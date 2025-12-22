Biệt thự rộng 2000m2 của nhân vật đình đám trong showbiz Việt, nghệ sĩ nào cũng nể

Đỗ Mạnh Cường sinh năm 1981 tại Hà Nội, hiện sống và làm việc ở TP.HCM. Anh nổi tiếng với các show thời trang có quy mô lớn, hội tụ toàn sao hạng A. Anh cũng là một trong số ít nhà thiết kế Việt từng làm show thời trang ở Mỹ, Australia.