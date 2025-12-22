Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tưởng rằng căn hộ rộng gấp đôi sẽ giúp cuộc sống “nâng cấp”, tôi dọn từ 90m² sang 180m² với đầy đủ phòng trà, phòng tập, phòng làm việc. Nhưng sau tám năm ở nhà lớn, tôi quyết định quay về nhà cũ – nơi nhỏ hơn nhưng lại cho tôi cảm giác an toàn, gắn kết và nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Lâm, 45 tuổi, sống tại Quảng Châu (Trung Quốc), từng nghĩ rằng chuyển từ căn hộ 90m² sang căn 180m² sẽ giúp cuộc sống của mình “nâng cấp” hẳn lên. Sau tám năm sống trong không gian rộng gấp đôi – đầy đủ phòng trà, phòng tập, phòng làm việc – cô Lâm lại bất ngờ quyết định quay về khu phố cũ.

Chính cú chuyển ngược này khiến cô nhận ra một điều mà nhiều người mua nhà chưa từng được ai nói trước: không phải nhà lớn sẽ mang lại cuộc sống tốt hơn, mà nhà phù hợp mới khiến con người sống nhẹ nhõm và ấm áp.

Cô ấy từng tin căn hộ 180m² sẽ cho mình một cuộc sống “cao cấp hơn”

Chuyển từ căn hộ 90m² sang 180m², sống 8 năm rồi quay về - tôi nhận ra nhà rộng không khiến cuộc sống tốt hơn- Ảnh 1.

Ngày chuyển từ 90m² sang 180m², cô ấy phấn khích như vừa chạm được giấc mơ:

- phòng khách rộng như studio,

- phòng trà để tiếp bạn,

- phòng tập riêng,

- phòng làm việc tách biệt,

- thang máy một tầng một căn,

- tiện ích chuẩn kiểu “nhà sang”.

Nhưng sau năm năm đầu hào hứng, mọi thứ bắt đầu đổi khác.

Ba bất tiện lớn khiến cô ấy không chịu nổi và buộc phải chuyển đi

1) Chi phí duy trì “ăn mòn” thu nhập mỗi tháng

Nhà lớn mua một lần – nhưng chi phí duy trì trả suốt đời.

Ở căn 180m², mỗi tháng cô ấy phải chi:

- phí quản lý 6–7 triệu/tháng,

- tiền điện điều hòa mùa nóng 4–7 triệu,

- tiền nước – vệ sinh – bảo trì 1–2 triệu,

Tổng cộng có tháng lên hơn 12–15 triệu đồng chỉ riêng tiền vận hành nhà.

Nhiều góc nhà đẹp nhưng… không ai dùng. Cô ấy nói: Tôi cứ cảm giác mình đang trả tiền cho những căn phòng vô dụng.

Chuyển từ căn hộ 90m² sang 180m², sống 8 năm rồi quay về - tôi nhận ra nhà rộng không khiến cuộc sống tốt hơn- Ảnh 2.

2) Nhà rộng nhưng trống trải, càng ở càng lạnh

Khi con đi học xa, chồng đi công tác, căn nhà 180m² chỉ còn lại một mình cô ấy.

- phòng này cách phòng kia cả chục mét,

- ban đêm bước chân vang tiếng vọng,

- ở một mình thì bất an thật sự.

Cô ấy thú nhận: Có hôm tôi sợ đến mức phải đặt phòng khách sạn để ngủ. Nhà rộng nhưng không có cảm giác an toàn.

Nhà to không đồng nghĩa với “nhà ấm”.

3) Muốn bán lại thì hai năm… không có nổi một người hỏi

Đây là cú sốc lớn nhất.

Cô ấy rao bán căn 180m²:

- đăng tin nửa năm không ai hỏi,

- môi giới dẫn đúng 1 khách rồi mất hút,

- cuối cùng phải giảm giá sâu.

Tổng cộng lỗ khoảng 300–400 triệu đồng so với giá mua ban đầu.

Tôi tưởng nhà lớn giữ giá tốt. Ai ngờ nhà càng lớn càng khó bán, cô chia sẻ.

Trở lại khu dân cư cũ, cô ấy bất ngờ nhận ra: sống dễ chịu quan trọng hơn sống sang

Chuyển từ căn hộ 90m² sang 180m², sống 8 năm rồi quay về - tôi nhận ra nhà rộng không khiến cuộc sống tốt hơn- Ảnh 3.

Căn nhỏ hơn, nhưng lại sống sướng hơn.

1) Hàng xóm thân thiện – cảm giác an toàn quay trở lại

Ở khu cũ:

- hàng xóm ai cũng biết mặt nhau,

- đi chung thang máy chào nhau vài câu,

- có việc gì nhờ vả rất nhanh,

- để xe – gửi đồ – trông con đều tiện.

Sống một tháng tôi đã thấy như về nhà thật sự, cô Lâm nói.

2) Vị trí quá tiện – mọi thứ trong bán kính 5 phút

Khu cũ của cô ấy:

- sát chợ,

- gần trường học,

- gần tàu điện – xe bus,

- gần bệnh viện và siêu thị.

Sống ở khu mới đẹp nhưng xa trung tâm → mỗi thứ đều bất tiện gấp đôi.

Chuyển từ căn hộ 90m² sang 180m², sống 8 năm rồi quay về - tôi nhận ra nhà rộng không khiến cuộc sống tốt hơn- Ảnh 4.

3) Chi phí thấp đến mức… cô ấy tiếc vì không chuyển về sớm hơn

Ở khu chung cư mới, trung bình:

- phí quản lý 3–5 triệu/tháng,

- gửi xe 400–600 nghìn/tháng.

Ở khu cũ:

- phí quản lý 35 nghìn/tháng,

- gửi xe 80 nghìn/tháng,

tổng chi bằng 1/5 – 1/6 khu mới.

Có những tháng cô ấy tiết kiệm gần 8–10 triệu đồng chỉ nhờ… sống ở khu cũ.

4) Nhà vừa đủ – “nhỏ nhưng ấm”

Cô ấy nói: Về nhà cũ, ba mẹ con gặp nhau nhiều hơn. Nhà nhỏ nhưng tiếng cười nhiều hơn

Ở tuổi trung niên, sự ấm áp quan trọng hơn diện tích.

Chuyển từ căn hộ 90m² sang 180m², sống 8 năm rồi quay về - tôi nhận ra nhà rộng không khiến cuộc sống tốt hơn- Ảnh 5.

Nhưng khu dân cư cũ cũng có rủi ro – và cô ấy rút kinh nghiệm xương máu

Cô ấy rút ra 3 điều cực quan trọng:

- Không mua nhà quá cũ, nhất là trên 20 năm tuổi – dễ xuống cấp nặng.

- Không chọn tầng 1 – tầng 2 – tầng top (ẩm, trào nước, thấm dột).

- Chuẩn bị 1 khoản 50–150 triệu để cải tạo lại nếu muốn ở lâu dài.

Chuyển từ căn hộ 90m² sang 180m², sống 8 năm rồi quay về - tôi nhận ra nhà rộng không khiến cuộc sống tốt hơn- Ảnh 6.

Nhà cũ nhưng chọn đúng → sống rất ổn.

Kết luận

Sau tám năm sống ở 180m², cô ấy hiểu rằng:

Nhà to chưa chắc tốt. Nhà phù hợp mới là nhà đáng sống.

Quan trọng không phải số lượng phòng, mà là:

- vị trí,

- hàng xóm,

- chi phí duy trì,

- cảm giác an toàn,

- sự gắn kết gia đình.

Đôi khi “quay về nơi cũ” không phải là bước lùi, mà là tìm lại cuộc sống mà mình đã đánh mất khi chạy theo diện tích.

Cô gái tiết kiệm 10 năm mới mua được nhà: Căn hộ "nhỏ như mắt muỗi" mà siêu chữa lành

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

