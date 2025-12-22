Xử lý nhanh việc mất hộ chiếu khi du lịch nước ngoài

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Làm mất hộ chiếu khi đang du lịch nước ngoài luôn là nỗi ám ảnh với nhiều người. Tuy nhiên, theo các chuyên gia du lịch, chỉ với một thao tác đơn giản đó là chụp lại mã vạch ở trang cuối hộ chiếu, du khách có thể rút ngắn đáng kể thời gian xử lý nếu không may gặp sự cố.

Đầu năm nay, người có tầm ảnh hưởng Valerie Stemper đã gây chú ý khi chia sẻ trên Instagram “mẹo sinh tồn” cho mọi du khách quốc tế: Mở hộ chiếu, chụp lại mã vạch ở dòng dưới cùng trang cuối. Theo cô, hình ảnh này có thể giúp quá trình làm lại hộ chiếu diễn ra nhanh chóng hơn nhiều lần.

Theo trang Online Tool Center, mã vạch trên hộ chiếu chứa đầy đủ thông tin cá nhân quan trọng như tên, ngày sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, giới tính và hạn sử dụng. Đây cũng chính là dữ liệu mà cơ quan kiểm soát biên giới sử dụng để xác minh danh tính khi quét hộ chiếu.

Mã vạch trên hộ chiếu chứa đầy đủ thông tin cá nhân quan trọng như tên, ngày sinh, quốc tịch, số hộ chiếu, giới tính và hạn sử dụng.

Trong trường hợp hộ chiếu bị mất hoặc đánh cắp, Cơ quan An ninh vận tải Mỹ (TSA) khuyến cáo người dân cần báo ngay để tránh nguy cơ bị đánh cắp danh tính. Việc báo mất có thể thực hiện trực tuyến và hộ chiếu sẽ được hủy trong vòng một ngày làm việc. Dù không bắt buộc, báo cáo của cảnh sát vẫn có thể giúp xác nhận tình huống mất hộ chiếu.

Sau khi báo mất, người dân cần liên hệ đại sứ quán hoặc lãnh sự quán gần nhất để xin cấp hộ chiếu mới. TSA khuyến nghị chuẩn bị ảnh hộ chiếu đúng chuẩn, giấy tờ tùy thân thứ hai, giấy tờ chứng minh quốc tịch, lịch trình di chuyển, mẫu đơn DS-11 và phí cấp hộ chiếu. Nếu có báo cáo cảnh sát, nên mang theo.

Trong trường hợp cần di chuyển gấp, cơ quan chức năng có thể cấp hộ chiếu khẩn, có giá trị tối đa một năm. Sau chuyến đi, người dân có thể đổi sang hộ chiếu thời hạn đầy đủ.

Các chuyên gia đánh giá, việc lưu ảnh mã vạch hộ chiếu là một biện pháp phòng ngừa đơn giản nhưng hữu ích, giúp rút ngắn thời gian xác minh thông tin và hỗ trợ quá trình cấp lại giấy tờ khi xảy ra sự cố.

