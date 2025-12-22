Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mua vàng mà không biết điều này thì chỉ có lỗ

22-12-2025 - 21:54 PM | Lifestyle

Mua vàng không phức tạp nhưng cũng không hề đơn giản.

Mua vàng rồi, khi nào... bán?

Rất nhiều người mua vàng với suy nghĩ rất đơn giản: để đó cho chắc. Nhưng “để đó” là bao lâu thì hầu như không ai nói rõ. Mua thì dễ, quyết định bán mới là phần khó và cũng là phần nhiều người né nhất.

Lúc mới mua, ai cũng nghĩ mình sẽ giữ lâu. Giá lên thì thấy mừng nhưng chưa muốn bán vì sợ “lên nữa thì sao”. Giá xuống thì lại càng không bán vì tiếc. Thế là vàng cứ nằm đó, không phải vì có kế hoạch gì, mà vì… chưa biết làm gì tiếp theo.

Vấn đề là không có kế hoạch bán thì rất dễ giữ vàng bằng cảm xúc. Lên một chút thì kỳ vọng thêm, xuống một chút thì hy vọng hồi. Đến lúc thật sự cần tiền – đóng việc lớn, xoay dòng tiền, hay có chuyện gấp thì buộc phải bán, bất kể giá đang cao hay thấp. Khi đó, bạn không bán vì đúng thời điểm, mà bán vì bị động.

Mua vàng mà không biết điều này thì chỉ có lỗ- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

Nhiều người nghĩ giữ vàng là an toàn, nhưng cảm giác an toàn đó chỉ đúng khi bạn không cần đụng tới số tiền ấy. Nếu tài chính còn phải xoay, thu nhập chưa ổn định, thì vàng rất dễ trở thành khoản “để thì lo, bán thì tiếc”. Chưa kể chênh lệch mua – bán luôn ở đó, càng bán vội càng thấy tiền hao rõ.

Câu hỏi quan trọng nhất khi mua vàng không phải là giá còn lên không, mà là trong trường hợp nào thì mình sẽ bán. Bán khi cần tiền cho việc gì, bán khi đạt mức nào là đủ, hay bán khi cấu trúc tài chính thay đổi. Chỉ cần nghĩ trước một câu đó, việc mua vàng đã khác hoàn toàn.

Còn nếu mua mà chưa từng nghĩ tới lúc bán, rất có thể bạn không đang đầu tư hay tích trữ gì cả. Bạn chỉ đang giữ vàng vì chưa biết đặt tiền của mình vào đâu và khi đó, quyết định bán sớm hay muộn thường không nằm trong tay bạn.

Phát hiện nữ nhân viên công ty vàng bạc thường xuyên đi mua bạc xi mạ, sở hữu gần 550 triệu đồng: Công an Cần Thơ làm rõ điểm bất thường

Theo Hà Nguyên

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 địa phương tổng thu du lịch đạt hơn 13.000 tỷ đồng cao nhất lịch sử: Vừa đón cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia 2025, khách đi 1 lần nhớ mãi khó quên

1 địa phương tổng thu du lịch đạt hơn 13.000 tỷ đồng cao nhất lịch sử: Vừa đón cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia 2025, khách đi 1 lần nhớ mãi khó quên Nổi bật

Giúp việc sống cùng nhà, gia chủ chi 1,5 tỷ cải tạo căn hộ 52m²

Giúp việc sống cùng nhà, gia chủ chi 1,5 tỷ cải tạo căn hộ 52m² Nổi bật

Cuối cùng Mỹ Tâm cũng trả được "món nợ" suốt 23 năm

Cuối cùng Mỹ Tâm cũng trả được "món nợ" suốt 23 năm

21:30 , 22/12/2025
Một Á hậu Việt bất ngờ xuất hiện trên trang Thông tin Chính phủ

Một Á hậu Việt bất ngờ xuất hiện trên trang Thông tin Chính phủ

21:15 , 22/12/2025
Brooklyn Beckham chặn tài khoản bố mẹ

Brooklyn Beckham chặn tài khoản bố mẹ

21:00 , 22/12/2025
Nhan sắc mẹ đơn thân được nam diễn viên kém 6 tuổi yêu say đắm, sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà Nội

Nhan sắc mẹ đơn thân được nam diễn viên kém 6 tuổi yêu say đắm, sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà Nội

20:55 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên