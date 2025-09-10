Nữ ca sĩ phải bỏ nghề đi buôn bán, giảm 17kg: "Tôi không chịu nổi áp lực"

Mới đây, chương trình Chuyện tối cùng sao đã lên sóng với khách mời là ca sĩ Hải Yến Idol.



Hải Yến

Tại chương trình tuần này, Hải Yến Idol đã tâm sự về cuộc đời, sự nghiệp của mình.

Cô nói: "Để có được ngày hôm nay là một hành trình dài không tưởng với nhiều cột mốc đáng nhớ mà tôi đã trải qua.

Trước khi theo đuổi con đường ca hát, tôi từng có nhiều năm gắn bó với Taekwondo, thi đấu cho đội tuyển thành phố suốt từ cấp hai đến hết cấp ba. Tôi đạt được không ít thành tích, nhưng buộc phải dừng lại vì chấn thương đầu gối.

Sau khi nghỉ thi đấu, tôi vẫn giữ thói quen ăn uống như thời vận động viên, khiến cân nặng tăng vọt và ngoại hình trở nên vượt kiểm soát.

Tôi từng nghĩ sẽ thi vào khoa sân khấu, có khi trở thành diễn viên hài cũng được, vì nhìn ngoại hình lúc đó nhìn đã thấy buồn cười.

Thế nhưng, một lời khuyên từ người bạn học là ca sĩ Minh Vương nhóm M4U đã khiến tôi uy nghĩ lại về hướng đi nghệ thuật.

Minh Vương hỏi tôi: "Cậu hát tốt vậy sao không thi thanh nhạc?". Và như một cơ duyên, tôi quyết định nộp hồ sơ cả hai khoa: Sân khấu và Thanh nhạc. Cuối cùng, tôi trúng tuyển vào khoa Thanh nhạc của Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Dù không nhận được sự ủng hộ từ gia đình trong thời gian đầu, tôi vẫn kiên định theo đuổi đam mê. Và chỉ ngay trong năm học đầu tiên, tôi đã chứng minh năng lực bằng cách giành giải Giọng hát hay của Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội.

Cột mốc Vietnam Idol 2007 đã giúp tôi đến gần hơn với khán giả cả nước. Tuy nhiên, đi cùng với sự nổi tiếng là áp lực vô hình, nhất là với những nghệ sĩ chưa có sự chuẩn bị đầy đủ về tâm lý.

Lúc đó, truyền thông hỗ trợ rất nhiều nhưng cũng chính sự kỳ vọng khiến tôi cảm thấy choáng ngợp và không chịu nổi áp lực. Nhiều lúc, tôi tưởng mình không phù hợp với con đường này.

Không chỉ vậy, Hải Yến còn đối mặt với những bình luận tiêu cực về ngoại hình. Tôi từng nghĩ ngoại hình không quan trọng, nhưng sau này hiểu rằng, nó thực sự quan trọng nếu điều đó giúp mình tự tin hơn. Tôi giảm hơn 17kg không phải để đẹp lòng người khác, mà để chính mình cảm thấy khỏe mạnh và nhẹ nhõm.

Có giai đoạn, tôi phải tạm dừng ca hát suốt 3 năm vì cảm thấy mất lửa nghề và không tìm được hướng đi phù hợp.

Tôi chưa bao giờ từ bỏ tình yêu nghệ thuật. Chỉ là lúc đó, tôi chưa tìm được cách để tiếp tục đi trên con đường mình đã chọn. Tôi phải đi buôn bán kiếm sống.

Sau thời gian buôn bán để ổn định cuộc sống, tôi quay lại sân khấu, nhưng không còn là "Yến Idol" của ngày xưa.

Tôi lựa chọn bước đi như một người mới, không kỳ vọng, không tự tạo áp lực. Tôi làm nghề như người mới bắt đầu. Làm vì thích, vì đam mê. Thành công hay không không còn là điều quan trọng nữa, mà là mình có dám làm hay không.

Ở thời điểm hiện tại, tôi chọn sống và làm nghề với tinh thần nhẹ nhàng, tự chủ".