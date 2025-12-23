Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nữ ca sĩ sở hữu biệt thự hơn 20 tỷ khi mới 24 tuổi, tài sản khủng, giờ ngồi không cũng có tiền tỷ mỗi năm

23-12-2025

Số tài sản mà nữ ca sĩ này đang sở hữu là niềm mơ ước của nhiều người, nhất là khi nó đến từ chính đam mê và tài năng nghệ thuật của cô.

Hương Tràm sinh năm 1995, quê ở Nghệ An trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố của cô là NSND Phạm Tiến Dũng - từng là ca sĩ, diễn viên của Đoàn Ca Múa Nhạc Dân tộc Nghệ An. Ngoài ra, bố Hương Tràm từng giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An.

Còn mẹ của cô là Dư Thị Thủy cũng là nghệ sĩ của đoàn Ca Múa Nhạc Nghệ An, hiện đảm nhận công việc kinh doanh. Chính vì vậy, gia đình là điểm tựa để Hương Tràm phát triển và theo đuổi âm nhạc.

Hương Tràm nổi tiếng sau khi chiến thắng Giọng hát Việt 2012. Sau chương trình, giọng ca 9x sở hữu hàng loạt bản hit như Ngại ngùng, Em gái mưa, Duyên mình lỡ, Cho em gần anh thêm chút nữa...

Ca sĩ Hương Tràm.

Tờ Phụ nữ mới viết, có thành công từ sớm, sự nghiệp ổn định, cuộc sống của Hương Tràm cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Khi chỉ mới ngoài đôi mươi, nữ ca sĩ đã tự tậu được nhà, xe riêng cho mình.

Căn hộ đầu tiên mà Hương Tràm sở hữu nằm ở quận 4 (cũ), TP.HCM có diện tích rộng khoảng 100m2, được thiết kế hiện đại, không gian mở cực thoáng đãng.

Đến năm 2018, Hương Tràm tiếp tục gây bất ngờ khi khoe căn căn biệt thự mới sang trọng tại quận 2 cũ. Căn biệt thự được thiết kế và xây dựng theo phong cách tân cổ điển. Nữ ca sĩ cũng đã chi 4 tỷ đồng cho toàn bộ nội thất trong căn biệt thự.

Báo Thanh Niên viết, giá trị của căn biệt thự này rơi vào khoảng 20 tỷ đồng, chưa kể nội thất. Không gian sống của nữ ca sĩ sinh năm 1995 được thiết kế nhiều cây xanh, có hồ cá koi cùng khuôn viên rộng đủ để trồng nhiều loại cây cảnh. Nữ ca sĩ cũng thiết kế riêng một phòng để bản thân có không gian luyện tập thể dục cũng như luyện thanh.

Hương Tràm từng bày tỏ, căn biệt thự này cũng là nơi để cô có thể đón bố mẹ vào TP.HCM để sinh sống. Sau thời gian du học Mỹ về, hiện tại, cô vẫn sinh sống trong căn biệt thự này.

Ngoài những bất động sản kể trên, Hương Tràm còn sở hữu nhiều đồ hiệu đắt tiền, xe hơi sang trọng. Tờ Thanh Niên viết, 1 năm sau khi đăng quang quán quân Giọng hát Việt 2012, nữ ca sĩ đã chi số tiền gần 1 tỷ đồng để tậu chiếc xế hộp phục vụ cho công việc. Đến năm 2017, Hương Tràm tậu cho mình một chiếc xe Mercedes E-Class 2017 màu trắng có giá khoảng 2 tỷ đồng.

Biệt thự của Hương Tràm trị giá hơn 20 tỷ đồng, chưa kể nội thất.

Toàn cảnh căn biệt thự góc cực xịn xò của nữ ca sĩ.

Hiện tại, Hương Tràm vẫn sống ở đây.

Khu vực bếp trong căn biệt thự của nữ ca sĩ.

Hương Tràm cũng là cô gái sở hữu nhiều quần áo, túi xách hàng hiệu. Trong loạt hình ảnh nữ ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân, khán giả dễ dàng nhận ra bộ sưu tập túi hiệu của giọng ca Ngốc có giá từ vài chục triệu đến vài trăm triệu.

Mới đây, tạp chí điện tử Saostar đăng tin, nữ ca sĩ sinh năm 1995 sở hữu tài sản số đáng giá trên Youtube, nền tảng giúp các sản phẩm âm nhạc tiếp tục sinh lời ngay cả khi cô không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên trong nước.

Theo thống kê từ chuyên trang Social Blade, kênh YouTube của Hương Tràm có hơn 929.000 lượt đăng ký, mang về doanh thu ước tính từ 8.700 - 139.000 USD mỗi năm, tương đương khoảng 229 triệu đồng đến 3,7 tỷ đồng.

Đáng chú ý, con số mà Social Blade đưa ra mới chỉ phản ánh phần doanh thu quảng cáo ước tính từ YouTube. Trên thực tế, giá trị kinh tế của kênh còn đến từ tiền bản quyền âm nhạc, việc phân phối lại trên các nền tảng nghe nhạc số, cũng như khả năng khai thác ca khúc trong các dự án thương mại.

Với những bài hát “hit” của Hương Tràm, mỗi lượt nghe phát sinh thêm đều góp phần tạo ra dòng tiền lâu dài. Dù các con số doanh thu trên chỉ mang tính ước tính và có thể chênh lệch so với thu nhập thực tế, chúng vẫn phần nào cho thấy giá trị kinh tế đáng kể mà kênh YouTube của Hương Tràm tạo ra.

Theo Tám Tám

