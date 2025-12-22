Nữ ca sĩ từng bị NSND, đại tá Hà Thủy từ chối dạy giờ đáng gờm cỡ nào?

Nữ ca sĩ hiếm hoi từ chối mọi gameshow, 5 năm ra 3 album liên tiếp

Văn Mai Hương là một trường hợp riêng biệt có trong showbiz. Trong khi nhiều nghệ sĩ lao vào gameshow để tìm kiếm danh tiếng, hâm nóng tên tuổi, thì Văn Mai Hương vẫn một mình dạo bước trên con đường riêng.

Cô là một trong số ít nghệ sĩ không tham gia các gameshow đình đám. Thậm chí, khi show Đạp gió bản Trung Quốc mời Văn Mai Hương tới tận hai lần, cô cũng từ chối. Các chương trình hot trong nước như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Em xinh say hi cũng không hề có mặt Văn Mai Hương dù có nhiều lời đồn đoán ghi danh trước đó.

Văn Mai Hương và tạo hình đậm chất Á Đông trong album Giai Nhân

Văn Mai Hương dường như muốn giữ cho mình một tâm thế của người nghệ sĩ đích thực, làm nghề đúng nghĩa vị nghệ thuật, vị âm nhạc. Cô từ chối việc chạy đua theo trào lưu để tìm cho mình lối đi riêng trong thị trường khắc nghiệt.

Nữ ca sĩ tôn trọng nghề nghiệp và đam mê của mình, muốn cống hiến hết sức cho nó, đúng với tôn chỉ tinh hoa mà những thế hệ nghệ sĩ trước đã gầy dựng.

Thành quả rõ rệt nhất cho sự kiên định trên con đường nghệ thuật của Văn Mai Hương là những sản phẩm âm nhạc ngày càng chất lượng. Hiếm có nghệ sĩ nào chỉ trong 5 năm lại ra đến 3 album liên tiếp như Văn Mai Hương, và album nào cũng chin chu, hoàn thiện, đầu tư công phu, tốn kém từ kinh phí tới thời gian, tâm sức và làm hài lòng từ giới chuyên môn đến khán giả đại chúng.

Nên nhớ rằng, việc thực hiện một album là điều không hề dễ dàng, đòi hỏi sự làm việc căng thẳng của cả một ekip và người ca sĩ luôn phải đứng mũi chịu sào với vô vàn áp lực. Nhiều ca sĩ nổi tiếng từ lâu đã ngừng ra album và chỉ đi chạy show. Riêng Văn Mai Hương và Tùng Dương là hai trong số ít ca sĩ dù đắt show, nhiều hit để biểu diễn được cả phần đời còn lại nhưng vẫn chăm chỉ ra sản phẩm mới.

Hai năm trước, Văn Mai Hương từng gây tiếng vang với album Minh Tinh, thành công cả về thương mại lẫn chuyên môn, với hit triệu view, giúp cô giành giải thưởng Cống Hiến cho hạng mục Album của năm.

Với Minh Tinh, nhiều người cho rằng Văn Mai Hương chỉ cần ngồi không nhận tiền view hoặc đi show cũng đủ “giàu”. Nhưng nữ ca sĩ vẫn miệt mài lao động sáng tạo, lao vào làm việc không ngừng nghỉ, đầu tư nhiều tiền bạc, tâm sức để cho ra mắt album thứ 5 mang tên Giai Nhân.

Từng bị NSND, đại tá Hà Thủy từ chối dạy: Sự trưởng thành, tiến bước thành người nghệ sĩ đích thực kế cận Hà Trần

Giai nhân không chỉ là một album nhạc, nó đánh sự trưởng thành, bước đi đầy bản lĩnh của Văn Mai Hương trong dòng chảy nhạc Việt đương đại, ở cả giọng hát, kỹ thuật lẫn tư duy, thẩm mỹ âm nhạc.

Có thể nói, đây là album làm theo concept trọn vẹn nhất của Văn Mai Hương, khi các ca khúc trong album đều có sự gắn kết với nhau cả về nội dung, ca từ tới giai điệu, hòa thanh, như một chỉnh thể nhất quán, một dòng chảy xuyên suốt với nhiều cung bậc, ý niệm. Ca từ, giọng hát và nhạc gắn kết chặt chẽ để vẽ nên bức tranh phong phú, đa màu sắc về chân dung người Giai Nhân – mang đậm phong vị phụ nữ Á Đông.

Nói cách khác, nghe trọn album qua tiếng hát Văn Mai Hương, ai cũng cảm nhận rõ hình ảnh người giai nhân trong thi ca, nhạc họa, giai điệu ả đào… Trong bức tranh ấy là biết bao sắc thái của người phụ nữ Á Đông, từ kín đáo, tế nhị tới trần tục, lả lướt, phồn thực, khát khao yêu và sống – một chất nữ quyền tinh tế, nhẹ nhàng, xúc cảm và bay bổng.

Chất nhạc chủ đạo của album xoay quanh Pop-Jazz, Soul và một chút R&B. Đây là những dòng nhạc đòi hỏi sự tinh tế, nhịp phách lả lơi và chiều sâu trong cảm xúc, đúng điệu để thể hiện cái hồn cốt “đàn bà” mà người nghệ sĩ muốn biểu đạt.

Màu sắc âm nhạc của album mang hơi thở của sự hoài cổ nhưng được khoác lên lớp áo hiện đại. Nó gợi nhắc đến không gian của những phòng trà hạng sang hay những hộp đêm Jazz thập niên cũ, nơi âm nhạc không cần ồn ào mà len lỏi vào tâm trí người nghe bằng sự tĩnh lặng và sang trọng.

Hòa trộn cùng chất nhạc Tây phương đó là những thanh âm đậm hồn Việt truyền thống, mượn từ dân gian đương đại, nhạc ngũ cung, world music, Bole Pop. Nhưng phần nhạc của album không hề cũ kỹ mà vẫn rất sáng tạo, mới mẻ khi kết hợp với một số dòng nhạc hiện đại hoặc tiết tấu nhanh như City Pop, Bossa Nova, Funk…

Về phần hòa khí DUONGK và các music producer ưu tiên sử dụng các nhạc cụ mộc như Piano, Saxophone, Trumpet kết hợp cùng nhạc cụ điện tử, chêm xen cả nhạc cụ truyền thống Á Đông. Những đoạn solo kèn không chỉ là phần đệm mà còn như một nhân vật kể chuyện song hành cùng giọng hát của Văn Mai Hương.

Các bài hát được phối khí với lớp lang chặt chẽ, nhiều layout chồng lên nhau nhưng không rối, không ôm đồm mà vẫn hòa quyện. Tiếng trống Jazz đặc trưng với những nhịp quét chổi (brush) tạo nên độ xốp, mềm mại cho tổng thể album. Cách sắp xếp các ca khúc cũng tạo nên một mạch truyện xuyên suốt từ sự ngây ngô đến những chiêm nghiệm của một "giai nhân" trưởng thành.

Giai điệu trong Giai Nhân không đi theo lối "mì ăn liền" với những điệp khúc dễ thuộc ngay lập tức. Thay vào đó, nó đòi hỏi sự chiêm nghiệm, thấm dần trong cảm xúc khi nghe đi nghe lại nhiều lần. Đó là những khúc thức uốn lượn, thường xuyên sử dụng những nốt thăng giáng bất thường (accidentals) đặc trưng của Jazz, tạo cảm giác lãng đãng, khó đoán.

Phần ca từ tập trung khai thác vẻ đẹp và thân phận, thế giới tâm hồn của người phụ nữ qua nhiều góc nhìn: từ vẻ đẹp kiêu sa bên ngoài đến những ẩn ức, đổ vỡ, hy vọng bên trong. Hứa Kim Tuyền và các nhạc sĩ trẻ đã chắp bút những lời ca rất thơ, giàu hình ảnh, đặc biệt đa nghĩa, nhiều tầng ý ẩn hiện, tục mà thanh… nhưng vẫn gần gũi với tâm lý phụ nữ hiện đại, từ những ẩn ức chất chứa tới sức sống mãnh liệt, khát khao được yêu, được sống, được làm chủ số phận.

Về phía mình, Văn Mai Hương thực sự thể hiện một sự trưởng thành, sâu sắc trong tư duy âm nhạc. Thay vì show off vocal, trưng trổ note cao, cô cho mình lối hát nhẹ nhàng, tinh tế, hòa giọng cùng nhạc. Nói cách khác, Văn Mai Hương đã không còn là một ca sĩ thị trường mà trở thành người nghệ sĩ thực thụ khi biết biến giọng hát thành một nhạc cụ để hòa cùng phần nhạc, chứ không phải lấy giọng đè lên nhạc.

Trong album này, Văn Mai Hương quan trọng hơn cách nhấn nhá, nhả chữ, xử lý giai điệu và biểu đạt đúng ý đồ concept là thể hiện thế giới nội tâm, tâm hồn và vẽ hình ảnh người phụ nữ với nhiều ẩn ức, tâm trạng, khát khao yêu đương, trần thế, phồn thực.

Văn Mai Hương không phải ca sĩ có thế mạnh về màu giọng, không có giọng hát quá nội lực, đặc trưng như nhiều đồng nghiệp. Đó là một điểm yếu của cô và chính cô từng thừa nhận điều này. Thậm chí, Văn Mai Hương còn từng bị NSND – đại tá Hà Thủy từ chối dạy và nói “về bán cà phê đi”.

Nhưng bằng nỗ lực, tư duy âm nhạc, nữ ca sĩ không chỉ trở thành niềm tự hào của NSND Hà Thủy khi 3 lần đỗ thủ khoa, làm nghề nghiêm túc khi hoạt động chuyên nghiệp mà còn biến yếu điểm thành thế mạnh của mình, như một Hà Trần thứ hai. Vì màu giọng không quá mạnh nên cô tự hóa thân giọng hát thành nhiều màu khác nhau, như một con tắc kè hoa, để thể hiện đầy đủ sắc thái của các ca khúc. Cô không đẩy cái tôi quá mạnh đè vào nhạc mà biểu diễn âm nhạc như một người họa sĩ đang cầm đủ loại màu sắc vẽ ra cả một bức tranh phong phú, giàu sắc thái. Bởi vậy, nhiều người cho rằng, Văn Mai Hương đang dần trở thành “Sao nối ngôi” Hà Trần, nhưng ở một phiên bản trẻ trung, đại chúng và thị trường hơn.

Tuy không show off nhưng Văn Mai Hương vẫn thể hiện một nền tảng kỹ thuật tốt và nhất quán. Cô kiểm soát hơi thở cực tốt để thực hiện những nốt rung (vibrato) nhẹ nhàng và những cú luyến láy mang âm hưởng Soul rất mượt mà. Cách cô nhả chữ (phrasing) Giai Nhân cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc về nhịp điệu.

Giọng hát của Văn Mai Hương giờ đây có độ "đằm". Cô không cố gào thét để thể hiện nỗi đau, mà chọn cách hát tự sự, có phần trễ nải nhưng lại cực kỳ thấm thía. Đó là tiếng hát của một người đàn bà đã đi qua đủ giông bão để nhìn cuộc đời bằng ánh mắt bao dung hơn.

Cô có thể biến hóa từ sự nũng nịu, lả lơi trong những bản Swing-Jazz sang sự nồng nàn, kịch tính trong những bản Ballad mang hơi hướm điện ảnh.

Văn Mai Hương hát bạch thanh nhiều hơn để khai thác chất tự nhiên, sự gợi cảm, nữ tính, đậm “đàn bà” trong giọng hát. Cô chuyển giọng falsetto rất nhanh và linh hoạt, sử dụng nhiều luyến láy, melisma nhưng nhanh, gọn, kín kẽ, gọn gàng chứ không phô diễn. Nữ ca sĩ dùng nhiều falsetto kèm airy voice hát thủ thỉ theo style R&B của Mariah Carey, tạo sự gợi cảm cho giọng hát.

Rõ ràng, với Giai Nhân, Văn Mai Hương đã bước thêm một nấc thang mới trong sự nghiệp của mình, thăng hạng cả về tư duy lẫn giọng hát. Ở cô hội tụ đầy đủ các yếu tố của một người nghệ sĩ khôn ngoan, cân bằng giữa thị trường và nghệ thuật. Không ngoa khi nói rằng, Văn Mai Hương xứng đáng là một đại diện tiêu biểu cho nhạc Việt đương đại.