đến Hải Sen, người ta lại nhớ đến màn đá gót chân thể hiện đẳng cấp, thu hút hàng triệu view. Tuy nhiên, người nay hiện đã bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt giam để điều tra về hành vi buôn bán các loại mỹ phẩm có dấu hiệu vi phạm pháp luật.