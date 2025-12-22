Nam thần Vbiz bán vé fanmeeting ế ẩm, đến mức phải để mẹ giải cứu?

Ngày 20/12, fanmeeting của Hải Đăng Doo diễn ra tại TP.HCM với quy mô khoảng 1.500 khán giả, thu hút sự chú ý không chỉ bởi các khoảnh khắc trên sân khấu mà còn vì những tranh luận nổ ra trước giờ G. Trước thềm sự kiện, nhiều thông tin lan truyền cho rằng vé bán chậm, thậm chí có nguy cơ không thể sold-out, đặt dấu hỏi về sức hút thực tế của một gương mặt vừa bước ra từ chương trình truyền hình đình đám.

Hải Đăng Doo trong fanmeeting mới đây hôm 20/12

Tâm điểm của tranh cãi đến từ động thái của mẹ Hải Đăng Doo. Trên trang Facebook cá nhân, bà đăng tải dòng trạng thái cho biết sẽ mua toàn bộ số vé còn lại của fanmeeting để tặng cho những khán giả yêu mến con trai nhưng vì lý do nào đó chưa mua vé. Bài đăng xuất hiện vào ngày 18/12, chỉ hai ngày trước thời điểm diễn ra fanmeeting, với lời lẽ thân mật, gần gũi, thậm chí không quên dặn dò các bạn trẻ “đến đó nhớ phải hô tên cô”. Dòng trạng thái này nhanh chóng được chia sẻ và trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Mẹ Hải Đăng Doo tự mua vé tặng fan để giúp con trai lấp đầy fanmeeting (ảnh: chụp màn hình)

Không lâu sau đó, vé fanmeeting được thông báo là đã bán hết. Gần sát giờ diễn ra chương trình, mẹ Hải Đăng Doo tiếp tục đăng trạng thái xác nhận việc giữ lời hứa mua hết số vé còn lại để tặng khán giả, đồng thời cho biết ban tổ chức đang gửi vé qua email cho từng người đăng ký. Cuối cùng, fanmeeting đã sold-out. Nhưng về mặt dư luận, câu chuyện lại rẽ sang hướng khác khi nhiều ý kiến cho rằng đây là một màn “giải cứu” đúng nghĩa, cho thấy sự kiện ế vé đến mức gia đình phải can thiệp.

Fanmeeting Hải Đăng Doo sold-out một phần nhờ có mẹ "giải cứu" (ảnh: chụp màn hình)

Từ đó, hai luồng quan điểm trái chiều hình thành khá rõ rệt. Một phía cho rằng việc mẹ nghệ sĩ đứng ra mua vé để tặng fan không có gì đáng chê trách, thậm chí còn thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối của gia đình với con đường nghệ thuật của con trai. Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ trẻ vẫn đang loay hoay xây dựng fandom, hành động này được nhìn nhận như một cách động viên tinh thần, giúp không khí fanmeeting trọn vẹn hơn. Ở chiều ngược lại, không ít antifan lại xem đây là bằng chứng cho thấy sức hút của Hải Đăng Doo chưa đủ mạnh để tự bán hết vé, đặc biệt khi anh vừa trải qua giai đoạn được chú ý mạnh mẽ trên truyền hình.

Hải Đăng Doo là gương mặt nổi bật từ Anh Trai Say Hi mùa 1 (ảnh: FBNV)

Câu hỏi “Hải Đăng Doo là ai và đang đứng ở đâu trong showbiz Việt?” tiếp tục được nhắc lại. Nam ca sĩ tên thật là Đỗ Hải Đăng, sinh năm 2000, từng là gương mặt quen thuộc trên TikTok với lượng theo dõi lớn nhờ hình ảnh trẻ trung, tích cực và những video sinh hoạt cùng gia đình. Từ nền tảng mạng xã hội, anh từng bước chuyển mình sang con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, đánh dấu bằng việc tham gia The Heroes vào năm 2021 và giành ngôi vị quán quân cùng producer Weeza. Chiến thắng này được xem là cột mốc khẳng định sự nghiêm túc của anh với âm nhạc, vượt ra khỏi hình ảnh hot TikToker đơn thuần.

Hải Đăng Doo đã thử sức qua nhiều show thực tế

Tuy nhiên, phải đến khi xuất hiện trong Anh Trai Say Hi, cái tên Hải Đăng Doo mới thực sự bùng nổ ở mức độ đại chúng. Trong chương trình, anh ghi điểm nhờ sự đa năng khi có thể hát, nhảy, rap, chơi nhạc cụ và tham gia sáng tác, đồng thời mang lại năng lượng tích cực cho tập thể. Visual sáng sân khấu, chiều cao nổi bật và phong thái idol giúp anh tạo ra nhiều khoảnh khắc được lan truyền trên mạng xã hội. Sau chương trình, Hải Đăng Doo trở thành gương mặt đắt show sự kiện, xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo và dần xây dựng hình ảnh thời trang chỉn chu hơn. Tuy nhiên, về mặt âm nhạc, Hải Đăng Doo chưa có quá nhiều bứt phá rõ rệt.

Chính vì vậy, câu chuyện fanmeeting bán vé chậm lại càng khiến dư luận tò mò. Với một nghệ sĩ trẻ vừa có cú hích truyền hình, việc tổ chức fanmeeting quy mô 1.500 khán giả là bước đi tham vọng nhưng cũng đầy rủi ro. Thực tế showbiz Việt từng chứng kiến không ít trường hợp nghệ sĩ đang hot trên truyền hình nhưng khi tách ra làm sự kiện riêng lại gặp khó trong việc chuyển hóa độ nhận diện thành sức mua vé.

Bài toán bán vé với các ngôi sao mới chưa bao giờ là việc dễ dàng (ảnh: FBNV)

Sau tất cả, fanmeeting vẫn diễn ra đúng kế hoạch, với sự góp mặt của đông đảo khán giả và để lại nhiều khoảnh khắc đáng nhớ cho người hâm mộ có mặt trực tiếp. Tranh luận trên mạng xã hội có thể còn tiếp diễn, nhưng về lâu dài, câu trả lời thuyết phục nhất cho những hoài nghi xoay quanh Hải Đăng Doo vẫn nằm ở con đường sự nghiệp phía trước. Khi sức hút không chỉ đến từ một chương trình truyền hình hay những câu chuyện bên lề, mà được củng cố bằng sản phẩm âm nhạc và hoạt động nghệ thuật bền bỉ, những nghi vấn có lẽ sẽ tự khắc lùi lại phía sau.