Đồi Quán Boutique Mansion – Dinh thự độc bản cho giới doanh nhân tinh hoa

Hiện diện trên bản đồ nghỉ dưỡng là một hệ sinh thái biệt lập, Đồi Quán Boutique Mansion chỉ duy nhất 1 dinh thự với 8 phòng ngủ và 1 biệt thự riêng 3 phòng ngủ với phòng khách lớn, hệ thống trình chiếu nghe nhạc, xem phim, hội thảo, đến hầm rượu vang và rượu ngâm ủ lên đến hàng nghìn lít, sân golf riêng biệt, bồn Jacuzzi...

Với phong cách đi ngược số đông, Đồi Quán Boutique Mansion không đón tiếp khách đại trà, chỉ cho thuê riêng dinh thự hoặc biệt thự, đón một đoàn khách từ 10–30 người tại một thời điểm. Mỗi đoàn đến sẽ được "viết" riêng một kịch bản lưu trú, với nhịp điệu sống được cá nhân hóa tuyệt đối theo mục đích chuyến đi.

Không đơn thuần là một chốn nghỉ chân, Đồi Quán Boutique Mansion được thiết kế như một điểm đến với nhiều giá trị chiến lược. Từ các phiên họp kín đáo của hội đồng quản trị, những buổi đón tiếp đối tác cấp cao cần không khí riêng tư, đến các cuộc gặp cổ đông chiến lược. Đồi Quán Boutique Mansion luôn là "phòng họp mở rộng" nhưng tuyệt đối kín đáo của nhiều doanh nghiệp lớn. Nơi những retreat kết nối tinh hoa không cần kịch bản, vì chính sự đồng điệu từ không gian đã khơi dậy những câu chuyện chưa từng kể.

Hầm rượu vang sẽ được mở nếu cần một cuộc đối thoại sâu và kín. Bồn jacuzzi thư giãn hay sân golf không chỉ là tiện ích mà là công cụ thư giãn chiến lược, giúp tái lập trạng thái tinh thần của người đứng đầu. Khi giữa những phiên thảo luận, cả đoàn có thể bước ra sân golf, tay cầm ly cafe hoặc chỉ đơn giản là thong dong trò chuyện tiếp trên lối mòn ven rừng. Hay một set trà chiều nhẹ nhàng giữa rừng trước bữa tối có thể giúp bạn quyết định một thương vụ lớn sáng hôm sau. Những chi tiết nhỏ ấy, không phải ai cũng cần, nhưng với khách hàng tại Đồi Quán Boutique Mansion, đó là thứ khiến trải nghiệm trở nên đáng nhớ.

Ẩm thực ở Đồi Quán Boutique Mansion không đơn thuần là bữa ăn – đó là một hành trình chạm đến cảm xúc. Mỗi món được chế biến như một bản hoà âm riêng, nhẹ nhàng, sâu sắc, dành riêng cho những người chọn chậm lại để tận hưởng. Khách có thể chọn dùng bữa trong biệt thự, bên bãi cỏ, giữa hầm vang hay hiên nhà hướng rừng. Âm nhạc – từ tiếng đàn nhẹ đến những bản jazz ngẫu hứng – được tùy chỉnh theo gu thưởng thức, khiến từng khoảnh khắc đều mang bản sắc riêng.

Nếu cần tổ chức tiệc tối sang trọng với rượu vang cùng tiếng nhạc của chiếc piano giữa nhà, sân cỏ trung tâm sẽ được biến hóa thành không gian tiệc bespoke, lung linh mà không phô trương. Bạn cần sự gắn kết nhẹ nhàng sau buổi họp, một đêm lửa trại giữa rừng sẽ giúp tất cả ngồi lại với nhau, không danh thiếp, không cấp bậc, chỉ còn lại sự đồng cảm. Hoặc nếu bạn có yêu cầu đặc biệt như tổ chức sinh nhật, tri ân… không gian sẽ được setup theo concept cá nhân hoá, với ánh sáng, màu sắc, nội dung gợi đúng cảm xúc bạn cần.

Một điểm nhấn tinh thần đặc biệt của Đồi Quán Boutique Mansion là giếng thiền. Đây không chỉ là điểm dừng chân thiền định, mà còn là "background" tuyệt vời cho những bức ảnh nội tâm đầy chiều sâu – lưu giữ cảm xúc chạm vào gốc rễ của sự bình yên.

Mỗi sáng, bạn có thể bắt đầu ngày mới bằng một vòng dạo bên cầu kính, ban công bay hay bên bể bơi – nơi sương mù và ánh sáng len qua tán lá rừng. Đó là những khoảnh khắc mà tâm trí thực sự mở ra, ý tưởng bật lên, cảm hứng trở lại.

Nếu bạn đã chán những khách sạn bóng bẩy nhưng thiếu chiều sâu, mỏi mệt giữa các resort công nghiệp ồn ã, hay đang kiếm tìm một không gian đủ sang trọng để đón tiếp đối tác chiến lược mà vẫn đủ riêng tư để giữ kín mọi điều chưa thể nói – thì Đồi Quán Boutique Mansion chính là lựa chọn xứng tầm. Với diện tích 2,6 ha, Đồi Quán Boutique Mansion giúp bạn hòa mình cùng thiên nhiên, kết nối, chạm sâu tới mỗi cá nhân, để soi sáng những quyết định quan trọng trong hành trình phát triển.

Đồi Quán Boutique Mansion – điểm chạm của văn hóa, thiên nhiên và chiến lược.

Đồi Quán Boutique Mansion, Thôn Quýt, xã Yên Bài, Hà Nội

Website: https://theestatebavi.com

Hotline: 082 6464 789