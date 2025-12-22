Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Càng tiết kiệm càng tốn tiền: 8 hành vi tưởng đúng mà khiến hàng triệu người rơi vào bẫy chi tiêu

22-12-2025 - 16:35 PM | Lifestyle

Dưới đây là 8 hành vi tiết kiệm phản tác dụng mà nhiều người đang vô tình mắc phải - những “bẫy” khiến tiền ra đi âm thầm.

1. Cố mua đủ “điều kiện giảm giá” để được khuyến mãi

Các chương trình giảm giá theo mốc (giảm 50k khi mua 300k, giảm 300k khi mua 2 triệu…) đã khiến nhiều người mua thêm hàng loạt món không thật sự cần thiết.

Nhiều người dành cả giờ đồng hồ để “điều chỉnh giỏ hàng”, chỉ để tiết kiệm 20k – 30k, nhưng cuối cùng lại mua thêm những món trị giá hàng trăm nghìn đồng mà không dùng đến.

Kết quả: đồ thừa – hết hạn – bỏ đi → lãng phí gấp nhiều lần số tiền được giảm.

Càng tiết kiệm càng tốn tiền: 8 hành vi tưởng đúng mà khiến hàng triệu người rơi vào bẫy chi tiêu- Ảnh 1.

2. Không trả hàng vì tiếc phí vận chuyển

Một sai lầm phổ biến khi mua online: giữ lại món đồ không phù hợp chỉ vì… tiếc phí gửi trả hoặc “ngại”.

Nhiều người quên kiểm tra bảo hiểm vận chuyển và cuối cùng giữ lại một món không mặc được, không phù hợp, không cần thiết.

Bạn nghĩ mình tiết kiệm được 30k – 40k phí vận chuyển? Thực tế, bạn mất cả trăm nghìn cho một món đồ không bao giờ dùng.

Càng tiết kiệm càng tốn tiền: 8 hành vi tưởng đúng mà khiến hàng triệu người rơi vào bẫy chi tiêu- Ảnh 2.

3. Tích trữ quá mức vì nghĩ “mua lúc rẻ là lời”

Tích trữ là tốt - nhưng tích trữ quá mức lại tạo ra lãng phí:

- bột giặt hết hạn,

- gia vị mất mùi,

- nước giặt, khăn giấy, nước lau nhà chật kín tủ,

- căn nhà chật hơn và khó quản lý hơn.

Đồ mua rẻ mà không dùng → vẫn là lãng phí.

Càng tiết kiệm càng tốn tiền: 8 hành vi tưởng đúng mà khiến hàng triệu người rơi vào bẫy chi tiêu- Ảnh 3.

4. Chọn mua “đồ thay thế giá rẻ” thay vì sản phẩm chất lượng

Đồ giá rẻ chưa chắc sai, nhưng với các vật dụng dùng hàng ngày hoặc cần độ bền (dao kéo, ổ điện, ấm đun, đồ bếp…), chọn hàng nhái – hàng rẻ thường dẫn tới:

- nhanh hỏng,

- mất an toàn,

- phải mua đi mua lại → chi phí đội lên gấp 2–3 lần.

“Tiết kiệm trước mắt – tốn kém lâu dài” là cái bẫy dễ gặp nhất ở nhóm này.

5. Nhờ bạn bè giúp chuyển nhà để tiết kiệm chi phí

Nhiều người nghĩ thuê đội chuyển nhà chuyên nghiệp quá đắt, nên rủ bạn bè giúp.

Nhưng thực tế:

- tốn nhiều thời gian,

- đồ dễ hỏng do không biết kỹ thuật,

Cuối cùng vẫn phải mời mọi người ăn uống cảm ơn - còn tốn hơn thuê dịch vụ.

Đây là kiểu “tiết kiệm sai chỗ” phổ biến.

Càng tiết kiệm càng tốn tiền: 8 hành vi tưởng đúng mà khiến hàng triệu người rơi vào bẫy chi tiêu- Ảnh 4.

6. Nhờ người quen sửa chữa nhà cửa

Sửa điện, nước, tủ bếp, tường… bằng “người quen” tưởng rẻ nhưng rất rủi ro:

- báo giá không rõ ràng,

- tay nghề không chắc chắn,

- sửa xong phải sửa lại,

- dễ mất lòng nhau.

Trong ngành, người ta gọi đây là “lừa người quen” - không phải ai cũng xấu, nhưng rủi ro rất cao.

Thuê đơn vị chính thống đôi khi rẻ và an toàn hơn.

7. Lao vào các buổi livestream vì nghĩ “quá hời để bỏ qua”

Càng tiết kiệm càng tốn tiền: 8 hành vi tưởng đúng mà khiến hàng triệu người rơi vào bẫy chi tiêu- Ảnh 5.

Livestream luôn tạo cảm giác náo nhiệt, thúc giục và đánh vào tâm lý sợ mất cơ hội. Nhưng hầu hết món “quá hời” ấy:

- không thật sự cần,

- dùng ít,

- chất lượng không đúng kỳ vọng,

... và nhanh chóng thành đống đồ bỏ không.

Đây là “cái bẫy tiêu dùng” khiến nhiều người tưởng tiết kiệm nhưng lại chi nhiều hơn.

8. Ăn đồ thừa cho đỡ phí - nhưng lại tốn tiền chữa bệnh

Càng tiết kiệm càng tốn tiền: 8 hành vi tưởng đúng mà khiến hàng triệu người rơi vào bẫy chi tiêu- Ảnh 6.

Thức ăn thừa, đặc biệt là để qua đêm hoặc bảo quản không đúng, có thể sinh độc tố nguy hiểm.

Không ít người nhập viện vì “cố ăn cho đỡ phí”, và tiền khám – tiền thuốc cao gấp nhiều lần việc bỏ đi phần thức ăn đó.

Đó là cái giá của việc tiết kiệm sai cách: rẻ một bữa – đắt nhiều ngày.

Kết luận

Tiết kiệm là tốt, nhưng tiết kiệm thiếu hiểu biết lại gây lãng phí. 8 hành vi trên là những ví dụ điển hình: càng cố tiết kiệm, càng tốn tiền.

Không phải cứ chi ít là tiết kiệm. Tiết kiệm thật sự là chi đúng – dùng hết – sống hợp lý.

Gửi tiết kiệm hấp dẫn trở lại: Một nhà băng triển khai chứng chỉ tiền gửi online lãi suất đến 7,8%/năm

Theo Như Anh

Phụ nữ số

