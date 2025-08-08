Con trai doanh nhân Nguyễn Quốc Cường chuẩn "con nhà nòi": 15 tuổi đã thực tập ở tập đoàn, trải nghiệm đủ vị trí từ phục vụ bàn đến kinh doanh

Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường không chỉ nổi tiếng trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản mà còn được công chúng ngưỡng mộ bởi cách nuôi dạy con cái đầy tâm huyết. Đặc biệt, cách anh hướng dẫn con trai Subeo (tên thật là Nguyễn Quốc Hưng) trải nghiệm thực tế trong môi trường làm việc đã tạo nên một hình mẫu giáo dục đáng học hỏi. Mới đây, trên mạng xã hội, ông Cường chia sẻ về việc Subeo tham gia thực tập tại tập đoàn của gia đình trong hai tuần cuối của kỳ nghỉ hè, một hành trình giúp cậu bé 15 tuổi học hỏi và trưởng thành.

Mới đây, doanh nhân Nguyễn Quốc Cường tự hào chia sẻ về hành trình thực tập của Subeo tại tập đoàn của gia đình. Trong hai tuần cuối kỳ nghỉ hè, Subeo được giao trải nghiệm các vị trí công việc khác nhau, từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giao nhà, đến phục vụ và nhận order tại tập đoàn.

"Mình và A2 (anh hai) thống nhất là 2 tuần cuối của hè trước khi vào học lại. A2 sẽ dành 2 tuần đó để thực tập và tìm hiểu môi trường làm việc từ các vị trí công việc trong tập đoàn. Từ kinh doanh, chăm sóc khách hàng, giao nhà và kể cả là phục vụ, nhận order tại các nhà hàng … Con đã làm thật tốt và ba rất tự hào về con, Henry yêu của baba...", doanh nhân chia sẻ trên trang cá nhân.

Việc để Subeo tham gia vào các công việc thực tế không chỉ giúp cậu bé hiểu rõ hơn về hoạt động của doanh nghiệp gia đình mà còn rèn luyện tính tự lập và trách nhiệm. Ở tuổi 15, Subeo đã cho thấy sự nghiêm túc và khả năng thích nghi khi đảm nhận các vai trò từ cơ bản đến phức tạp. Đây là cách doanh nhân Cường dạy con về giá trị của lao động, sự tôn trọng công việc bất kể vị trí, và tầm quan trọng của việc học hỏi từ thực tiễn.

2 ba con tập trung trong một cuộc họp

Nguyễn Quốc Cường luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến con trai lớn Subeo. Với Subeo, anh không chỉ là một người cha mà còn là người đồng hành, sẵn sàng tham gia các hoạt động từ họp phụ huynh, cổ vũ con trong các sự kiện thể thao, đến đọc truyện và trò chuyện trước giờ đi ngủ. Thói quen này không chỉ xây dựng mối quan hệ thân thiết mà còn giúp Subeo cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ cha.

Ngoài công việc bận rộn, Nguyễn Quốc Cường lại là người đàn ông của gia đình, làm những công việc thường nhật như cho con ăn, nấu ăn cùng con, đưa các con đi bơi, đọc truyện cho con...

Bên cạnh đó, bà xã Đàm Thu Trang từng tiết lộ, anh thường đảm nhận việc dỗ các con đi ngủ, từ việc đọc truyện đến tâm sự, tạo nên một không gian gần gũi với các con. Với Subeo, cậu bé được phép đi ngủ muộn hơn một chút so với hai em nhỏ Suchin và Sutin, nhưng vẫn trong khung giờ hợp lý từ 8h30 đến 9h30 tối. Sự quan tâm tỉ mỉ này giúp Subeo, ở độ tuổi dậy thì, tránh được những vấn đề tâm lý phức tạp, giữ được sự gắn bó với gia đình.

Trong một buổi livestream trên mạng xã hội, khi nhiều khán giả đã đặt câu hỏi về cách nuôi dạy con cái, doanh nhân Quốc Cường từng nói 1 câu thấm thía: "Trước khi các bạn muốn có một phương pháp nào đó trong việc nuôi dạy con thì điều đầu tiên nên làm là hãy làm bạn với con. Khi thực sự trở thành một người bạn của con mình thì có thể dạy con một cách rất dễ dàng". Anh luôn sẵn sàng trở thành một người bạn với các con.

Với Subeo, những năm qua, dù bận bịu công việc nhưng ông bố trẻ vẫn luôn là người đi họp phụ huynh ở trường của con trai để nắm bắt tình hình học tập; sẵn sàng nghỉ việc để đến trường cổ vũ hoạt động thể dục thể thao của con. Chính vì những sự quan tâm từ nhỏ đến lớn của ba Cường, Subeo ở lứa tuổi dậy thì không trở nên xa cách, từng bước trưởng thành với sự đồng hành sát sao của ba mẹ.

