Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Biệt thự rộng 2000m2 của nhân vật đình đám trong showbiz Việt, nghệ sĩ nào cũng nể

22-12-2025 - 20:33 PM | Lifestyle

Toàn bộ khuôn viên biệt thự rộng khoảng 2000m2. Riêng diện tích của biệt thự đã tầm 500m2 với 6 phòng ngủ, đủ cho cả gia đình đông con sống.

NTK Đỗ Mạnh Cường là nhân vật mà có lẽ cả showbiz, giới nghệ sĩ không ai không biết. Anh không chỉ yêu mến bởi tài năng trong lĩnh vực thiết kế, mà còn được nể trọng vì tinh thần nhân văn khi nuôi 10 em bé mồ côi, cơ nhỡ.

Về đời tư, Đỗ Mạnh Cường gắn bó với bạn đời, doanh nhân Huy Cận, cùng chăm sóc 10 người con nuôi là Nhím,Tít, Linda, My My, Gấu, Én, Rồng, Sóc, Voi và Thiên Nga.

Hôm 20/12, NTK Đỗ Mạnh Cường cùng 10 con chuyển đến sống trong căn biệt thự sân vườn ở thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM. Đỗ Mạnh Cường đã mất gần 1 năm chuẩn bị, giám sát xây sửa và trang trí nội thất để hoàn thiện tổ ấm trước năm mới.

Anh nói mình gần như kiệt sức sau thời gian dài nỗ lực, nhưng hạnh phúc vì đã đến đích và các con giờ có nơi sống được anh miêu tả "không thể tuyệt vời hơn".

Được biết, Đỗ Mạnh Cường mua căn biệt thự này vào đầu năm 2025. Anh chọn nơi đây vì có khuôn viên rộng khoảng 2000m2, nhiều không gian xanh mát, yên tĩnh và đảm bảo an ninh.

Nhà thiết kế nổi tiếng cho biết từ lâu đã ấp ủ kế hoạch tìm một nơi hưởng tuổi già, tận hưởng sự bình yên bên các con.

Sau khi mua nhà, Đỗ Mạnh Cường tiến hành sửa sang căn biệt thự, trồng nhiều cây xanh. Anh tiết lộ không tính khu vực sân vườn, diện tích sử dụng của biệt thự tầm 500m2, với 6 phòng ngủ, đủ cho cả gia đình đông con sống.

Bên trong căn biệt thự của nhà thiết kế sinh năm 1981 được bài trí vô cùng sang trọng, không khác gì một phòng tranh nghệ thuật.

Đỗ Mạnh Cường sinh năm 1981 tại Hà Nội, hiện sống và làm việc ở TP.HCM. Anh nổi tiếng với các show thời trang có quy mô lớn, hội tụ toàn sao hạng A. Anh cũng là một trong số ít nhà thiết kế Việt từng làm show thời trang ở Mỹ, Australia.

Nhà thiết kế sinh năm 1981 cũng sở hữu 2 thương hiệu thời trang đắt đỏ. Các thiết kế của anh được nhiều sao Việt yêu thích và chọn lựa.

Ca sĩ Bích Tuyền - bà xã của tỷ phú công nghệ Gerard Richard Williams là một trong những “khách ruột” của Đỗ Mạnh Cường. Theo tiết lộ từ phía Đỗ Mạnh Cường, Bích Tuyền hiện sở hữu hơn 1000 thiết kế của anh. Ước tính mỗi năm, cô mạnh tay chi hàng tỷ đồng để mua trang phục từ nhà thiết kế họ Đỗ.

Đỗ Mạnh Cường chia sẻ, có những bộ sưu tập vừa ra mắt đã được Bích Tuyền sở hữu toàn bộ. Thậm chí, cô còn mua đầy đủ các màu sắc trong bộ sưu tập. Nữ ca sĩ cũng sở hữu rất nhiều mẫu túi độc đáo do Đỗ Mạnh Cường thiết kế và sản xuất.

YeaH1 phải cầu xin khán giả

Theo Tám Tám

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 địa phương tổng thu du lịch đạt hơn 13.000 tỷ đồng cao nhất lịch sử: Vừa đón cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia 2025, khách đi 1 lần nhớ mãi khó quên

1 địa phương tổng thu du lịch đạt hơn 13.000 tỷ đồng cao nhất lịch sử: Vừa đón cầu truyền hình Đường lên đỉnh Olympia 2025, khách đi 1 lần nhớ mãi khó quên Nổi bật

Giúp việc sống cùng nhà, gia chủ chi 1,5 tỷ cải tạo căn hộ 52m²

Giúp việc sống cùng nhà, gia chủ chi 1,5 tỷ cải tạo căn hộ 52m² Nổi bật

NSND Xuân Bắc bị con trai Bi Béo từ chối 1000 lần vì xin làm điều này

NSND Xuân Bắc bị con trai Bi Béo từ chối 1000 lần vì xin làm điều này

20:23 , 22/12/2025
Xử lý nhanh việc mất hộ chiếu khi du lịch nước ngoài

Xử lý nhanh việc mất hộ chiếu khi du lịch nước ngoài

19:46 , 22/12/2025
Hàng quán ở TP.HCM rực rỡ không khí Giáng sinh, giới trẻ đua nhau check-in

Hàng quán ở TP.HCM rực rỡ không khí Giáng sinh, giới trẻ đua nhau check-in

19:01 , 22/12/2025
5 dấu hiệu nhà quý hơn cả núi tiền, chuyển đi hay bán đều phí lộc trời ban

5 dấu hiệu nhà quý hơn cả núi tiền, chuyển đi hay bán đều phí lộc trời ban

17:52 , 22/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên