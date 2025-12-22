Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhan sắc mẹ đơn thân được nam diễn viên kém 6 tuổi yêu say đắm, sở hữu nhà 9 tầng ở trung tâm Hà Nội

22-12-2025 - 20:55 PM | Lifestyle

Vượt qua những định kiến về tuổi tác và hoàn cảnh, cặp đôi này ngày càng chứng minh sự gắn bó bền chặt.

Bạch Lan Phương được công chúng biết đến là nữ MC, biên tập viên xinh đẹp, từng xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình của VTV. Cô gây ấn tượng bởi phong thái tự tin, gương mặt khả ái cùng lối dẫn dắt thông minh, nhẹ nhàng.

Chuyện tình của Bạch Lan Phương và Huỳnh Anh gây chú ý lớn khi được công khai vào năm 2021. Huỳnh Anh sinh năm 1992, kém Bạch Lan Phương 6 tuổi, anh là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các bộ phim như Chạy trốn thanh xuân, Mùa hoa tìm lại...

Trước những bàn tán từ dư luận, Huỳnh Anh nhiều lần thể hiện sự bảo vệ và trân trọng dành cho bạn đời. Nam diễn viên khẳng định anh yêu Bạch Lan Phương bởi sự từng trải, bản lĩnh và cách cô đối diện với cuộc sống.

Trong cuộc sống đời thường, Huỳnh Anh thường xuyên đồng hành cùng Bạch Lan Phương ở các sự kiện và sinh hoạt gia đình. Mỹ nam phim giờ vàng dành nhiều lời khen ngợi bà xã.

"Ngoài đời, cô ấy đẹp gấp mấy lần trên mạng... Vợ tôi rất chú trọng chăm sóc da nên da rất đẹp, vì vậy, khi ra đường cô ấy hiếm khi trang điểm, để mặt mộc vẫn xinh", nam diễn viên chia sẻ với Dân trí.

Huỳnh Anh cũng thể hiện sự quan tâm với con riêng của Bạch Lan Phương, cho thấy mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài.

Vượt qua những định kiến về tuổi tác và hoàn cảnh, cặp đôi ngày càng chứng minh sự gắn bó bền chặt. Trên trang cá nhân, cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng đầy ấm áp.

Không chỉ được ngưỡng mộ về chuyện tình cảm, Bạch Lan Phương còn khiến nhiều người chú ý bởi khối tài sản đáng nể. Cô là chủ nhân của căn nhà 9 tầng nằm ở khu vực trung tâm Hà Nội, vừa là nơi sinh sống vừa phục vụ hoạt động kinh doanh.

Ngôi nhà được thiết kế hiện đại, phân chia rõ không gian làm việc và sinh hoạt gia đình. Đây được xem là thành quả của nhiều năm nỗ lực, tự thân lập nghiệp của Bạch Lan Phương sau biến cố hôn nhân.

